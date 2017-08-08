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Телефон 112. Позвъни!

Публикувана на: 08.08.2017г. 34 прегледа
16 септември 2017 г. от 11:00ч. до 12:00ч.
ТЕАТЪР ВЕСЕЛ, ул. „Бачо Киро“ №2
„ТЕЛЕФОН 112… ПОЗВЪНИ!“
Куклен театър ВЕСЕЛАвтор: Емелияна Тотева и Веселин Василев
Постановка: Веселин Василев
Текст на песните: Веселин Василев
Сценография и кукли: Емелияна Андонова-Тотева
Музика: Петър Атанасчев

Участват: Веселин Василев и Елка Баланова

За информация: тел. 062 603 141

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