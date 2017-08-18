Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, Втори кръг, 20.08., 18,00 часа

Публикувана на: 18.08.2017г. 65 прегледа

„Бдин 1923“ – „Янтра“ (П. Тр.) Ив. Тодоров, Вълов, Добрев

„Спартак Плевен“ – „Кариана“ Н. Атанасов, Капарашев, Арабаджиев

„Академик“ – „Партизан“ Н. Петров, Ив. Петров, Михов

ОФК „Павликени“ – „Вихър“ Ст. Тодоров, Велков, Колев

„Левски 2007“ – „Мизия“ М. Павлов, Николов, Стефанов

ОФК „Трявна“ – „Янтра“ (Гб.) В. Кознички, Атанасов, Морчев

„Първа атомна“ – ФК „Севлиево“ Н. Малджански, Щирков, Недков

„Янтра 19“ (Гб.) – „Ботев“ (Лук.) Р. Христов, Мачев, Благоев

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