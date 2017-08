4 Август – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 04.08.2017г. 275 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-82

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-82

ЮЖЕН, двустаен, в центъра, НС, 31 700 Е, 0885 838 000. 5-5

ТРИСТАЕН в центъра, 44 000 Е, 0883 445 705. 5-5

ТРИСТАЕН луксозен,панел, в „Бузлуджа“, 69 000 лв., 0887 648 269. 5-5

ПАНЕЛНА гарсониера, междинен етаж, в „Бузлуджа“, 42 000 лв., 0887 648 269. 5-5

ТРИСТАЕН, НС, с акт 16, в центъра, 0895 269 196. 5-5

МНОГОСТАЕН, 3 ет., до парк „Дружба”, 49 000 Е, 0895 269 196. 5-5

ТРИСТАЕН, луксозно обзаведен, ШЦ, 40 000 Е, 0888 399 533. 5-5

ОБЗАВЕДЕН двустаен, НС, широк център, 0888 399 533. 5-5

ПАНОРАМЕН парцел в с. Беляковец, 1972 кв. м, 0888 796 263. 5-5

ТРИСТАЕН, саниран, „Зона Б“, 62 000 лв., 0888 796 263. 5-5

ОСВЕЖЕН двустаен в „К.Фичето“, 27 000 Е, 0886 656 062. 5-5

САМОСТОЯТЕЛНО жилище на две нива, 125 кв. м, 55 000 Е, 0886 656 062. 5-5

АПАРТАМЕНТ, монолит, „Бузлуджа“, 80 кв. м, без посредник, 0898 370 406, 0988 886 061. 8-5

ГАРАЖ в кв. „Чолаковци”, срещу пазарчето, 0885 117 898. 11-3

КЪЩА, двуетажна, нова, с двор, в с. Арбанаси, изгодно, без комисионна, 0883 554 557. 3-3

ЧЕТИРИСТАЕН, обзаведен, ново строителство, „К. Фичето”, 0883 457 770. 5-2

ХОЛ, спалня, кухня, реновиран, в кв. „Бузлуджа”, 65 000 лева, 0888 947290. 5-2

ДВУСТАЕН, 0888 687 126. 2-1

ПРОДАВАМ къща във В. Търново, 0884 367 374. 6-1

РЕНОВИРАНА къща в с. Добромирка, с голям двор и гараж, 0888 828 099, 0884 186 761. 5-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ЛАДА 1500, 5 скорости, газ/бензин, 1100 лв., 0899 228 873. 5-5

ПРОДАВА Passat 2.0, 2008 г., TDI 4 x 4, 0896 969 223. 4-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-83

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-81

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-12

ИСПАНСКИ плочки и гранитогрес. Гарантирано най-ниски цени, бул. „България” 41, 0879 143 720. 21-16

ПОМПА за поливане, монофазна – 60 лв., лентолепачка, професионална – 90 лв., детско руско колело – 15 лв., метални туби от нафта, 20 литра – 5 лв. бройката, 0888 618 365. 11-7

ДВА броя хладилни витрини, 0889 777 338. 6-6

ТОПМАТРАК 120/190/5, 70 лв., нов, 0888 562 899. 5-5

КИЛИМИ, жакардови и персийски, нови, по 80 лв., 0888 562 899. 5-5

ПРОДАВАМ лазерна машина „Искър 500“, 0889 521 595 11-4

ПУШКА 43 М успоредка, 0888 686 496. 4-3

КЕРАМИЧНА ФАБРИКА, с. Ресен, продава здрави български тухли на цени от 0,40 до 0,45 лв. Изберете българското, 0878 406022. 17-2

МАГАРЕШКА каруца, 0876 995 905. 2-1

SOLAR panels (слънчеви батерии), 1,6 лв./watt, 250 watt 1 m x 1,6, 24 v w/kg, 400 лв. еа (4 off), 200 watt 1 m 58 x m8, 36 v w/kg (7 off); 1,4 лв./watt Syndicate Required to buy 45 100 watt 1 m 2 x m 54@ 140 лв. еа Reciepts will be issued. Goods will be at village Nikyup (September or money refunded), 0885 955 223 Bert Vaughan (Берт Ваун).

ПРОДАВА камъни изгодно – 3-4 куб., Килифарево, 0896 969 223. 4-1

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ

ЪГЛОВИ легла с ракла, чекмеджета и матраци, изгодно, почти нови, 0988 773 482 и 0885 278 556. 5-3

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

МАЛКИ прасета, цена по споразумение, 0877 738 488. 10-7

ЯРЕТА, 0876 656 742. 11-7

КОЗИ, ярета, агнета, Дебелец, 0887 215 425. 10-6

КОЗИ и ярета, В. Търново, 0877 663 151. 11-3

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 15 000 лв., 0895 026 769. 100-57

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-12

КЪЩА или апартамент в център, до 60 000 лв., 0886 807 885. 10-3

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-25

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-16

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

АКОРДЕОНИ се купуват на 0882 285 539. 21-8

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

СТАИ и етаж от къща, без хазяи, широк център, 0886 999 003. 21-11

ДАВАМ самостоятелен етаж от къща, 50 кв. м, в центъра, над общината, 0885 832 363. 11-10

ОТДАВАМ боксониера в центъра, 200 лв., 0887 487 272. 5-5

ДВУСТАЕН, напълно обзаведен, „К. Фичето“, 350 лв., 0883 474 205. 5-5

ОБЗАВЕДЕНА гарсониера, 280 лв., 0879 644 595. 5-5

ПРОСТОРЕН, до уч. „П. Евтимий“, необзаведен, 400 лв, 0887 487 272. 5-5

ДВУСТАЕН апартамент в идеален център, обзаведен, с климатици, 0888 467 351. 5-5

НАПЪЛНО обзаведена боксониера, „Триъгълника“, 0887 322 555. 5-4

СТАЯ за 2 ученици, студенти, 0888 433 881. 10-3

ДВУСТАЕН, 230 лв., Нова болница, 0888 687 126. 3-2

ТЪРСЯ съквартирантка, 0878 214 100. 5-3

ДАВАМ апартамент под наем, с южно изложение, в ж.к. „Бузлуджа”, цена 300 лв., 0876 665 417. 5-3

ТРИСТАЕН, пазара, 0885 267 892. 3-3

ДАВАМ стая, 0889 595 402.

ДАВАМ стая за момичета, на пазара, 0889 480 001.

ПРЕДЛАГАМЕ две полуобзаведени стаи от тристаен апартамент (ново строителство), до стадион „Ивайло“, подходящи са за ученици и студенти, 0893 649 001.

КЪЩА, център, 2 спални, хол, столова, кухня, 2 WC, обзаведена, 460 лв., 4-5 човека, без домашни любимци, 0878 738 069. 2-1

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, ул. „Полтава“, 350 лв., дългосрочно, 0894 066 382.

БОКСОНИЕРА, двустаен, 0897 431 676. 2-1

АПАРТАМЕНТ, „Картала”, 0884 844 696. 11-1

ДАВАМ апартамент, 0895 844 650. 6-1

ДВУСТАЕН, 0878 869 077.

АПАРТАМЕНТ, център, три спални, 0889 006 525. 21-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН 70 кв. м, с/у ГУМ, 0899 625 635. 16-10

ТРАНСПОРТ

ГРАДСКО – 15 лв., извънградско 0,40 на километър, 0886 694 979. 16-14

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-147

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-147

ВиК, 0886 368 900. 42-28

АВТОВИШКА под наем – 22 метра, 0887 253 244. 21-20

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боядисване, фаянс, ламинат, 0899 800 878. 21-20

ИЗВЪРШВАМЕ качествено всякакъв вид ремонтни дейности, ел., ВиК, теракота, гипсокартон, шпакловка, боя и др., 0877 436 371. 21-11

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 25-10

ЦЯЛОСТНО външно строителство и всякакъв вид вътрешни ремонти, ВиК услуги, изграждане на елинсталации и ремонт на покриви, косене и премахване на опасни дървета, изграждане и поддръжка на септични ями, 0894 414 114. 16-3

КОСЕНЕ на трева, почистване на мази, дворове, къщи, вили, 0988 839 054. 2-1

ОСТЪКЛЯВАНЕ, 0895 454 733. 11-1

ЗДРАВЕ

ПРАВЯ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 5-5

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, Мед. център, ул. „Н. Габровски”, N 37, 0886 464 908. 12-3

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж месечно, събота, в ДКЦ, гр. В. Търново, записване 0879 002 239.

ПРОФ. ЕВГЕНИ ДЮКЕНДЖИЕВ приема – подометрия, походка, индивидуални стелки, протези и ортези (по договор АХУ), записване: 0618/2 00 92; 0988 981 526. 2-1

ОБУЧЕНИЕ

УРОЦИ. Бизнес английски. Бизнес проекти на английски 100%, 0889 466 336. 63-1

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-5

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-82

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-46

ТРУДОВА БОРСА

Флайинг Карго България ООД-представител на световноизвестната компания за експресни куриерски услуги FedЕx търси Агенти за развитие на търговската дейност в Велико Търново. E-mail за контакт: konkurs@flyingcargo-bg.com

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в с. Кесарево, област Велико Търново. Високо възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате. Задължителен опит по специалността обезкоствач – 3 години. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, e-mail: valio_rus_valio@hotmail.com. Месторабота: с. Кесарево, област Велико Търново. 63-60

АВТОМИВКА търси работник, 0888 893 011. 42-39

ФИРМА „Хилцингер” търси стругар, фрезист, пресьор и оператори производство, 0878 252 476. 21-19

СКЛАД за дрехи във Велико Търново набира работници (мъже и жени), 0888 885 126. 21-19

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли, категория С +Е, 2000 лева, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-15

ФИРМА търси да назначи пакетировачи и пълначи, тел. за връзка 0895 464 917, неделя – четвъртък (8.00 – 17.00). 21-14

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118, е-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-13

ТЪРСЯ две момчета за обща работа в строителството, 0886 061 242. 11-11

ТУХЛЕНАТА фабрика в Ресен търси шофьор, кат. Е, 0878 847 200. 21-11

ТЪРСИМ сервитьор/ка за механа, намираща се в центъра на с. Арбанаси, осигурен безплатен транспорт, 0898 661 164. 10-10

ЗАВЕДЕНИЕ търси готвачи, 0886 125 511. 10-9

ФИРМА набира майстор баничари и шофьори на закуски, 0988 826 822. 21-9

ТЪРСИМ товарач на дърва с опит, високо възнаграждение, 0888 535 882. 10-9

РЕСТОРАНТ търси да назначи нощен пазач, 0876 364 395. 8-8

ТЪРГОВСКА фирма търси да назначи складови работници, 0897 883 943. 10-8

ФИРМА търси да назначи заварчик монтажник, 0897 883 943. 10-8

ТЪРСЯ работник почистване, 0888 415 647. 5-5

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ в Обзор търси майстор-готвач; сервитьор; работник кухня за сезона, осигурена квартира, храна, СО, заплащане на ден/седмица, договаряне, 0899 478 587. 7-5

ТЪРСЯ жена за подпомагане на възрастна жена, на 30 км от Велико Търново, в района на Павликени – готвене, хранене, лична хигиена. Отлични битови условия. Осигурени храна и нощувка. Ангажимент и в почивните дни, 0877 373 935. 4-4

ФИРМА търси продавач-консултант за хранителен магазин, находящ се на ул. „Христо Ботев” N 6, гр. В. Търново, 0889 438 806. 3-3

ТЪРСИМ готвач или помощник-готвач за топла точка, 0878 606 144. 3-3

ТЪРСИМ жена за скара, 0878 606 144. 13-3

ТЪРСИМ семейство овчари, 0892 905 577. 21-3

КАФЕ „Роза” търси помощник-готвач, 0885 028 009. 5-3

АВТОКЪЩА търси момче до 35 г. с кат. В, 0876 214 100. 10-2

ТЪРСЯ общ работник с кат. В или С и работници за автомивка, 0887 715 541. 3-3

ХОТЕЛ на морето набира камериерки и работник в кухня, 0895 763 172. 6-3

„БАЛКАНСКО ЕХО” ЕООД – Производствено поделение, с. Ресен, търси да назначи шофьор на автобус, категория D и трудов стаж по професията минимум 3 години. Правоспособност за водач на мотокар е с предимство, тел.: 0879 677 623. 5-2

ТЪРСЯ строителни работници с опит в топлоизолацията, 0888 605 320. 3-2

ДИРЕКТЕН български работодател в Англия търси за работа в почистващата сфера двойки (мъж и жена или две жени). Изисква се единият от кандидат-двойката да е с шофьорска книжка, тел. за връзка 00359879463813, 00447729611422 (може и на viber), e-mail: i. r. cleaning@workmail.com. 12-2

„ИНТЕРХОТЕЛ В. ТЪРНОВО“ търси главен готвач – стартова заплата 1000 лв., 0888 255 255.

„ИНТЕРХОТЕЛ В. ТЪРНОВО“ търси помощници кухня, камериерки, администратори, снабдител, 0888 255 255.

СЕМЕЕН хотел, с. Арбанаси, търси камериерка, 0887 470 602. 2-1

ТЪРСЯ професионалист за управление на семеен хотел, 0887 471 388. 2-1

КАФЕ „Елена” търси пицар, готвач и сервитьор нощна смяна, 0888 863 988. 2-1

ТЪРСИМ магазинерка за хранителен магазин – 8 ч., 4 ч., работно време по споразумение, 0878 597 480. 2-1

ФИРМА набира шофьори за международен транспорт, категория С+E, кръгови курсове България – Унгария – България, заплащане от 500 до 600 лв. седмично, 0887 999 393, 0884 699 999 за връзка. 2-1

ФИРМА „Несто” ЕООД обявява вакантни работни места за специалисти, механици и електрончици по ремонт и монтаж на машини за хранително-вкусовата промишленост. Заплащане според познанията и уменията на кандидата, без ограничение на прага на трудовото възнаграждение. Владеенето на чужд език е предимство. Контакти за кандидатстване: office@nesto.bg. 2-1

„ЕКОПЛОД ОРГАНИК” ЕООД търси: общи работници за товаро-разтоварна дейност; шофьори категория С, категория D, шофьори категория С с професионална компетентност и дигитална карта; жени – манипуланти за производството, без изисквания; мъже – общи работници за производството, без изисквания, тел. 062/62 25 80. 2-1

РЕСТОРАНТ Casa Di Bianco – пл. „Майка България”, търси да назначи мияч/ка. За информация – на място в заведението, 0884 737 878. 6-1

ФИРМА търси да назначи багерист, 0886 608 938. 10-1

МАГАЗИН за бельо търси продавач-консултант за 4-часов работен ден, 0896 720 688. 5-1

РАЗНИ

РЕФИНАНСИРАНЕ на кредити, 0899 419 834. 21-1