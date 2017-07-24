24 ЮЛИ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 24.07.2017г. 24 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-73

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-73

АПАРТАМЕНТ, саниран, Нова болница, 0888 976 704, 0888 835 134. 16-16

БОКСОНИЕРА, 28 000 лв., 0887 377 911. 11-6

КЪЩА, с. Велчево, собственик, 0885 345 000. 11-5

УШИРЕНА гарсониера, „Бузлуджа”, 42 000 лева, 0888 501 471. 5-4

КЪЩА, с. Самоводене, 0886 062 737. 7-4

КЪЩА в с. Арбанаси, нова, за нанасяне, без посредник, 0883 554 557. 4-4

АПАРТАМЕНТ в топцентър, от собственик, 0886 353 418. 5-2

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПЕЖО 807, 2.0 HDI, 2004 г., 0885 345000. 11-5

ФОРД Фиеста, 1,4 бензин – газ, 1000 лв., 0888 547 392. 5-4

ШКОДА Фаворит, 1994 г., 1,3 бензин. Всичко платено, в движение, 650 лв., 0888 695 672. 5-4

VW ГОЛФ 4 1,9 TDI, 2002 г., напълно обслужен, 0885 529 343. 3-3

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-74

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-72

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-3

ПЧЕЛНИ кошери, 0988 434 119. 11-10

ПРОДАВАМ на едро и на дребно перални, хладилници, печки, велосипеди, 0877 132 329. 11-8

ПРОДАВАМ кайсии за ракия, 0882 520 657. 7-7

ИСПАНСКИ плочки и гранитогрес. Гарантирано най-ниски цени, бул. „България” 41, 0879 143 720. 21-7

РАЗПРОДАВАМ домашни перални Аристон лукс, Сименс, нови, фризер ракла – 160 л, хладилник, 0877 172 555. 11-6

ХЛАДИЛНИК фризер „Кончар“, 100 лв., 0897 876 808. 3-2

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ЗАЙЦИ, 0888 097 247. 4-4

КОЧОВЕ асаф, 0889 698 579. 11-3

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 10 000 лв., 0895 026 769. 100-48

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-3

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-16

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-7

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВАМ стаи и апартаменти за нощувка в гр. Севлиево, 0887 618 848. 40-34

КВАРТИРИ, Поморие, 0888 527 560. 10-7

СТАЯ за 2 ученици (студенти), център, 0888 433 881. 10-7

ОТДАВАМ самостоятелен етаж от къща, обзаведен, кв. „Самоводска чаршия”, 0886 521 999. 8-4

ДАВА едностаен, ново строителство, 0889 379 494. 5-4

ДАВАМ самостоятелна гарсониера в къща в центъра, 0888 041 500. 10-3

ДАВАМ квартира за семейство, полуобзаведена, 0887 837 581. 6-2

СТАИ и етаж от къща, без хазяи, широк център, 0886 999 003. 21-2

ДАВАМ стая за момичета, на пазара, 0889 480 001.

ДВУСТАЕН южен, 240 лв., Нова болница, 0888 687 126. 3-1

СЪКВАРТИРАНТКА, до Езикова гимназия, 0889 681 042. 3-1

МОМЧЕ, до Езикова гимназия, 0887 818 375. 3-1

ДВУСТАЕН обзаведен, кв. „Бузлуджа“, 0896 471 848. 3-1

ДАВАМ самостоятелен етаж от къща, 50 кв. м, в центъра, над общината, 0885 832 363. 11-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ магазин, идеален център в Полски Тръмбеш, 0887 726 655. 21-13

МАГАЗИН 70 кв. м, с/у ГУМ, 0899 625 635. 16-1

ПК „АГРОСТРОЙ“ отдава под наем склад 100 кв. м в базата си на ул. „Н. Габровски“ 100, 0887 208 422. 5-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

ХЛАДИЛЕН, 2,6 т, отделен фургон, 0888 262 307. 21-14

3,5 Т БУС, голям, двойна гума, 0888 262 307. 16-15

ГРАДСКО – 15 лв., извънградско 0,40 на километър, 0886 694 979. 16-5

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-138

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-138

ВиК, 0886 368 900. 42-19

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, изгодно, 0899 819 431. 21-17

РЕМОНТ и поправка на покриви, хидроизолация, дренаж, саниране, 0888 020 187. 16-15

ПЛОЧНИЦИ, каменни зидарии, 0885 810 635. 16-15

АВТОВИШКА под наем – 22 метра, 0887 253 244. 21-11

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боядисване, фаянс, ламинат, 0899 800 878. 21-11

ИЗВЪРШВАМЕ качествено всякакъв вид ремонтни дейности, ел., ВиК, теракота, гипсокартон, шпакловка, боя и др., 0877 436 371. 21-2

ПОЧИСТВАНЕ на тавани, мази, селски къщи + транспорт, 0878 411 479. 7-2

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 25-1

ЗДРАВЕ

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, Мед. център, ул. „Н. Габровски”, N 37, 0886 464 908. 11-4

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж месечно, събота, в ДКЦ, гр. В. Търново, записване 0879 002 239.

ПРОФ. ЕВГЕНИ ДЮКЕНДЖИЕВ приема – подометрия, походка, индивидуални стелки, протези и ортези (по договор АХУ), записване: 0618/2 00 92; 0988 981 526.

ПРЕДЛАГАМ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 5-1

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-26

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-73

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-37

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Високо възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате. Задължителен опит по специалността обезкоствач – 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com. Месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 63-51

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 42-30

ФИРМА „Данипласт” търси да назначи работници на изделия от пластмаса. За информация 062/63 68 97. 16-16

ФИРМА търси да назначи готвач и работник кухня на постоянен трудов договор, 0899 171 012. 11-13

СТРОИТЕЛНА фирма търси зидаро-кофражисти, 0889 439230. 21-21

ФИРМА „Хилцингер” търси стругар, фрезист, пресьор и оператори производство, 0878 252 476. 21-10

СКЛАД за дрехи във Велико Търново набира работници (мъже и жени), 0888 885 126. 21-10

ФИРМА търси да назначи заварчик-монтажник, 0897 883 500. 6-6

ТЪРСИ продавач-консултант, 0878 601 767. 10-7

ХРАНИТЕЛЕН магазин търси продавач-консултант, 0878 606 144. 11-7

ТЪРСИМ жена за скара, 0878 606 144. 11-7

ТЪРСИМ шофьори, категория С и общи работници – жени, 0885 420 817. 11-6

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли, категория С +Е, 2000 лева, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-6

„ЕНЕРГО-ПРО” търси общи работници за изкопни, товаро-разтоварни и ремонтни дейности. Трудов договор, постоянна работа. Телефон за информация: 052/57 79 56. 5-5

ФИРМА търси да назначи пакетировачи и пълначи, тел. за връзка 0895 464 917, неделя – четвъртък (8.00 – 17.00). 21-5

НАЕМА гледачи на кокошки – с. Поликраище, 0887 761 706. 6-5

ФИРМА за почистване на санитарни възли и бани в Германия набира работници. Подсигурени квартира и заплата 1000 евро, 00491634761559, Красимир Колев. 5-5

ШОФЬОР на бус за разносна търговия, 0887 761 706. 6-5

ПОРАДИ разширяване на дейността „Елит Мес Минев – Родопа В. Търново” ООД търси да назначи работници в производството, за контакт: 062/61 21 55. 10-4

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118, е-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-4

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ, гр. Обзор, търси сервитьор с опит; готвач; продавач магазин; за сезона осигурена квартира, храна, СО, заплащане на седмица, договаряне, 0899 478 587. 10-4

БНП „Париба ПФ” ЕАД търси кредитни консултанти за работа в търговски обекти, 0879 997 135. 7-4

ТЪРСИМ да назначим пресьори на бакелит преси, работа на смени, заплащане – на заработка, 0888 993 588. 2-2

КАФЕ „Елена” търси пицар, готвач и сервитьор нощна смяна, 0888 863988. 2-2

ТЪРСИМ магазинерка за хранителен магазин – 8 ч., 4 ч., работно време по споразумение, 0878 597 480. 2-2

АВТОМИВКА търси работници, 0878 188 018, 0888 708 830. 10-2

ТЪРСЯ две момчета за обща работа в строителството, 0886 061 242. 11-2

ТУХЛЕНАТА фабрика в Ресен търси шофьор, кат. Е, 0878 847 200. 21-2

„ЕКОПЛОД ОРГАНИК” ЕООД търси: общи работници за товаро-разтоварна дейност; шофьори категория С, категория D, шофьори категория С с професионална компетентност и дигитална карта; жени – манипуланти за производството, без изисквания; мъже – общи работници за производството, без изисквания, тел. 062/62 25 80.

ТЪРСИМ сервитьор/ка за механа, намираща се в центъра на с. Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-1

ФИРМА „Спартак груп 76“ ЕООД търси да назначи шофьор пласьор ексван, кат. В; складов работник, кат. В, добри условия и заплащане, 0884 295 696. 5-1

ЗАПОЗНАНСТВА

ИНТЕЛИГЕНТЕН, 55 години, търси дискретна връзка със свободна сексапилна до 50 г., 160/50, 0878 926 602. 21-21

63-ГОДИШЕН – запознанство, 0886 132 080. 5-2