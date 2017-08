Владеещият езикът на глухонемите орангутан Чантек почина на 39 години

Публикувана на: 10.08.2017г. 2 прегледа

Мъжкият орангутан Чантек, който беше една от първите маймуни, владееща жестомимичния език на глухите и глухонемите хора, почина на 39-годишна възраст, съобщи управата на зоологическата градина в Атланта, цитирана от Ройтерс.

Чантек можеше да почисти стаята си и беше запаметил пътя до заведение за бързо хранене.

Орангутанът, който бе отгледан от дресьор, страдаше от сърдечно заболяване, пише в изявлението от зоопарка. Аутопсия ще определи причината за смъртта.

„Чантек много ще липсва на семейството си в зоологическата градина на Атланта. Той имаше толкова уникална и приятна личност и специални начини да комуникира и да се отнася с най-близките си“, каза Хейли Мърфи от ръководството на зоопарка.

Чантек беше един от най-възрастните мъжки орангутани в зоологическите градини в Северна Америка. Той бе роден в изследователски център в Атланта и беше изпратен да живее с антрополога Лин Майлс в университета на Тенеси в Чатануга за девет години. Той се научи да чисти стаята си и можеше да навигира шофьор от университета до ресторант, според документалния филм за него „Маймуната, която влезе в университет“ („The Ape Who Went to College“) от 2014 г.

Орангутанът беше един от малкото примати, които комуникираха посредством американския жестомимичен език на глухите и глухонемите, заедно с горилата Коко и женското шимпанзе Уошу.

ИЗТОЧНИК: БТ