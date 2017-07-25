25 ЮЛИ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 25.07.2017г. 22 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-74

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-74

БОКСОНИЕРА, 28 000 лв., 0887 377 911. 11-7

КЪЩА, с. Велчево, собственик, 0885 345 000. 11-6

УШИРЕНА гарсониера, „Бузлуджа”, 42 000 лева, 0888 501 471. 5-5

КЪЩА, с. Самоводене, 0886 062 737. 7-5

АПАРТАМЕНТ в топцентър, от собственик, 0886 353 418. 5-3

ЮЖЕН, двустаен, в центъра, НС, 31 700 Е, 0885 838 000. 4-1

ТРИСТАЕН, в центъра, 44 000 Е, 0883 445 705. 4-1

ТРИСТАЕН луксозен панел в „Бузлуджа“, 69 000 лв., 0887 648 269. 4-1

ПАНЕЛНА гарсониера, междинен етаж в „Бузлуджа“, 42 000 лв., 0887 648 269.

ТРИСТАЕН, НС, с акт 16, на стадиона, 0895 269 196. 4-1

МНОГОСТАЕН, 3 ет., до парк „Дружба”, 49 000 Е, 0895 269 196. 4-1

ТРИСТАЕН, луксозно обзаведен, ШЦ, 40 000 Е, 0888 399 533. 4-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен, НС, широк център, 0888 399 533. 4-1

ПАНОРАМЕН парцел в с. Беляковец, 1972 кв. м, 0888 796 263. 4-1

ЮЖЕН, тристаен в „К.Фичето“, след ремонт, 0888 796 263. 4-1

ОСВЕЖЕН двустаен в „К. Фичето“, 27 000 Е, 0886 656 062. 4-1

САМОСТОЯТЕЛНО жилище на две нива, 125 кв. м, 55 000 Е, 0886 656 062. 4-1

ТРИСТАЕН тухлен, обзаведен, 43 000 евро, „Качица“, 0899 921 394. 3-1

КЪЩИ в село Пушево, 0899 921 394. 3-1

КЪЩА, монолитна, в с. Соколово, 0899 921 394. 3-1

МНОГОСТАЕН апартамент на ул. „Ален мак“, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на изплащане, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, обзаведен, кв. „Колю Фичето“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, близо до стадиона, 0899 921 394. 3-1

ЛУКСОЗЕН, 279 кв. м, с гараж, панорама, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ до парк „Дружба“, 100 кв. м, 42 000 евро, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА до халите, 30 000 евро, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, „К. Фичето“ 40 000 евро, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА, двуетажна, 175 кв. м, с двор и гараж, В.Т., център, 0899 921 394. 3-1

ПАРЦЕЛИ, с. Велчево, 2 дка, 1.6 дка, 1.3 дка, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ с 3 спални, ново строителство, 137 кв. м, 0898 568 560. 3-1

ИЗЦЯЛО южен едностаен апартамент, ново строителство, 0898 568 560. 3-1

МОНОЛИТНА къща на 2 етажа, Дебелец, 0899 921 394. 3-1

ДВУЕТАЖНА къща с двор, до Американския колеж, 30 000 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ, тристаен, ул. „Васил Левски“, топцентър, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, след ремонт, „Картала“, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ – спалня, хол, кухня, 54 000 лева, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТИ в строеж, на изплащане, 0894 678 686. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, ново строителство, 40 000 евро, 0898 568 560. 3-1

МНОГОСТАЕН, 120 кв. м, газифициран, център, 46 000 евро, 0899 921 394. 3-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, с акт 16, 0898 568 560. 3-1

ДВУЕТАЖНА, напълно реновирана и обзаведена къща, гледка, „Варуша“, 40 000 Е, 0896 840 720. 3-1

ДВУСТАЕН апартамент, напълно обзаведен, 0898 568 560. 3-1

ПРОСТОРЕН апартамент с таван 110 кв. м, бул. „България“, до пазара, 55 000 Е, 0896 840 720. 3-1

ЛУКСОЗЕН апартамент с две спални, център, газ, 75 000 евро, 0897 964 729. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, център, 44 000 евро, 0899 921 394. 3-1

ХОЛ, спалня и кухня 77 кв. м, ремонтиран, изолация, кв. „Бузлуджа“, 32 000 Е, 0896 840 720. 3-1

АПАРТАМЕНТ с 2 спални, център, изцяло южен, 0898 568 560. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент, кв. „Света гора“, 36 000 евро, 0894 678 686. 3-1

МЕЖДИНЕН с две спални, пан. гледка, 93 кв. м, обзаведен, н.с., „Акация“, 0896 840 720. 3-1

РЕНОВИРАНА къща 80 кв. м, панорамна гледка, „Варуша“, 37 500 Е, 0896 840 720. 3-1

ОБЗАВЕДЕНО студио с панорамна тераса, н.с., 28 500 Е, 0897 964 729. 3-1

ЛУКСОЗНО обзаведена боксониера, н.с., климатик, 40 кв. м, „Акация“, 30 000 Е, 0896 840 720. 3-1

ДВУСТАЕН на ул. „Полтава“, 0894 699 201. 3-1

ДВУСТАЕН, н/с, акт 16, на ул. „Краков“, 0894 699 201. 3-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПЕЖО 807, 2.0 HDI, 2004 г., 0885 345000. 11-6

ФОРД Фиеста, 1,4 бензин – газ, 1000 лв., 0888 547 392. 5-5

ШКОДА Фаворит, 1994 г., 1,3 бензин. Всичко платено, в движение, 650 лв., 0888 695 672. 5-5

VW ГОЛФ 4 1,9 TDI, 2002 г., напълно обслужен, 0885 529 343. 3-4

СЕАТ Ибиза 1,9 Д, 99 г., 1400 лв., 0885 220 102. 3-1

ЛАДА 1600, бяла, бензин/газ, 1000 лв., 0885 220 102. 3-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-75

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-73

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-4

ПЧЕЛНИ кошери, 0988 434 119. 11-11

ПРОДАВАМ на едро и на дребно перални, хладилници, печки, велосипеди, 0877 132 329. 11-9

ИСПАНСКИ плочки и гранитогрес. Гарантирано най-ниски цени, бул. „България” 41, 0879 143 720. 21-8

РАЗПРОДАВАМ домашни перални Аристон лукс, Сименс, нови, фризер ракла – 160 л, хладилник, 0877 172 555. 11-7

ХЛАДИЛНИК фризер „Кончар“, 100 лв., 0897 876 808. 3-3

ЛОВНА надцевка ТО334ЕР, СССР, наследствена, 0887 300 305, 0888 494 940. 6-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

КОЧОВЕ асаф, 0889 698 579. 11-4

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 10 000 лв., 0895 026 769. 100-49

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-4

АГЕНЦИЯ „Сенчъри Хоумс“ търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт 062/65 21 21. 3-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-17

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-8

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВАМ стаи и апартаменти за нощувка в гр. Севлиево, 0887 618 848. 40-35

КВАРТИРИ, Поморие, 0888 527 560. 10-8

СТАЯ за 2 ученици (студенти), център, 0888 433 881. 10-8

ОТДАВАМ самостоятелен етаж от къща, обзаведен, кв. „Самоводска чаршия”, 0886 521 999. 8-5

ДАВА едностаен, ново строителство, 0889 379 494. 5-5

ДАВАМ самостоятелна гарсониера в къща в центъра, 0888 041 500. 10-4

ДАВАМ квартира за семейство, полуобзаведена, 0887 837 581. 6-3

СТАИ и етаж от къща, без хазяи, широк център, 0886 999 003. 21-3

ДВУСТАЕН южен, 240 лв., Нова болница, 0888 687 126. 3-2

СЪКВАРТИРАНТКА, до Езикова гимназия, 0889 681 042. 3-2

МОМЧЕ, до Езикова гимназия, 0887 818 375. 3-2

ДВУСТАЕН обзаведен, кв. „Бузлуджа“, 0896 471 848. 3-2

ДАВАМ самостоятелен етаж от къща, 50 кв. м, в центъра, над общината, 0885 832 363. 11-2

БОКСОНИЕРА, двустаен, 0897 431 676.

ОТДАВАМ боксониера в центъра, 200 лв., 0887 487 272. 4-1

ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, “К. Фичето“, 350 лв., 0883 474 205. 4-1

ЛУКСОЗЕН и освежен тристаен в „Акация“, 500 лв., 0879 644 595. 4-1

КВАРТИРА, центъра, 0885 825 591. 2-1

ТЪРСЯ квартира в кв. „Асенова махала“ или до Първа гимназия, може необзаведена, 0893 707 415. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, ново строителство, център, 0897 810 465. 3-1

МЕЗОНЕТ на ул. „Ален мак“, 450 лева, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, обзаведен лукс, кв. „К. Фичето“ 400 лева, 0898 568 560. 3-1

ОБЗАВЕДЕН етаж от къща, топцентър, 0897 810 465. 3-1

ОБЗАВЕДЕН етаж от къща с двор, 300 лв., 0897 810 465. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални в к-с „Слънчев дом“, 0897 810 465. 3-1

ЛУКСОЗЕН тристаен апартамент в кв. „Акация”, 0897 810 465. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент, спалня, хол и кухня, в кв. „Бузлуджа“, 0897 810 465. 3-1

ОБЗАВЕДЕН, спалня и дневна, климатик, ново строит., център, 330 лв., 0896 840 720. 3-1

ОБЗАВЕДЕН мезонет с две спални, център, 0897 810 465. 3-1

СПАЛНЯ и дневна, ново строителство, обзаведен, „Акация“, 350 лв., 0896 840 720. 3-1

ДВУСТАЕН обзаведен апартамент под наем в кв. „Колю Фичето“, 0897 810 465. 3-1

ДВЕ спални, дневна с кухненски бокс, ново строителство, 0897 810 465. 3-1

БОКСОНИЕРА, напълно обзаведена, 250 лв., 0894 699 201. 3-1

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ магазин, идеален център в Полски Тръмбеш, 0887 726 655. 21-14

МАГАЗИН 70 кв. м, с/у ГУМ, 0899 625 635. 16-2

ПК „АГРОСТРОЙ“ отдава под наем склад 100 кв. м в базата си на ул. „Н. Габровски“ 100, 0887 208 422. 5-2

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лева, 0896 840 710. 3-1

МАГАЗИН, 55 кв. м, завършен, на ул. „Козлодуй“, 0898 568 560. 3-1

СКЛАД под наем, изгодно, 0896 840 710. 3-1

МАГАЗИН до пазара, 0897 810 465. 3-1

ОФИС помещение под наем, идеален център, 0898 568 560. 3-1

ТЪРГОВСКО помещение в кв. „Бузлуджа“, 0897 810 465. 3-1

ОФИС помещение под наем, зад съда, 0897 810 465. 3-1

ТЪРГОВСКО помещение под наем в кв. „Кольо Фичето”, 200 лв., 0897 810 465. 3-1

СКЛАД под наем, 250 кв. м, 0898 568 560. 3-1

ОФИС помещение под наем, ул. „Ален мак”, 200 лв., 0897 810 465. 3-1

МАГАЗИН 50 кв. м, ново строителство, ниво улица, до „Практикер“, 350 лв., 0896 840 720. 3-1

ТЪРГОВСКО помещение под Спортна зала, 60 кв. м, с офис и WC, 450 лв., 0896 840720. 3-1

СКЛАД под наем с рампа, 160 кв. м, 0898 568 560. 3-1

ОФИС, 200 лв., 0894 699 201. 3-1

110 КВ. М офис на бул. „Габровски“, 0894 699 201. 3-1

МАГАЗИН в центъра, 0894 699 201. 3-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

ХЛАДИЛЕН, 2,6 т, отделен фургон, 0888 262 307. 21-15

3,5 Т БУС, голям, двойна гума, 0888 262 307. 16-16

ГРАДСКО – 15 лв., извънградско 0,40 на километър, 0886 694 979. 16-6

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-139

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-139

ВиК, 0886 368 900. 42-20

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, изгодно, 0899 819 431. 21-18

РЕМОНТ и поправка на покриви, хидроизолация, дренаж, саниране, 0888 020 187. 16-16

ПЛОЧНИЦИ, каменни зидарии, 0885 810 635. 16-16

АВТОВИШКА под наем – 22 метра, 0887 253 244. 21-12

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боядисване, фаянс, ламинат, 0899 800 878. 21-12

ИЗВЪРШВАМЕ качествено всякакъв вид ремонтни дейности, ел., ВиК, теракота, гипсокартон, шпакловка, боя и др., 0877 436 371. 21-3

ПОЧИСТВАНЕ на тавани, мази, селски къщи + транспорт, 0878 411 479. 7-3

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 25-2

ЗДРАВЕ

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, Мед. център, ул. „Н. Габровски”, N 37, 0886 464 908. 11-5

ПРЕДЛАГАМ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 5-2

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-27

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-74

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-38

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Високо възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате. Задължителен опит по специалността обезкоствач – 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com. Месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 63-52

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 42-31

ФИРМА търси да назначи готвач и работник кухня на постоянен трудов договор, 0899 171 012. 11-14

ФИРМА „Хилцингер” търси стругар, фрезист, пресьор и оператори производство, 0878 252 476. 21-11

СКЛАД за дрехи във Велико Търново набира работници (мъже и жени), 0888 885 126. 21-11

ТЪРСИ продавач-консултант, 0878 601 767. 10-8

ХРАНИТЕЛЕН магазин търси продавач-консултант, 0878 606 144. 11-8

ТЪРСИМ жена за скара, 0878 606 144. 11-8

ТЪРСИМ шофьори, категория С и общи работници – жени, 0885 420 817. 11-7

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли, категория С +Е, 2000 лева, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-7

ФИРМА търси да назначи пакетировачи и пълначи, тел. за връзка 0895 464 917, неделя – четвъртък (8.00 – 17.00). 21-6

НАЕМА гледачи на кокошки – с. Поликраище, 0887 761 706. 6-6

ШОФЬОР на бус за разносна търговия, 0887 761 706. 6-6

ПОРАДИ разширяване на дейността „Елит Мес Минев – Родопа В. Търново” ООД търси да назначи работници в производството, за контакт: 062/61 21 55. 10-5

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118, е-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-5

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ, гр. Обзор, търси сервитьор с опит; готвач; продавач магазин; за сезона осигурена квартира, храна, СО, заплащане на седмица, договаряне, 0899 478 587. 10-5

БНП „Париба ПФ” ЕАД търси кредитни консултанти за работа в търговски обекти, 0879 997 135. 7-5

АВТОМИВКА търси работници, 0878 188 018, 0888 708 830. 10-3

ТЪРСЯ две момчета за обща работа в строителството, 0886 061 242. 11-3

ТУХЛЕНАТА фабрика в Ресен търси шофьор, кат. Е, 0878 847 200. 21-3

ТЪРСИМ сервитьор/ка за механа, намираща се в центъра на с. Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-2

ФИРМА „Спартак груп 76“ ЕООД търси да назначи шофьор пласьор ексван, кат. В; складов работник, кат. В, добри условия и заплащане, 0884 295 696. 5-2

ЗАВЕДЕНИЕ търси готвачи, 0886 125 511. 10-1

ФИРМА набира шофьори за международен транспорт, категория С+E, кръгови курсове България – Унгария – България, заплащане от 500 до 600 лв. седмично, 0887 999 393, 0884 699 999 за връзка. 2-1

ФИРМА набира майстор баничари и шофьори на закуски, 0988 826 822. 21-1

ТЪРСИМ товарач на дърва с опит, високо възнаграждение, 0888 535 882. 10-1

КАФЕ „Роза“ търси помощник готвач, 0885 028 009. 5-1

ТЪРСИМ сервитьорки до 25 – 35 г., да разбират малко от готвене, немски или турски език, добро заплащане и квартира, за Германия (Бремен), 0876 924 499. 2-1

ТЪРСИМ двама бодигардове за кафе, ресторант, дискотека за Германия (Бремен), 0879 468 478. 2-1

ЗАПОЗНАНСТВА

63-ГОДИШЕН – запознанство, 0886 132 080. 5-3

36-ГОДИШЕН, бисексуален, предлага секс на семейства и самотни дами срещу скромно заплащане и пълна дискретност, 0876 226