10 Август – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 10.08.2017г. 135 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-86

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-86

ГАРАЖ в кв. „Чолаковци”, срещу пазарчето, 0885 117 898. 11-6

ПРОДАВАМ къща във В. Търново, 0884 367 374. 6-4

РЕНОВИРАНА къща в с. Добромирка, с голям двор и гараж, 0888 828 099, 0884 186 761. 5-5

ЮЖЕН, двустаен в центъра, ново строителство, 31 700 Е, 0885 838 000. 5-4

ТРИСТАЕН, луксозен панел, в „Бузлуджа”, 69 000 лв., 0887 648 269. 5-4

ПАНЕЛНА гарсониера, междинен етаж, в „Бузлуджа”, 42 000 лв., 0887 648 269. 5-4

ТРИСТАЕН, ново строителство, с акт 16, в центъра, 0895 269 196. 5-4

МНОГОСТАЕН, 3 ет., до парк „Дружба”, 49 000 Е, 0895 269 196. 5-4

ТРИСТАЕН луксозно обзаведен, широк център, 40 000 Е, 0888 399 533. 5-4

ОБЗАВЕДЕН двустаен, ново строителство, широк център, 0888 399 533. 5-4

ПАНОРАМЕН парцел в с. Беляковец, 1972 кв. м, 0888 796 263. 5-4

ТРИСТАЕН, саниран, „Зона Б”, 62 000 лв., 0888 796 263. 5-4

ОСВЕЖЕН двустаен в „К. Фичето”, 27000 Е 0886 656 062. 5-4

САМОСТОЯТЕЛНО жилище на две нива, 125 кв. м, 55 000 Е. 0886 656 062. 5-4

СГЛОБЯЕМА къща, 50 кв. м, обзаведена, 1дка двор, в с. Средни колиби, 25 000 лв, 0887 627 177. 5-3

ДВОРНО място 2,320 декара в регулация, право на жил. строителство, панорама, Килифарево, общ. В. Търново, 0878 781 942. 4-2

ТРИСТАЕН, обзаведен, в района на „Качица”, 0888 259 343. 11-2

74 КВ. М, апартамент, двустаен, ново строителство, обзаведен, лукс, кв. „Бузлуджа”, 45 000 Е, 0887 785 074.

100 КВ. М, апартамент, четиристаен, отличен, старо строителство, център 73 000 Е, 0887 785 074.

131 КВ. М, апартамент, четиристаен, старо строителство, кв. „Акация”, 52 000 Е, 0887 785 074.

52 КВ. М, апартамент, кухня с бокс, една спалня, ид. център, 34 500 Е, 0886 995 633.

80 КВ. М, апартамент, четиристаен, обзаведен, панел, след ремонт, 42 000 Е, 0886 995 633.

91 КВ. М, апартамент, тристаен, необзаведен, кв. „Колю Фичето”, 42 330 Е. , 0886 995 633.

74 КВ. М, апартамент, дневна, спалня, обзаведен, кв. „К. Фичето”, 42 200 Е, 0887 404 023.

78 КВ. М, апартамент, двустаен, луксозен, обзаведен, ид. ц., 51 000 Е, 0887 404 023.

100 КВ. М, апартамент, две спални, готов, кв. „К. Фичето”, 62 000 Е, 0887 404 023.

50 КВ. М, апартамент, дневна, кухн. бокс, тухла, кв. „К. Фичето”, 34 200 Е, 0886 129 319.

80 КВ. М, апартамент, дневна, две спални, тухла, център, 44 000 Е, 0886 129 319.

82 КВ. М, апартамент, дневна с бокс, спалня, ново строителство, кв. „К. Фичето”, 39 000 Е, 0886 129 319.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПЕЖО 306, 1,9 дизел, винетка, в много добро състояние, 0888 262 065. 21-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-87

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-84

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-16

ИСПАНСКИ плочки и гранитогрес. Гарантирано най-ниски цени, бул. „България” 41, 0879 143 720. 21-20

ПОМПА за поливане, монофазна – 60 лв., лентолепачка, професионална – 90 лв., детско руско колело – 15 лв., метални туби от нафта, 20 литра – 5 лв. бройката, 0888 618 365. 11-11

ПРОДАВАМ лазерна машина „Искър 500“, 0889 521 595 11-8

КЕРАМИЧНА ФАБРИКА, с. Ресен, продава здрави български тухли на цени от 0,40 до 0,45 лв. Изберете българското, 0878 406022. 17-6

РАЗПРОДАЖБА, „Либеро” ЕООД, магазин „Анатомик”, гр. В. Търново, ул. „Ст. Стамболов” 51, 0879 062 747. 19-4

СИНИ сливи за ракия, 0889 739 606. 5-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

МАЛКИ прасета, цена по споразумение, 0877 738 488. 10-9

ЯРЕТА, 0876 656 742. 11-11

КОЗИ, ярета, агнета, Дебелец, 0887 215 425. 10-10

КОЗИ и ярета, В. Търново, 0877 663 151. 11-7

ПРОДАВАМ персийски котета с родословие, 0877 700 670. 5-4

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 15 000 лв., 0895 026 769. 100-61

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-16

КЪЩА или апартамент в център, до 60 000 лв., 0886 807 885. 10-7

„АГРОИНВЕНТ ПРО” ЕООД купува земеделска земя на най-добри цени без посредник в община Павликени. Наема земеделска земя в землищата на селата Дъскот, Паскалевец, Лесичери, Михалци, Патреш, Стамболово, гр. В. Търново, ул. „Цанко Церковски” 38, agroinventpro@gmail. com, 0888 787 029. 21-1

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-29

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-20

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

АКОРДЕОНИ се купуват на 0882 285 539. 21-2

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

СТАИ и етаж от къща, без хазяи, широк център, 0886 999 003. 21-15

СТАЯ за 2 ученици, студенти, 0888 433 881. 10-7

АПАРТАМЕНТ, „Картала”, 0884 844 696. 11-5

ДАВАМ апартамент, 0895 844 650. 6-5

АПАРТАМЕНТ, център, три спални, 0889 006 525. 21-5

ОТДАВАМ боксониера в центъра, 200 лв., 0887 487 272. 5-4

ДВУСТАЕН в центъра, 380 лв., 0883 474 205. 5-4

ЛУКСОЗЕН, газифициран, топцентър, 480 лв., 0879 644 595. 5-4

ОБЗАВЕДЕНА гарсониера, 280 лв., 0879 644 595. 5-4

ПРОСТОРЕН, до училище „П. Евтимий”, необзаведен, 400 лв., 0887 487 272. 5-4

КВАРТИРА, 0887 459 544. 5-4

АПАРТАМЕНТ, 60 кв. м, хол и спалня, газифициран, климатик, ул. „Гео Милев” 43, 0888 196 397. 5-4

САМОСТОЯТЕЛЕН, обзаведен сутерен, стая, кухня, баня с тоалетна – център, 0878 636 373. 3-3

КВАРТИРА за задочници, 0888 626 263. 11-2

АПАРТАМЕНТ, ш. център, парк „Дружба”, битака, с фитнес стая, 0876 185 089. 6-2

ТРИСТАЕН, пазара, 0885 267 892. 3-2

БОКСОНИЕРА, център, за ученици и студенти, 0885 749 260. 11-2

ДВУСТАЕН, Нова болница, 0888 687 126. 4-2

АПАРТАМЕНТ, идеален център, 0889 530 532. 5-2

САМОСТОЯТЕЛНА боксониера, обзаведена, ул. „П. Яворов”, 160 лв., 0886 129 319.

САМОСТОЯТЕЛНА стая от апартамент, без хазяи, идеален център, 180 лв., 0886 129 319.

СТУДИО, обзаведено, ново строителство, център, 200 лв., 0886 129 319.

АПАРТАМЕНТ, кухня, спалня, обзаведен, кв. „Колю Фичето”, 280 лв., 0886 129 319.

АПАРТАМЕНТ, дневна, две спалня, нов, широк център, 350 лв., 0886 129 319.

АПАРТАМЕНТ, тристаен, луксозен, ново строителство, широк център, 500 лв., 0886 129 319.

ТРИСТАЕН, обзаведен, 350 лв., 0877 099 858. 11-1

ТРИСТАЕН, нов, обзаведен, ул. „Полтава”, 350 лв., 0886 055 490. 2-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН 70 кв. м, с/у ГУМ, 0899 625 635. 16-14

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ТЪРСЯ гараж около Стара болница, театъра и началото на „Зеленка”, 0897 320 114. 5-1

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-151

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-151

ВиК, 0886 368 900. 42-32

ИЗВЪРШВАМЕ качествено всякакъв вид ремонтни дейности, ел., ВиК, теракота, гипсокартон, шпакловка, боя и др., 0877 436 371. 21-15

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 25-14

ЦЯЛОСТНО външно строителство и всякакъв вид вътрешни ремонти, ВиК услуги, изграждане на елинсталации и ремонт на покриви, косене и премахване на опасни дървета, изграждане и поддръжка на септични ями, 0894 414 114. 16-7

ОСТЪКЛЯВАНЕ, 0895 454 733. 11-5

СТРУГАРО-ФРЕЗОВИ услуги, 0899 065 845. 42-4

ЗДРАВЕ

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, Мед. център, ул. „Н. Габровски”, N 37, 0886 464 908. 12-7

АПТЕКА „Асклепий”, център, ул. „Васил Левски” N 14 Г, тел.: 0885 940 123. Работно време: от понеделник до петък – от 7.30 до 21.00 ч., събота и неделя – от 8.30 до 20.00 ч. 21-4

ОБУЧЕНИЕ

УРОЦИ. Бизнес английски. Бизнес проекти на английски 100%, 0889 466 336. 63-5

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-9

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-86

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-50

ТРУДОВА БОРСА

Флайинг Карго България ООД-представител на световноизвестната компания за експресни куриерски услуги FedЕx търси Агенти за развитие на търговската дейност в Велико Търново. E-mail за контакт: konkurs@flyingcargo-bg.com, 21-5

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли, категория С +Е, 2000 лева, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-19

ФИРМА търси да назначи пакетировачи и пълначи, тел. за връзка 0895 464 917, неделя – четвъртък (8.00 – 17.00). 21-18

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118, е-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-17

ТУХЛЕНАТА фабрика в Ресен търси шофьор, кат. Е, 0878 847 200. 21-15

ФИРМА набира майстор баничари и шофьори на закуски, 0988 826 822. 21-13

ТЪРСИМ жена за скара, 0878 606 144. 13-7

ТЪРСИМ семейство овчари, 0892 905 577. 21-6

АВТОКЪЩА търси момче до 35 г. с кат. В, 0876 214 100. 10-6

ДИРЕКТЕН български работодател в Англия търси за работа в почистващата сфера двойки (мъж и жена или две жени). Изисква се единият от кандидат-двойката да е с шофьорска книжка, тел. за връзка 00359879463813, 00447729611422 (може и на viber), e-mail: i. r. cleaning@workmail.com. 12-6

РЕСТОРАНТ Casa Di Bianco – пл. „Майка България”, търси да назначи мияч/ка. За информация – на място в заведението, 0884 737 878. 6-5

ФИРМА търси да назначи багерист, 0886 608 938. 10-5

МАГАЗИН за бельо търси продавач-консултант за 4-часов работен ден, 0896 720 688. 5-5

„ЕКСТРАПАК” ООД търси да назначи за Завод 2, Леденик, жени за производство на полиетиленови чанти. Изисквания към кандидатите: опит в производствена компания не е необходим; умение за работа в колектив; способност да носи отговорност за действията си. Ние предлагаме: встъпително oбучение; отлично навременно възнаграждение; възможност за работа в екип и самостоятелно; всички осигуровки според трудовото законодателство на Р България; трисменен режим на работа. Телефон за контакти: 0882 548 090, документи – на портала на фирмата в завод 1. 10-4

НАЕМА шофьор на бус за разносна търговия, 0887 761 706. 6-4

НАЕМА гледачи на кокошки в с. Поликраище, 0887 761 706. 6-4

ТЪРСЯ сервитьорка първа смяна, 0877 847 823. 5-4

ТЪРСИ работници за автомивка, 0886 648 985. 20-3

„ЕКСТРАПАК” ООД търси да назначи за Завод 2, Леденик, жени за производство на полиетиленови чанти. Изисквания към кандидатите: опит в производствена компания не е необходим; умение за работа в колектив; способност да носи отговорност за действията си. Ние предлагаме: встъпително oбучение; отлично навременно възнаграждение; възможност за работа в екип и самостоятелно; всички осигуровки според трудовото законодателство на Р България; трисменен режим на работа. Телефон за контакти: 0882 548 090, документи – на портала на фирмата в завод 1. 10-3

ФИРМА „Спартак груп – 76” ЕООД търси да назначи служител с опит – търговия на едро, за контакти тел.: 0884 295 696. 5-1

ТЪРСЯ строителни работници с опит в топлоизолацията, 0888 605 320. 3-2

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори, категория Д – Е за пътнически транспорт, 0888 650 156, 0895 124 422, 062/60 40 76. 8-2

БИРАРИЯ „Камбаната” търси сервитьор, готвач топла кухня и хигиенист, 0894 787 758. 5-2

КАФЕ „Роза” търси помощник-готвач, 0885 028 009. 5-1

ТЪРСЯ двама майстори зидари, 0899 425 920. 3-1

РАЗНИ

РЕФИНАНСИРАНЕ на кредити, 0899 419 834. 21-5