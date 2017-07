28 ЮЛИ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 28.07.2017г. 142 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-77

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-77

БОКСОНИЕРА, 28 000 лв., 0887 377 911. 11-10

КЪЩА, с. Велчево, собственик, 0885 345 000. 11-9

ЮЖЕН, двустаен, в центъра, НС, 31 700 Е, 0885 838 000. 4-4

ТРИСТАЕН, в центъра, 44 000 Е, 0883 445 705. 4-4

ТРИСТАЕН луксозен панел в „Бузлуджа“, 69 000 лв., 0887 648 269. 4-4

ПАНЕЛНА гарсониера, междинен етаж в „Бузлуджа“, 42 000 лв., 0887 648 269. 4-4

ТРИСТАЕН, НС, с акт 16, на стадиона, 0895 269 196. 4-4

МНОГОСТАЕН, 3 ет., до парк „Дружба”, 49 000 Е, 0895 269 196. 4-4

ТРИСТАЕН, луксозно обзаведен, ШЦ, 40 000 Е, 0888 399 533. 4-4

ОБЗАВЕДЕН, двустаен, НС, широк център, 0888 399 533. 4-4

ПАНОРАМЕН парцел в с. Беляковец, 1972 кв. м, 0888 796 263. 4-4

ЮЖЕН, тристаен в „К.Фичето“, след ремонт, 0888 796 263. 4-4

ОСВЕЖЕН двустаен в „К. Фичето“, 27 000 Е, 0886 656 062. 4-4

САМОСТОЯТЕЛНО жилище на две нива, 125 кв. м, 55 000 Е, 0886 656 062. 4-4

АПАРТАМЕНТ с две спални, след ремонт, „Картала“, 0898 568 560. 3-3

ПРОДАВА, дава под наем луксозно студио, 0040763398678. 5-2

МНОГОСТАЕН етаж, 0896 614 650.

ГАРАЖ, ул. „Краков“ 8, собственик, 0898 464 944.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПЕЖО 807, 2.0 HDI, 2004 г., 0885 345000. 11-9

ФОРД Фиеста 1,4, бензин/газ, 800 лв., 0888 547 392. 5-3

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-78

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-76

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-7

ИСПАНСКИ плочки и гранитогрес. Гарантирано най-ниски цени, бул. „България” 41, 0879 143 720. 21-11

РАЗПРОДАВАМ домашни перални Аристон лукс, Сименс, нови, фризер ракла – 160 л, комбиниран, нов 1,70 м висок хладилник, 0877 172 555. 11-10

ЛОВНА надцевка ТО334ЕР, СССР, наследствена, 0887 300 305, 0888 494 940. 6-4

НОВИ, неупотребявани врата и прозорец за баня, алуминиеви, 196/68 см и 68/64 см, цена по споразумение, 0894 838 304. 5-3

ПОМПА за поливане, монофазна – 60 лв., лентолепачка, професионална – 90 лв., детско руско колело – 15 лв., метални туби от нафта, 20 литра – 5 лв. бройката, 0888 618 365. 11-2

SOLAR panels (слънчеви батерии), 1,6 лв./watt, 250 watt 1 m x 1,6, 24 v w/kg, 400 лв. еа (4 off), 200 watt 1 m 58 x m8, 36 v w/kg (7 off); 1,4 лв./watt Syndicate Required to buy 45 100 watt 1 m 2 x m 54@ 140 лв. еа Reciepts will be issued. Goods will be at village Nikyup (September or money refunded), 0885 955 223 Bert Vaughan (Берт Ваун).

ДВА броя хладилни витрини, 0889 777 338. 6-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

КОЧОВЕ асаф, 0889 698 579. 11-7

МАЛКИ прасета, цена по споразумение, 0877 738 488. 10-2

ЯРЕТА, 0876 656 742. 11-2

КОЗИ, ярета, агнета, Дебелец, 0887 215 425. 10-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 10 000 лв., 0895 026 769. 100-52

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-7

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-20

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-11

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

АКОРДЕОНИ се купуват на 0882 285 539. 21-3

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВАМ стаи и апартаменти за нощувка в гр. Севлиево, 0887 618 848. 40-38

ОТДАВАМ самостоятелен етаж от къща, обзаведен, кв. „Самоводска чаршия”, 0886 521 999. 8-8

ДАВАМ самостоятелна гарсониера в къща в центъра, 0888 041 500. 10-7

ДАВАМ квартира за семейство, полуобзаведена, 0887 837 581. 6-6

СТАИ и етаж от къща, без хазяи, широк център, 0886 999 003. 21-6

ДАВАМ самостоятелен етаж от къща, 50 кв. м, в центъра, над общината, 0885 832 363. 11-5

ОТДАВАМ боксониера в центъра, 200 лв., 0887 487 272. 4-4

ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, “К. Фичето“, 350 лв., 0883 474 205. 4-4

ЛУКСОЗЕН и освежен тристаен в „Акация“, 500 лв., 0879 644 595. 4-4

ТРИСТАЕН, съда, 0885 267 892. 3-3

ДАВАМ боксониера с остъклена тераса, зад „Практикер“, за две момичета, 0888 435 598, 062/655 254. 2-2

БОКСОНИЕРА, двустаен, 0897 431 676. 2-1

ДАВАМ стая за момичета, на пазара, 0889 480 001.

ДАВАМ стая, 0889 595 402.

ДАВАМ кухня, хол, спалня с тераса, обзаведени, отопление дърва, 180 лв., 0885 745 370.

ДАВАМ двустаен, под наем, дългосрочно, 260 лв., 0887 638 493. 5-1

ДВУСТАЕН, 240 лв., Нова болница, 0888 687 126. 2-1

ПРЕДЛАГАМЕ две полуобзаведени стаи от тристаен апартамент (ново строителство), до стадион „Ивайло“, подходящи са за ученици и студенти, 0893 649 001. 2-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ магазин, идеален център в Полски Тръмбеш, 0887 726 655. 21-17

МАГАЗИН 70 кв. м, с/у ГУМ, 0899 625 635. 16-5

ПК „АГРОСТРОЙ“ отдава под наем склад 100 кв. м в базата си на ул. „Н. Габровски“ 100, 0887 208 422. 5-5

ПОД НАЕМ ДРУГИ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

ХЛАДИЛЕН, 2,6 т, отделен фургон, 0888 262 307. 21-18

ГРАДСКО – 15 лв., извънградско 0,40 на километър, 0886 694 979. 16-9

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-142

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-142

ВиК, 0886 368 900. 42-23

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, изгодно, 0899 819 431. 21-21

АВТОВИШКА под наем – 22 метра, 0887 253 244. 21-15

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боядисване, фаянс, ламинат, 0899 800 878. 21-15

ИЗВЪРШВАМЕ качествено всякакъв вид ремонтни дейности, ел., ВиК, теракота, гипсокартон, шпакловка, боя и др., 0877 436 371. 21-6

ПОЧИСТВАНЕ на тавани, мази, селски къщи + транспорт, 0878 411 479. 7-6

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 25-5

ЗДРАВЕ

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, Мед. център, ул. „Н. Габровски”, N 37, 0886 464 908. 11-8

ПРЕДЛАГАМ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 5-5

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж месечно, събота, в ДКЦ, гр. В. Търново, записване 0879 002 239.

ПРОФ. ЕВГЕНИ ДЮКЕНДЖИЕВ приема – подометрия, походка, индивидуални стелки, протези и ортези (по договор АХУ), записване: 0618/2 00 92; 0988 981 526. 2-1

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-30

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-77

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-41

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Високо възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате. Задължителен опит по специалността обезкоствач – 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com. Месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 63-55

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 42-34

ФИРМА „Хилцингер” търси стругар, фрезист, пресьор и оператори производство, 0878 252 476. 21-14

СКЛАД за дрехи във Велико Търново набира работници (мъже и жени), 0888 885 126. 21-14

ХРАНИТЕЛЕН магазин търси продавач-консултант, 0878 606 144. 11-11

ТЪРСИМ жена за скара, 0878 606 144. 11-11

ТЪРСИМ шофьори, категория С и общи работници – жени, 0885 420 817. 11-10

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли, категория С +Е, 2000 лева, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-10

ФИРМА търси да назначи пакетировачи и пълначи, тел. за връзка 0895 464 917, неделя – четвъртък (8.00 – 17.00). 21-9

ПОРАДИ разширяване на дейността „Елит Мес Минев – Родопа В. Търново” ООД търси да назначи работници в производството, за контакт: 062/61 21 55. 10-8

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118, е-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-8

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ, гр. Обзор, търси сервитьор с опит; готвач; продавач магазин; за сезона осигурена квартира, храна, СО, заплащане на седмица, договаряне, 0899 478 587. 10-8

АВТОМИВКА търси работници, 0878 188 018, 0888 708 830. 10-6

ТЪРСЯ две момчета за обща работа в строителството, 0886 061 242. 11-6

ТУХЛЕНАТА фабрика в Ресен търси шофьор, кат. Е, 0878 847 200. 21-6

ТЪРСИМ сервитьор/ка за механа, намираща се в центъра на с. Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-5

ФИРМА „Спартак груп 76“ ЕООД търси да назначи шофьор пласьор ексван, кат. В; складов работник, кат. В, добри условия и заплащане, 0884 295 696. 5-5

ЗАВЕДЕНИЕ търси готвачи, 0886 125 511. 10-4

ФИРМА набира майстор баничари и шофьори на закуски, 0988 826 822. 21-4

ТЪРСИМ товарач на дърва с опит, високо възнаграждение, 0888 535 882. 10-4

КАФЕ „Роза“ търси помощник готвач, 0885 028 009. 5-4

РЕСТОРАНТ търси да назначи нощен пазач, 0876 364 395. 8-3

ТЪРСЯ жена с опит за домакинска работа в къща в с. Арбанаси, автобиография на е-mail: krassie69@abv.bg, 0887 955 266. 4-3

ТЪРГОВСКА фирма търси да назначи складови работници, 0897 883 943. 10-3

ФИРМА търси да назначи заварчик монтажник, 0897 883 943. 10-3

ФИРМА търси продавач-консултант за хранителен магазин, находящ се на ул. „Хр. Ботев“ 6, 0889 438 806. 4-2

„ИНТЕРХОТЕЛ В. ТЪРНОВО“ търси главен готвач – стартова заплата 1000 лв., 0888 255 255. 2-1

„ИНТЕРХОТЕЛ В. ТЪРНОВО“ търси помощници кухня, камериерки, администратори, снабдител, 0888 255 255. 2-1

КАФЕ „Елена” търси пицар, готвач и сервитьор нощна смяна, 0888 863988. 2-1

ТЪРСИМ да назначим пресьори на бакелит преси, работа на смени, заплащане – на заработка, 0888 993 588. 2-1

ТЪРСИМ магазинерка за хранителен магазин – 8 ч., 4 ч., работно време по споразумение, 0878 597 480. 2-1

ФИРМА набира шофьори за международен транспорт, категория С+E, кръгови курсове България – Унгария – България, заплащане от 500 до 600 лв. седмично, 0887 999 393, 0884 699 999 за връзка. 2-1

ФИРМА „Несто” ЕООД обявява вакантни работни места за специалисти, механици и електрончици по ремонт и монтаж на машини за хранително-вкусовата промишленост. Заплащане според познанията и уменията на кандидата, без ограничение на прага на трудовото възнаграждение. Владеенето на чужд език е предимство. Контакти за кандидатстване: office@nesto.bg. 2-1

„ЕКОПЛОД ОРГАНИК” ЕООД търси: общи работници за товаро-разтоварна дейност; шофьори категория С, категория D, шофьори категория С с професионална компетентност и дигитална карта; жени – манипуланти за производството, без изисквания; мъже – общи работници за производството, без изисквания, тел. 062/62 25 80. 2-1

РАБОТА за жена в обществена пералня, с. Леденик, 0889 623 967. 5-1

ЗАПОЗНАНСТВА

36-ГОДИШЕН, бисексуален, предлага секс на семейства и самотни дами срещу скромно заплащане и пълна дискретност, 0876 226 053. 2-1