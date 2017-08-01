„Болярки“ паднаха от полякините, ръководството благодари на спомоществователите си

Публикувана на: 01.08.2017г. 39 прегледа

„Медик“ – „Болярки“ 0:9

С победа с 9:0 срещу тима на „Болярки“ приключиха лагера в Елена футболистките на „Медик“ (Конин). Доста по-малките на възраст момичета от Велико Търново запазиха нулевото равенство до 25-ата минута, в която полякините поведоха с 1:0. В минутите между 36-ата и 45-ата опитният състав на „Медик“ заби още четири безответни попадения и на практика приключи мача. Втората част бе протоколна, като единствената интрига бе колко гола ще паднат.

След двубоя от ръководството на Женския футболен клуб „Болярки“ поискаха да благодарят на хората, подкрепили ги през отминалия спортно-състезателен сезон и направили възможно участието им в първенствата и турнирите в различните възрастови групи. На първо място старши треньорът Валентин Витанов благодари на Община Велико Търново в лицето на кмета Даниел Панов. Клубът е получил подкрепа още от Диян Палазов, Стилян Савов, Ангел и Тодор Цачеви, Трифон Иванов, Даниел Димитров, Красен Маслянков, Любомир Георгиев, Станимир Лефтеров, Валентин Аврамов, Светлин Стефанов, Николай Николов, Иван Иванов, Ралица Иванова, Бедри Рюстемов, Петко Петков, Светлин Демиев, Иван Пъргавелов, Симеон Захариев, Цветан Цветанов, Георги Димитров, Георги Матев, Красимир Калчев, Христо Давидков, Валентин Точков, Димитър Димитров, Светослав Добрев, Любомир Пашов, Антон Георгиев…