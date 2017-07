Учени идентифицираха опасна за здравето вегетарианска диета

Публикувана на: 24.07.2017г. 62 прегледа

Американски учени идентифицираха вегетарианска диета, която е вредна за здравето, съобщи Лента.

Те установили, че консумацията на рафинирани зърнени храни и много продукти, съдържащи захар, е свързана с висок риск от сърдечносъдови болести.

До тези заключения учените стигнали, след като анализирали три вида диети. Първата диета включвала продукти с растителен и животински произход, втората – пълнозърнести храни, ягоди, зеленчуци и плодове, а третата – рафинирани зърнени храни, картофи и подсладени напитки.

Специалистите следили здравословното състояние на над 200 000 души, които 20 години участвали в специално допитване. Първоначално в изследването не участвали хора, които са засегнати от исхемична болест на сърцето или са прекарали инсулт.

В рамките на изследването около 9000 участници били засегнати от исхемична болест на сърцето. Най-добри здравни показатели имали онези, които следвали втората диета, докато консумацията на продукти с растителен и животински произход и вегетарианската диета, включваща рафинирани зърнени храни, картофи и подсладени напитки, се оказали свързани с повишен риск от сърдечносъдови болести.

Учените отбелязват, че всички хранителни режими, базирани върху вегетариански храни, не са еднакво полезни за здравето.

Резултатите от изследването са публикувани в Journal of the American College of Cardiology.

Източник: БТА