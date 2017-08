Вокалът на американските легенди Steelheart и култовите „Тангра“ забиват в Русе на Грийн рок фест 2017

Публикувана на: 11.08.2017г. 15 прегледа

Фронтменът на една от емблематичните за американския рок групи – „Steelheart“ Миленко Матиевич пристига в Русе като специален гост на деветото издание на „Грийн рок фест“. Това стана ясно днес по време на пресконференция в Заседателна зала на Община Русе, на която присъстваха заместник-кметът по европейско развитие и председател на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ д-р Страхил Карапчански, изпълнителният директор на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ Елена Минкова, директорът на дирекция „Култура и образование“ Ирена Петрова и управителят на Сдружение „Грийн рок фест“ Мария Атанасова.

„Steelheart“ добиват популярност в началото на 90-те години заради невероятния гласов диапазон на Мили, който се превръща в сърцето и душата на групата. С неговия глас са прозвучали хитове като „She’s gone”, „For Your Love”, „Late For The Party” и други песни от албумите на „Стилхарт“, станали смайващо бързо платинени и донесли слава на бандата по целия музикален свят. Миленко Матиевич ще бъде в България за първи път и то в Русе.

През 2017 година специални гости на „Грийн рок фест Русе 2017“ ще бъде култовата група „Тангра“ – Константин Марков, Станислав Сланев – Стенли, Йордан Ганчев и гост – музикантите Иво Чалъков и Стефан Попов от „Гравити Ко“. „Тангра“ идва с нова енергия и специална концертна програма, в която ще представи най-големите и най-обичаните си хитове, от създаването на групата до днес.

На сцената на Грийн рок фест ще се изявят още групите „Alogia” /Сърбия/, „Scarlet Aura“/Румъния/, „Born For Vengeance“/Русе/, „Gunpowder“/Русе/ и „River Trolls“/Силистра/.

Събитието се организира по инициатива на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и Сдружение „Грийн рок фест“, със съдействието на Община Русе, „Общински пазари“ ЕООД, „Витте Аутомотив България“ ЕООД, „МБМ Металуърк“ ООД, Нотариус Светлозар Стоилов от Шумен, Шлагер радио, Радио 1 рок, Радио „Тангра“, Делта ТВ и ТВН.

То ще се проведе на 15 септември 2017 г. на площад „Свобода“ пред Община Русе от 17:00 часа. Входът е свободен!