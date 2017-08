18 Август – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 18.08.2017г. 161 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-92

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-92

ТРИСТАЕН, обзаведен, в района на „Качица”, 0888 259 343. 11-8

ПРОДАВАМ в с. Първомайци малка къща с двор 1300 кв. м и масивна стопанска постройка, 0898 470 957, 0877 460 926. 21-6

ЮЖЕН, двустаен в центъра, ново строителство, 31 700 Е, 0885 838 000. 5-5

ТРИСТАЕН в центъра, 44 000 Е, 0883 445 705. 5-5

ТРИСТАЕН, луксозен, панел, в „Бузлуджа”, 69 000 лв., 0887 648 269. 5-5

ПАНЕЛНА гарсониера, междинен етаж, в „Бузлуджа”, 42 000 лв., 0887 648 269. 5-5

ТРИСТАЕН, ново строителство, с акт 16, в центъра, 0895 269 196. 5-5

ТРИСТАЕН, 100 кв. м, 37 000 Е, 0895 269 196. 5-4

ТРИСТАЕН луксозно обзаведен, широк център, 40 000 Е, 0888 399 533. 5-5

ОБЗАВЕДЕН двустаен, ново строителство, широк център, 0888 399 533. 5-5

ПАНОРАМЕН парцел в с. Беляковец, 1972 кв. м, 0888 796 263. 5-5

ТРИСТАЕН, саниран, „Зона Б”, 62 000 лв., 0888 796 263. 5-5

ОБЗАВЕДЕН, двустаен, в началото на „Зона Б”, 33 000 Е, 0886 656 062. 5-5

САМОСТОЯТЕЛНО жилище на две нива, 125 кв. м, 55 000 Е, 0886 656 062. 5-5

ПАРЦЕЛ в регулация, с. Самоводене, 0882 591 520. 5-5

БИЗНЕС със собствена база 350 кв. м, В. Търново, 0884 936 000. 10-5

ТРИСТАЕН, готов за мебели, сп. зала, собственик, 0878 799 579. 6-5

ПРОДАВАМ къща в с. Поликраище, 0898 463 288. 5-3

БОКСОНИЕРА, 28 000 лв., 0887 377 911. 11-2

ВИЛА до Килифарево, 0878 799 579.

ЕТАЖ, суперцентър, 0878 853 408.

ДВОРНО място в регулация, с. Беляковец, 0889 650 597, 0884 342 324. 2-1

ГАРАЖ, ул. „Краков” 8, собственик, 0898 464 944.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПЕЖО 306, 1,9 дизел, винетка, в много добро състояние, 0888 262 065. 21-7

ПЕРАЛНИ, хладилници, печки, велосипеди, на едро и дребно, изгодни цени, 0877 132 329. 16-6

ФИАТ Пунто, 97 г., 4 вр., отлична, 1000 лв., 0887 122 611. 5-4

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-93

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-90

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-22

КЕРАМИЧНА ФАБРИКА, с. Ресен, продава здрави български тухли на цени от 0,40 до 0,45 лв. Изберете българското, 0878 406022. 17-12

РАЗПРОДАЖБА, „Либеро” ЕООД, магазин „Анатомик”, гр. В. Търново, ул. „Ст. Стамболов” 51, 0879 062 747. 19-10

ДЪРВОДЕЛСКИ машини, 0888 596 414. 2-1

ГОТОВА коса на опашка, 062/65 03 86, 0889 679307.

ПРОДАВА хладилник „Индезит”, нов, пералня „Аристон”, малък „Снайге” – 130 лв., 0886 096 622. 2-1

SOLAR panels (слънчеви батерии), 1,6 лв./watt, 250 watt 1 m x 1,6, 24 v w/kg, 400 лв. еа (4 off), 200 watt 1 m 58 x m8, 36 v w/kg (7 off); 1,4 лв./watt Syndicate Required to buy 45 100 watt 1 m 2 x m 54@ 140 лв. еа Reciepts will be issued. Goods will be at village Nikyup (September or money refunded), 0885 955 223 Bert Vaughan (Берт Ваун).

МАГАРЕШКА каруца, 0876 995 905.

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

КРАВА, заплодена на 6 месеца, 0614/4 23 11, 0884 204 540. 6-5

ПРОДАВАМ три дойни крави в отлично състояние, Николай – 0878 110 192. 5-4

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 15 000 лв., 0895 026 769. 100-67

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-21

„АГРОИНВЕНТ ПРО” ЕООД купува земеделска земя на най-добри цени без посредник в община Павликени. Наема земеделска земя в землищата на селата Дъскот, Паскалевец, Лесичери, Михалци, Патреш, Стамболово, гр. В. Търново, ул. „Цанко Церковски” 38, agroinventpro@gmail. com, 0888 787 029. 21-7

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-7

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-35

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-26

ТЪРСЯ Трабант в движение, 0897 347 381. 21-2

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

АКОРДЕОНИ се купуват на 0882 285 539. 21-8

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

СТАИ и етаж от къща, без хазяи, широк център, 0886 999 003. 21-21

АПАРТАМЕНТ, „Картала”, 0884 844 696. 11-11

АПАРТАМЕНТ, център, три спални, 0889 006 525. 21-11

КВАРТИРА за задочници, 0888 626 263. 11-8

БОКСОНИЕРА, център, за ученици и студенти, 0885 749 260. 11-8

ТРИСТАЕН, обзаведен, 350 лв., 0877 099 858. 11-7

ДВУСТАЕН, 0878 869 077. 6-6

ОБЗАВЕДЕН етаж от къща, 340 лв., 0887 487 272. 5-5

ДВУСТАЕН в центъра, 380 лв., 0883 474 205. 5-5

УЮТЕН, тристаен в „Бузлуджа”, 330 лв., 0879 644 595. 5-5

ОБЗАВЕДЕНА боксониера, ново строителство, център, 200 лв., 0879 644 595. 5-5

ПРОСТОРЕН, до уч. „П. Евтимий”, полуобзаведен, 0887 487 272. 5-5

ДАВАМ стая в центъра за две студентки първи курс, 0885 468 956. 5-5

ДАВАМЕ обзаведена таванска стая с всякакви екстри, 0878 597 480. 11-5

ДАВАМ апартамент под наем в гр. Варна, „Чайка” 1, бла 1, вх. Г, 4 ет., срещу стадион „Тича”, 0886 704 296. 5-5

САМОСТОЯТЕЛНА квартира, без хазяи, 150 лв., 0887 859 447. 5-3

КВАРТИРА, 0887 459 544. 8-2

ЕДНОСТАЕН, обзаведен, център, без посредник, 0885 055 403. 2-1

ДВУСТАЕН апартамент, 0885 317 450.

БОКСОНИЕРА, обзаведена, с отделен водомер и електромер, гр. В. Търново, ул. „Яворов” 20, тел. 062/63 41 88.

БОКСОНИЕРА, двустаен, 0897 431 676. 2-1

БОКСОНИЕРА, център, 0878 433 141. 10-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВА помещение под наем 16,10 кв. м, бул. „Н. Габровски”, N 43, 0899 593 860. 6-6

ОФИС „България” 2, 0878 869 077.

30 КВ. М за магазин, офис и др., ул. „Освобождение” 124, 0886 262 634. 2-1

РАБОТЕЩ хранителен магазин – оборудване и стока, 0886 759 933. 2-1

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-157

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-157

ВиК, 0886 368 900. 42-38

ИЗВЪРШВАМЕ качествено всякакъв вид ремонтни дейности, ел., ВиК, теракота, гипсокартон, шпакловка, боя и др., 0877 436 371. 21-21

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 25-20

ЦЯЛОСТНО външно строителство и всякакъв вид вътрешни ремонти, ВиК услуги, изграждане на елинсталации и ремонт на покриви, косене и премахване на опасни дървета, изграждане и поддръжка на септични ями, 0894 414 114. 16-13

ОСТЪКЛЯВАНЕ, 0895 454 733. 11-11

СТРУГАРО-ФРЕЗОВИ услуги, 0899 065 845. 42-10

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-5

РЕМОНТ и направа на покриви, хидроизолации, улуци, тенекеджийски услуги, дренаж, саниране, 0888 020 187. 16-4

КОСЕНЕ на трева, почистване на мази, дворове, къщи, вили, 0988 839 054. 2-1

ЗДРАВЕ

АПТЕКА „Асклепий”, център, ул. „Васил Левски” N 14 Г, тел.: 0885 940 123. Работно време: от понеделник до петък – от 7.30 до 21.00 ч., събота и неделя – от 8.30 до 20.00 ч. 21-10

ПРАВЯ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 7-2

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж месечно, събота, в ДКЦ, гр. В. Търново, записване 0879 002 239. 2-1

ОБУЧЕНИЕ

УРОЦИ. Бизнес английски. Бизнес проекти на английски 100%, 0889 466 336. 63-11

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-15

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-92

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-56

ТРУДОВА БОРСА

Флайинг Карго България ООД-представител на световноизвестната компания за експресни куриерски услуги FedЕx търси Агенти за развитие на търговската дейност в Велико Търново. E-mail за контакт: konkurs@flyingcargo-bg.com, 21-11

ТУХЛЕНАТА фабрика в Ресен търси шофьор, кат. Е, 0878 847 200. 21-21

ФИРМА набира майстор баничари и шофьори на закуски, 0988 826 822. 21-19

ТЪРСИМ жена за скара, 0878 606 144. 13-13

ТЪРСИМ семейство овчари, 0892 905 577. 21-12

ДИРЕКТЕН български работодател в Англия търси за работа в почистващата сфера двойки (мъж и жена или две жени). Изисква се единият от кандидат-двойката да е с шофьорска книжка, тел. за връзка 00359879463813, 00447729611422 (може и на viber), e-mail: i. r. cleaning@workmail.com. 12-12

ТЪРСИ работници за автомивка, 0886 648 985. 20-9

„ЕКСТРАПАК” ООД търси да назначи за Завод 2, Леденик, жени за производство на полиетиленови чанти. Изисквания към кандидатите: опит в производствена компания не е необходим; умение за работа в колектив; способност да носи отговорност за действията си. Ние предлагаме: встъпително oбучение; отлично навременно възнаграждение; възможност за работа в екип и самостоятелно; всички осигуровки според трудовото законодателство на Р България; трисменен режим на работа. Телефон за контакти: 0882 548 090, документи – на портала на фирмата в завод 1. 10-9

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори, категория Д – Е за пътнически транспорт, 0888 650 156, 0895 124 422, 062/60 40 76. 8-8

ОХРАНИТЕЛНА фирма „Импайър Секюрити” набира охранители, 0885 910 523. 21-6

ТЪРСЯ момчета за довършителни работи в строителството, 0886 061 242. 4-4

ТЪРСИ да назначи шофьори категория С и общи работници – мъже и жени, 0885 420 817. 21-4

ТЪРСЯ майстори на топлоизолация, дългосрочно, 0882 664 473. 9-4

ПИЦАРИЯ „Уно” търси готвач топла кухня и сервитьор/ки, 0886 923 392. 12-3

ЖЕНА за работа в закусвалня, 0879 036 366. 5-3

ТЪРСЯ кравари (доячи) срещу добро възнаграждение, 0878 453 535. 2-1

ТЪРСИМ магазинерка за хранителен магазин – 8 ч., 4 ч., работно време по споразумение, 0878 597 480.

ФИРМА набира шофьори на гондоли с категория С + Е, 2000 лв., 0887 818 462, 0889 717 497. 21-1

РАЗНИ

РЕФИНАНСИРАНЕ на кредити, 0899 419 834. 21-11