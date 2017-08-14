14 Август – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 14.08.2017г. 149 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-88

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-88

ГАРАЖ в кв. „Чолаковци”, срещу пазарчето, 0885 117 898. 11-8

ПРОДАВАМ къща във В. Търново, 0884 367 374. 6-6

СГЛОБЯЕМА къща, 50 кв. м, обзаведена, 1дка двор, в с. Средни колиби, 25 000 лв, 0887 627 177. 5-5

ДВОРНО място 2,320 декара в регулация, право на жил. строителство, панорама, Килифарево, общ. В. Търново, 0878 781 942. 4-4

ТРИСТАЕН, обзаведен, в района на „Качица”, 0888 259 343. 11-4

МАГАЗИН – кафе-аперитив, Първомайци, 0877 218 604. 3-2

ПОМЕЩЕНИЕ, РЗП – 400 кв. м, 180 кв. м – І етаж, 220 кв. м – мазе, Първомайци, 0877 218 604. 3-2

ПРОДАВА 2 съседни поливни парцела (3210 + 980 кв. м) в м. Чешмата, с. Ветринци, граничещи с р. Янтра, асфалтов път и ток, 5 лв. кв. м, 0877 202 406. 2-2

ПРОДАВАМ в с. Първомайци малка къща с двор 1300 кв. м и масивна стопанска постройка, 0898 470 957, 0877 460 926. 21-2

ЮЖЕН, двустаен в центъра, ново строителство, 31 700 Е, 0885 838 000. 5-1

ТРИСТАЕН в центъра, 44 000 Е, 0883 445 705. 5-1

ТРИСТАЕН, луксозен, панел, в „Бузлуджа”, 69 000 лв., 0887 648 269. 5-1

ПАНЕЛНА гарсониера, междинен етаж, в „Бузлуджа”, 42 000 лв., 0887 648 269. 5-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, с акт 16, в центъра, 0895 269 196. 5-1

ТРИСТАЕН, 100 кв. м, 37 000 Е, 0895 269 196. 5-1

ТРИСТАЕН луксозно обзаведен, широк център, 40 000 Е, 0888 399 533. 5-1

ОБЗАВЕДЕН двустаен, ново строителство, широк център, 0888 399 533. 5-1

ПАНОРАМЕН парцел в с. Беляковец, 1972 кв. м, 0888 796 263. 5-1

ТРИСТАЕН, саниран, „Зона Б”, 62 000 лв., 0888 796 263. 5-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен, в началото на „Зона Б”, 33 000 Е, 0886 656 062. 5-1

САМОСТОЯТЕЛНО жилище на две нива, 125 кв. м, 55 000 Е, 0886 656 062. 5-1

ПАРЦЕЛ в регулация, с. Самоводене, 0882 591 520. 5-1

БИЗНЕС със собствена база 350 кв. м, В. Търново, 0884 936 000. 10-1

ТРИСТАЕН, готов за мебели, сп. зала, собственик, 0878 799 579. 6-1

ЕТАЖ, суперцентър, 0878 853 408.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПЕЖО 306, 1,9 дизел, винетка, в много добро състояние, 0888 262 065. 21-3

СЕАТ Ибиза 1,90, всичко платено, 0885 220 102. 3-2

ФОЛКСВАГЕН Поло 1,1, бензин, 1500 лв., 0885 220 102. 3-2

ПЕРАЛНИ, хладилници, печки, велосипеди, на едро и дребно, изгодни цени, 0877 132 329. 16-2

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-89

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-86

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-18

ПРОДАВАМ лазерна машина „Искър 500“, 0889 521 595 11-10

КЕРАМИЧНА ФАБРИКА, с. Ресен, продава здрави български тухли на цени от 0,40 до 0,45 лв. Изберете българското, 0878 406022. 17-8

РАЗПРОДАЖБА, „Либеро” ЕООД, магазин „Анатомик”, гр. В. Търново, ул. „Ст. Стамболов” 51, 0879 062 747. 19-6

СИНИ сливи за ракия, 0889 739 606. 5-3

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

КОЗИ и ярета, В. Търново, 0877 663 151. 11-9

КРАВА, заплодена на 6 месеца, 0614/4 23 11, 0884 204 540. 6-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 15 000 лв., 0895 026 769. 100-63

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-17

КЪЩА или апартамент в център, до 60 000 лв., 0886 807 885. 10-9

„АГРОИНВЕНТ ПРО” ЕООД купува земеделска земя на най-добри цени без посредник в община Павликени. Наема земеделска земя в землищата на селата Дъскот, Паскалевец, Лесичери, Михалци, Патреш, Стамболово, гр. В. Търново, ул. „Цанко Церковски” 38, agroinventpro@gmail. com, 0888 787 029. 21-3

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-3

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-31

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-22

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

АКОРДЕОНИ се купуват на 0882 285 539. 21-4

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

СТАИ и етаж от къща, без хазяи, широк център, 0886 999 003. 21-17

СТАЯ за 2 ученици, студенти, 0888 433 881. 10-9

АПАРТАМЕНТ, „Картала”, 0884 844 696. 11-7

АПАРТАМЕНТ, център, три спални, 0889 006 525. 21-7

ОТДАВАМ боксониера в центъра, 200 лв., 0887 487 272. 5-5

КВАРТИРА за задочници, 0888 626 263. 11-4

АПАРТАМЕНТ, ш. център, парк „Дружба”, битака, с фитнес стая, 0876 185 089. 6-4

БОКСОНИЕРА, център, за ученици и студенти, 0885 749 260. 11-4

ДВУСТАЕН, Нова болница, 0888 687 126. 4-4

АПАРТАМЕНТ, идеален център, 0889 530 532. 5-4

ТРИСТАЕН, обзаведен, 350 лв., 0877 099 858. 11-3

БОКСОНИЕРА, двустаен, 0897 431 676. 2-2

РАБОТЕЩ хранителен магазин – оборудване и стока, 0886 759 933. 2-2

ДАВАМ двустаен под наем, дългосрочно, 0887 638 493. 5-2

ОБЗАВЕДЕНА боксониера, „Триъгълника”, 0885 850 445. 3-2

ДВУСТАЕН, 0878 869 077. 6-2

ОБЗАВЕДЕН етаж от къща, 340 лв., 0887 487 272. 5-1

ДВУСТАЕН в центъра, 380 лв., 0883 474 205. 5-1

УЮТЕН, тристаен в „Бузлуджа”, 330 лв., 0879 644 595. 5-1

ОБЗАВЕДЕНА боксониера, ново строителство, център, 200 лв., 0879 644 595. 5-1

ПРОСТОРЕН, до уч. „П. Евтимий”, полуобзаведен, 0887 487 272. 5-1

ДВУСТАЕН апартамент, 0885 317 450.

ДАВАМ стая в центъра за две студентки първи курс, 0885 468 956. 5-1

ДАВАМЕ обзаведена таванска стая с всякакви екстри, 0878 597 480. 11-1

ДАВАМ апартамент под наем в гр. Варна, „Чайка” 1, бла 1, вх. Г, 4 ет., срещу стадион „Тича”, 0888 7043 296. 5-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН 70 кв. м, с/у ГУМ, 0899 625 635. 16-16

ДАВА помещение под наем 16,10 кв. м, бул. „Н. Габровски”, N 43, 0899 593 860. 6-2

ПРОИЗВОДСТВЕНО помещение, 670 кв, находящо в с. Соколово, със собствен трафопост 400 кв., 0889 438 806. 2-2

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ТЪРСЯ гараж около Стара болница, театъра и началото на „Зеленка”, 0897 320 114. 5-3

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-153

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-153

ВиК, 0886 368 900. 42-34

ИЗВЪРШВАМЕ качествено всякакъв вид ремонтни дейности, ел., ВиК, теракота, гипсокартон, шпакловка, боя и др., 0877 436 371. 21-17

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 25-16

ЦЯЛОСТНО външно строителство и всякакъв вид вътрешни ремонти, ВиК услуги, изграждане на елинсталации и ремонт на покриви, косене и премахване на опасни дървета, изграждане и поддръжка на септични ями, 0894 414 114. 16-9

ОСТЪКЛЯВАНЕ, 0895 454 733. 11-7

СТРУГАРО-ФРЕЗОВИ услуги, 0899 065 845. 42-6

ПРОФЕСИОНАЛНО почистване, пране на мокети и мека мебел, 0879 015 400. 21-21

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-1

ЗДРАВЕ

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, Мед. център, ул. „Н. Габровски”, N 37, 0886 464 908. 12-9

АПТЕКА „Асклепий”, център, ул. „Васил Левски” N 14 Г, тел.: 0885 940 123. Работно време: от понеделник до петък – от 7.30 до 21.00 ч., събота и неделя – от 8.30 до 20.00 ч. 21-6

ПРОФ. ЕВГЕНИ ДЮКЕНДЖИЕВ приема – подометрия, походка, индивидуални стелки, протези и ортези (по договор АХУ), записване: 0618/2 00 92; 0988 981 526. 2-2

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж месечно, събота, в ДКЦ, гр. В. Търново, записване 0879 002 239.

ОБУЧЕНИЕ

УРОЦИ. Бизнес английски. Бизнес проекти на английски 100%, 0889 466 336. 63-7

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-11

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-88

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-52

ТРУДОВА БОРСА

Флайинг Карго България ООД-представител на световноизвестната компания за експресни куриерски услуги FedЕx търси Агенти за развитие на търговската дейност в Велико Търново. E-mail за контакт: konkurs@flyingcargo-bg.com, 21-7

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори на гондоли, категория С +Е, 2000 лева, 0887 818 462, 0889 717 497. 21-21

ФИРМА търси да назначи пакетировачи и пълначи, тел. за връзка 0895 464 917, неделя – четвъртък (8.00 – 17.00). 21-20

ФИРМА в Ловешка област търси счетоводител с опит в сектор „Зърнопроизводство”, „Туризъм”, „Търговия”. Тел. за връзка: 0879 801 118, е-mail: j.machuganova@gmail.com. 21-19

ТУХЛЕНАТА фабрика в Ресен търси шофьор, кат. Е, 0878 847 200. 21-17

ФИРМА набира майстор баничари и шофьори на закуски, 0988 826 822. 21-15

ТЪРСИМ жена за скара, 0878 606 144. 13-9

ТЪРСИМ семейство овчари, 0892 905 577. 21-8

АВТОКЪЩА търси момче до 35 г. с кат. В, 0876 214 100. 10-8

ДИРЕКТЕН български работодател в Англия търси за работа в почистващата сфера двойки (мъж и жена или две жени). Изисква се единият от кандидат-двойката да е с шофьорска книжка, тел. за връзка 00359879463813, 00447729611422 (може и на viber), e-mail: i. r. cleaning@workmail.com. 12-8

ФИРМА търси да назначи багерист, 0886 608 938. 10-7

„ЕКСТРАПАК” ООД търси да назначи за Завод 2, Леденик, жени за производство на полиетиленови чанти. Изисквания към кандидатите: опит в производствена компания не е необходим; умение за работа в колектив; способност да носи отговорност за действията си. Ние предлагаме: встъпително oбучение; отлично навременно възнаграждение; възможност за работа в екип и самостоятелно; всички осигуровки според трудовото законодателство на Р България; трисменен режим на работа. Телефон за контакти: 0882 548 090, документи – на портала на фирмата в завод 1. 10-6

НАЕМА шофьор на бус за разносна търговия, 0887 761 706. 6-6

НАЕМА гледачи на кокошки в с. Поликраище, 0887 761 706. 6-6

ТЪРСИ работници за автомивка, 0886 648 985. 20-5

„ЕКСТРАПАК” ООД търси да назначи за Завод 2, Леденик, жени за производство на полиетиленови чанти. Изисквания към кандидатите: опит в производствена компания не е необходим; умение за работа в колектив; способност да носи отговорност за действията си. Ние предлагаме: встъпително oбучение; отлично навременно възнаграждение; възможност за работа в екип и самостоятелно; всички осигуровки според трудовото законодателство на Р България; трисменен режим на работа. Телефон за контакти: 0882 548 090, документи – на портала на фирмата в завод 1. 10-5

ФИРМА „Спартак груп – 76” ЕООД търси да назначи служител с опит – търговия на едро, за контакти тел.: 0884 295 696. 5-3

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори, категория Д – Е за пътнически транспорт, 0888 650 156, 0895 124 422, 062/60 40 76. 8-4

БИРАРИЯ „Камбаната” търси сервитьор, готвач топла кухня и хигиенист, 0894 787 758. 5-4

КАФЕ „Роза” търси помощник-готвач, 0885 028 009. 5-3

ТЪРСЯ двама майстори зидари, 0899 425 920. 3-3

ТЪРСЯ кравари (доячи) срещу добро възнаграждение, 0878 453 353. 2-2

ТЪРСЯ строителен работник за поддръжка на къща, 0887 471 388. 2-2

ТЪРСИМ магазинерка за хранителен магазин – 8 ч., 4 ч., работно време по споразумение, 0878 597 480. 2-2

ОХРАНИТЕЛНА фирма „Импайър Секюрити” набира охранители, 0885 910 523. 21-2

РАЗНИ

РЕФИНАНСИРАНЕ на кредити, 0899 419 834. 21-7