22 АВГУСТ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 22.08.2017г. 1 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ: 062 62 04 58, 0879 408 142, e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-94

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, Скален венец 3, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-94

ТРИСТАЕН, обзаведен, в района на „Качица”, 0888 259 343. 11-10

ПРОДАВАМ в с. Първомайци малка къща с двор 1300 кв. м и масивна стопанска постройка, 0898 470 957, 0877 460 926. 21-8

БИЗНЕС със собствена база 350 кв. м, В. Търново, 0884 936 000. 10-7

ПРОДАВАМ къща в с. Поликраище, 0898 463 288. 5-5

БОКСОНИЕРА, 28 000 лв., 0887 377 911. 11-4

ГАРАЖ, ул. „Краков” 8, собственик, 0898 464 944. 2-2

ДВУСТАЕН, южен, център, ново строителство, 0885 838 000. 5-2

ТРИСТАЕН в центъра, 44 000 Е, 0883 445 705. 5-2

ТРИСТАЕН, луксозен панел, в „Бузлуджа”, 69 000 лв., 0887 648 269. 5-2

ПАНЕЛНА гарсониера, междинен етаж, в „Бузлуджа”, 42000лв., 0887 648 269. 5-2

ТРИСТАЕН, ново строителство, с акт 16, в центъра, 0895 269 196. 5-2

ТРИСТАЕН, 100 кв. м, 37 000 Е, 0895 269 196. 5-2

ТРИСТАЕН луксозно обзаведен, широк център, 40000 Е, 0888 399 533. 5-2

ОБЗАВЕДЕН двустаен, ново строителство, широк център, 0888 399 533. 5-2

ПАНОРАМЕН парцел, в с. Беляковец, 1972 кв. м, 0888 796 263. 5-2

КЪЩА с голям двор, с. Беляковец, 0888 796 263. 5-2

ДВУСТАЕН, до Нова болница, 63000 лв. 0886 656 062. 5-2

САМОСТОЯТЕЛНО жилище на две нива, 125 кв. м, 55 000 Е, 0886 656 062. 5-2

ТРИСТАЕН в центъра на гр. Павликени, 53 000 лв., 0883 474 205. 5-2

УШИРЕН, двустаен, в „Колю Фичето”, 42 000 Е, 0883 474 205. 5-2

АПАРТАМЕНТ, 113 кв. м, ново строителство, полуобзаведен, кв. „Колю Фичето”, до „Лидл”, среден, 0884 338 986. 10-2

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПЕЖО 306, 1,9 дизел, винетка, в много добро състояние, 0888 262 065. 21-9

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-95

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-92

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-24

КЕРАМИЧНА ФАБРИКА, с. Ресен, продава здрави български тухли на цени от 0,40 до 0,45 лв. Изберете българското, 0878 406022. 17-14

РАЗПРОДАЖБА, „Либеро” ЕООД, магазин „Анатомик”, гр. В. Търново, ул. „Ст. Стамболов” 51, 0879 062 747. 19-12

ПЕРАЛНИ, хладилници, печки, велосипеди, на едро и дребно, изгодни цени, 0877 132 329. 16-8

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

КРАВА, заплодена на 6 месеца, 0614/4 23 11, 0884 204 540. 6-6

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 15 000 лв., 0895 026 769. 100-69

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-23

„АГРОИНВЕНТ ПРО” ЕООД купува земеделска земя на най-добри цени без посредник в община Павликени. Наема земеделска земя в землищата на селата Дъскот, Паскалевец, Лесичери, Михалци, Патреш, Стамболово, гр. В. Търново, ул. „Цанко Церковски” 38, agroinventpro@gmail. com, 0888 787 029. 21-9

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-9

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-37

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-28

ТЪРСЯ Трабант в движение, 0897 347 381. 21-4

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

АКОРДЕОНИ се купуват на 0882 285 539. 21-10

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

АПАРТАМЕНТ, център, три спални, 0889 006 525. 21-13

КВАРТИРА за задочници, 0888 626 263. 11-10

БОКСОНИЕРА, център, за ученици и студенти, 0885 749 260. 11-10

ТРИСТАЕН, обзаведен, 350 лв., 0877 099 858. 11-9

ДАВАМЕ обзаведена таванска стая с всякакви екстри, 0878 597 480. 11-7

САМОСТОЯТЕЛНА квартира, без хазяи, 150 лв., 0887 859 447. 5-5

КВАРТИРА, 0887 459 544. 8-4

БОКСОНИЕРА, център, 0878 433 141. 10-3

УЮТЕН тристаен, в „Бузлуджа”, 330 лв., 0879 644 595. 5-2

ОБЗАВЕДЕНА боксониера, ново строителство, център, 200 лв., 0879 644 595. 5-2

ПРОСТОРЕН, до уч. „П. Евтимий”, полуобзаведен, 0887 487 272. 5-2

ДВУСТАЕН, 0878 869 077.

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-159

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-159

ВиК, 0886 368 900. 42-40

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 25-22

ЦЯЛОСТНО външно строителство и всякакъв вид вътрешни ремонти, ВиК услуги, изграждане на елинсталации и ремонт на покриви, косене и премахване на опасни дървета, изграждане и поддръжка на септични ями, 0894 414 114. 16-15

СТРУГАРО-ФРЕЗОВИ услуги, 0899 065 845. 42-12

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-7

РЕМОНТ и направа на покриви, хидроизолации, улуци, тенекеджийски услуги, дренаж, саниране, 0888 020 187. 16-6

ЗДРАВЕ

АПТЕКА „Асклепий”, център, ул. „Васил Левски” N 14 Б, тел.: 0885 940 123. Работно време: от понеделник до петък – от 7.30 до 21.00 ч., събота и неделя – от 8.30 до 20.00 ч. 21-12

ПРАВЯ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 7-4

ОБУЧЕНИЕ

УРОЦИ. Бизнес английски. Бизнес проекти на английски 100%, 0889 466 336. 63-13

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-17

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-94

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-58

ТРУДОВА БОРСА

Флайинг Карго България ООД-представител на световноизвестната компания за експресни куриерски услуги FedЕx търси Агенти за развитие на търговската дейност в Велико Търново. E-mail за контакт: konkurs@flyingcargo-bg.com, 21-13

ФИРМА набира майстор баничари и шофьори на закуски, 0988 826 822. 21-21

ТЪРСИМ семейство овчари, 0892 905 577. 21-14

ТЪРСИ работници за автомивка, 0886 648 985. 20-11

ОХРАНИТЕЛНА фирма „Импайър Секюрити” набира охранители, 0885 910 523. 21-9

ТЪРСИ да назначи шофьори категория С и общи работници – мъже и жени, 0885 420 817. 21-6

ТЪРСЯ майстори на топлоизолация, дългосрочно, 0882 664 473. 9-6

ПИЦАРИЯ „Уно” търси готвач топла кухня и сервитьор/ки, 0886 923 392. 12-5

ЖЕНА за работа в закусвалня, 0879 036 366. 5-5

ФИРМА набира шофьори на гондоли с категория С + Е, 2000 лв., 0887 818 462, 0889 717 497. 21-3

„АЛАДИН ФУУДС” търси помощник-кухня за заведение за бързо хранене, 0888 471110, 0885 888 297. 10-2

МАСЛОБОЙНА, с. Беляковец, търси работници, 0884 734 973. 7-1

РАЗНИ

РЕФИНАНСИРАНЕ на кредити, 0899 419 834. 21-13