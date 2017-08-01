1 Август – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 01.08.2017г. 235 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-79

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-79

КЪЩА, с. Велчево, собственик, 0885 345 000. 11-11

ПРОДАВА, дава под наем луксозно студио, 0040763398678. 5-4

ЮЖЕН, двустаен, в центъра, НС, 31 700 Е, 0885 838 000. 5-2

ТРИСТАЕН в центъра, 44 000 Е, 0883 445 705. 5-2

ТРИСТАЕН луксозен,панел, в „Бузлуджа“, 69 000 лв., 0887 648 269. 5-2

ПАНЕЛНА гарсониера, междинен етаж, в „Бузлуджа“, 42 000 лв., 0887 648 269. 5-2

ТРИСТАЕН, НС, с акт 16, в центъра, 0895 269 196. 5-2

МНОГОСТАЕН, 3 ет., до парк „Дружба”, 49 000 Е, 0895 269 196. 5-2

ТРИСТАЕН, луксозно обзаведен, ШЦ, 40 000 Е, 0888 399 533. 5-2

ОБЗАВЕДЕН двустаен, НС, широк център, 0888 399 533. 5-2

ПАНОРАМЕН парцел в с. Беляковец, 1972 кв. м, 0888 796 263. 5-2

ТРИСТАЕН, саниран, „Зона Б“, 62 000 лв., 0888 796 263. 5-2

ОСВЕЖЕН двустаен в „К.Фичето“, 27 000 Е, 0886 656 062. 5-2

САМОСТОЯТЕЛНО жилище на две нива, 125 кв. м, 55 000 Е, 0886 656 062. 5-2

АПАРТАМЕНТ, монолит, «Бузлуджа», 80 кв. м, без посредник, 0898 370 406, 0988 886 061. 8-2

МНОГОСТАЕН етаж, 0896 614 650. 2-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПЕЖО 807, 2.0 HDI, 2004 г., 0885 345000. 11-11

ФОРД Фиеста 1,4, бензин/газ, 800 лв., 0888 547 392. 5-5

ЛАДА 1500, 5 скорости, газ/бензин, 1100 лв., 0899 228 873. 5-2

ПЕЖО 106 в отлично състояние, 0896 046 560.

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-80

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-78

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-9

ИСПАНСКИ плочки и гранитогрес. Гарантирано най-ниски цени, бул. „България” 41, 0879 143 720. 21-13

ЛОВНА надцевка ТО334ЕР, СССР, наследствена, 0887 300 305, 0888 494 940. 6-6

НОВИ, неупотребявани врата и прозорец за баня, алуминиеви, 196/68 см и 68/64 см, цена по споразумение, 0894 838 304. 5-5

ПОМПА за поливане, монофазна – 60 лв., лентолепачка, професионална – 90 лв., детско руско колело – 15 лв., метални туби от нафта, 20 литра – 5 лв. бройката, 0888 618 365. 11-4

ДВА броя хладилни витрини, 0889 777 338. 6-3

ТОПМАТРАК 120/190/5, 70 лв., нов, 0888 562 899. 5-2

КИЛИМИ, жакардови и персийски, нови, по 80 лв., 0888 562 899. 5-2

LENOVO VIBE C – нов, и 2 бр. колело „Балкан“, 0890 595 843.

ПРОДАВАМ лазерна машина „Искър 500“, 0889 521 595 11-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

КОЧОВЕ асаф, 0889 698 579. 11-9

МАЛКИ прасета, цена по споразумение, 0877 738 488. 10-4

ЯРЕТА, 0876 656 742. 11-4

КОЗИ, ярета, агнета, Дебелец, 0887 215 425. 10-3

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 10 000 лв., 0895 026 769. 100-54

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-9

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-22

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-13

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

АКОРДЕОНИ се купуват на 0882 285 539. 21-5

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВАМ стаи и апартаменти за нощувка в гр. Севлиево, 0887 618 848. 40-40

ДАВАМ самостоятелна гарсониера в къща в центъра, 0888 041 500. 10-9

СТАИ и етаж от къща, без хазяи, широк център, 0886 999 003. 21-8

ДАВАМ самостоятелен етаж от къща, 50 кв. м, в центъра, над общината, 0885 832 363. 11-7

ДАВАМ двустаен, под наем, дългосрочно, 260 лв., 0887 638 493. 5-3

ОТДАВАМ боксониера в центъра, 200 лв., 0887 487 272. 5-2

ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, „К. Фичето“, 350 лв., 0883 474 205. 5-2

ОБЗАВЕДЕНА гарсониера, 280 лв., 0879 644 595. 5-2

ПРОСТОРЕН, до уч. „П. Евтимий“, необзаведен, 400 лв, 0887 487 272. 5-2

ДВУСТАЕН апартамент в идеален център, обзаведен, с климатици, 0888 467 351. 5-2

НАПЪЛНО обзаведена боксониера, „Триъгълника“, 0887 322 555. 5-1

ДВУСТАЕН, 0878 869 077.

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, ул. „Полтава“, 350 лв., дългосрочно, 0894 066 382.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВАМ магазин, идеален център в Полски Тръмбеш, 0887 726 655. 21-19

МАГАЗИН 70 кв. м, с/у ГУМ, 0899 625 635. 16-7

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ТЪРСЯ под наем гараж в кв. „Триъгълника“ или в близост, 0877 633 288. 3-2

ТРАНСПОРТ

ХЛАДИЛЕН, 2,6 т, отделен фургон, 0888 262 307. 21-20

ГРАДСКО – 15 лв., извънградско 0,40 на километър, 0886 694 979. 16-11

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-144

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-144

ВиК, 0886 368 900. 42-25

АВТОВИШКА под наем – 22 метра, 0887 253 244. 21-17

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боядисване, фаянс, ламинат, 0899 800 878. 21-17

ИЗВЪРШВАМЕ качествено всякакъв вид ремонтни дейности, ел., ВиК, теракота, гипсокартон, шпакловка, боя и др., 0877 436 371. 21-8

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 25-7

ЗДРАВЕ

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, Мед. център, ул. „Н. Габровски”, N 37, 0886 464 908. 11-10

ПРАВЯ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 5-2

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-32

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-79

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-43

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Високо възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате. Задължителен опит по специалността обезкоствач – 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com. Месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 63-57

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 42-36

ФИРМА „Хилцингер” търси стругар, фрезист, пресьор и оператори производство, 0878 252 476. 21-16

СКЛАД за дрехи във Велико Търново набира работници (мъже и жени), 0888 885 126. 21-16

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли, категория С +Е, 2000 лева, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-12

ФИРМА търси да назначи пакетировачи и пълначи, тел. за връзка 0895 464 917, неделя – четвъртък (8.00 – 17.00). 21-11

ПОРАДИ разширяване на дейността „Елит Мес Минев – Родопа В. Търново” ООД търси да назначи работници в производството, за контакт: 062/61 21 55. 10-10

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118, е-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-10

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ, гр. Обзор, търси сервитьор с опит; готвач; продавач магазин; за сезона осигурена квартира, храна, СО, заплащане на седмица, договаряне, 0899 478 587. 10-10

АВТОМИВКА търси работници, 0878 188 018, 0888 708 830. 10-8

ТЪРСЯ две момчета за обща работа в строителството, 0886 061 242. 11-8

ТУХЛЕНАТА фабрика в Ресен търси шофьор, кат. Е, 0878 847 200. 21-8

ТЪРСИМ сервитьор/ка за механа, намираща се в центъра на с. Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-7

ЗАВЕДЕНИЕ търси готвачи, 0886 125 511. 10-6

ФИРМА набира майстор баничари и шофьори на закуски, 0988 826 822. 21-6

ТЪРСИМ товарач на дърва с опит, високо възнаграждение, 0888 535 882. 10-6

РЕСТОРАНТ търси да назначи нощен пазач, 0876 364 395. 8-5

ТЪРГОВСКА фирма търси да назначи складови работници, 0897 883 943. 10-5

ФИРМА търси да назначи заварчик монтажник, 0897 883 943. 10-5

ФИРМА търси продавач-консултант за хранителен магазин, находящ се на ул. „Хр. Ботев“ 6, 0889 438 806. 4-4

РАБОТА за жена в обществена пералня, с. Леденик, 0889 623 967. 5-3

ТЪРСЯ работник почистване, 0888 415 647. 5-2

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ в Обзор търси майстор-готвач; сервитьор; работник кухня за сезона, осигурена квартира, храна, СО, заплащане на ден/седмица, договаряне, 0899 478 587. 7-2

ФИРМА набира шофьори за международен транспорт, категория С+E, кръгови курсове България – Унгария – България, заплащане от 500 до 600 лв. седмично, 0887 999 393, 0884 699 999 за връзка. 2-1

ТЪРСЯ жена за подпомагане на възрастна жена, на 30 км от Велико Търново, в района на Павликени – готвене, хранене, лична хигиена. Отлични битови условия. Осигурени храна и нощувка. Ангажимент и в почивните дни, 0877 373 935. 4-1