25 АВГУСТ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-97

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, „Скален венец 3”, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-97

ПРОДАВАМ в с. Първомайци малка къща с двор 1300 кв. м и масивна стопанска постройка, 0898 470 957, 0877 460 926. 21-10

БИЗНЕС със собствена база 350 кв. м, В. Търново, 0884 936 000. 10-10

БОКСОНИЕРА, 28 000 лв., 0887 377 911. 11-7

ДВУСТАЕН, южен, център, ново строителство, 0885 838 000. 5-5

ТРИСТАЕН в центъра, 44 000 Е, 0883 445 705. 5-5

ТРИСТАЕН, луксозен панел, в „Бузлуджа”, 69 000 лв., 0887 648 269. 5-5

ПАНЕЛНА гарсониера, междинен етаж, в „Бузлуджа”, 42000лв., 0887 648 269. 5-5

ТРИСТАЕН, ново строителство, с акт 16, в центъра, 0895 269 196. 5-5

ТРИСТАЕН, 100 кв. м, 37 000 Е, 0895 269 196. 5-5

ТРИСТАЕН луксозно обзаведен, широк център, 40000 Е, 0888 399 533. 5-5

ОБЗАВЕДЕН двустаен, ново строителство, широк център, 0888 399 533. 5-5

ПАНОРАМЕН парцел, в с. Беляковец, 1972 кв. м, 0888 796 263. 5-5

КЪЩА с голям двор, с. Беляковец, 0888 796 263. 5-5

ДВУСТАЕН, до Нова болница, 63000 лв. 0886 656 062. 5-5

САМОСТОЯТЕЛНО жилище на две нива, 125 кв. м, 55 000 Е, 0886 656 062. 5-5

ТРИСТАЕН в центъра на гр. Павликени, 53 000 лв., 0883 474 205. 5-5

УШИРЕН, двустаен, в „Колю Фичето”, 42 000 Е, 0883 474 205. 5-5

АПАРТАМЕНТ, 113 кв. м, ново строителство, полуобзаведен, кв. „Колю Фичето”, до „Лидл”, среден, 0884 338 986. 10-6

ПАНЕЛНА гарсониера, кв. „Бузлуджа”, 42 000 лв., 0883 457 770. 7-2

ПРОДАВА парцел в регулация, 900 кв. м, с. Самоводене, 0882 591 520. 5-2

ВИЛА до Килифарево, 0878 799 579. 2-1

ЕТАЖ, суперцентър, 0878 853 408. 2-1

ПРОДАВА 2 съседни поливни парцела (3210 + 980 кв. м) в м. Чешмата, с. Ветринци, граничещи с р. Янтра, асфалтов път и ток, 5 лв. кв. м, 0877 202 406. 2-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПЕЖО 306, 1,9 дизел, винетка, в много добро състояние, 0888 262 065. 21-12

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-98

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-95

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-27

КЕРАМИЧНА ФАБРИКА, с. Ресен, продава здрави български тухли на цени от 0,40 до 0,45 лв. Изберете българското, 0878 406022. 17-17

РАЗПРОДАЖБА, „Либеро” ЕООД, магазин „Анатомик”, гр. В. Търново, ул. „Ст. Стамболов” 51, 0879 062 747. 19-15

ПЕРАЛНИ, хладилници, печки, велосипеди, на едро и дребно, изгодни цени, 0877 132 329. 16-11

ПРОДАВАМ ярмомелка, циркуляр, трифазни, 7,5 kw, 0882 035 225.

ВИТРИНИ и кантари, 0885 664 248.

ДЪРВОДЕЛСКИ машини, 0888 596 414. 2-1

SOLAR panels (слънчеви батерии), 1,6 лв./watt, 250 watt 1 m x 1,6, 24 v w/kg, 400 лв. еа (4 off), 200 watt 1 m 58 x m8, 36 v w/kg (7 off); 1,4 лв./watt Syndicate Required to buy 45 100 watt 1 m 2 x m 54@ 140 лв. еа Reciepts will be issued. Goods will be at village Nikyup (September or money refunded), 0885 955 223 Bert Vaughan (Берт Ваун).

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 15 000 лв., 0895 026 769. 100-72

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-26

„АГРОИНВЕНТ ПРО” ЕООД купува земеделска земя на най-добри цени без посредник в община Павликени. Наема земеделска земя в землищата на селата Дъскот, Паскалевец, Лесичери, Михалци, Патреш, Стамболово, гр. В. Търново, ул. „Цанко Церковски” 38, agroinventpro@gmail. com, 0888 787 029. 21-12

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-12

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-40

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-31

ТЪРСЯ Трабант в движение, 0897 347 381. 21-7

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

АКОРДЕОНИ се купуват на 0882 285 539. 21-13

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

АПАРТАМЕНТ, център, три спални, 0889 006 525. 21-16

ДАВАМЕ обзаведена таванска стая с всякакви екстри, 0878 597 480. 11-10

КВАРТИРА, 0887 459 544. 8-7

БОКСОНИЕРА, център, 0878 433 141. 10-6

УЮТЕН тристаен, в „Бузлуджа”, 330 лв., 0879 644 595. 5-5

ОБЗАВЕДЕНА боксониера, ново строителство, център, 200 лв., 0879 644 595. 5-5

ПРОСТОРЕН, до уч. „П. Евтимий”, полуобзаведен, 0887 487 272. 5-5

ЕДНОСТАЕН, обзаведен, център, без посредник, 0885 055 403. 2-1

БОКСОНИЕРА, двустаен, 0897 431 676. 2-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС/самостоятелна квартира (за две момичета), под спортната зала, 0888 435 598. 2-2

ДАВАМ хранителен магазин под наем, може и други дейности, кв. „Бузлуджа”, 0885 664 243.

ОФИС „България” 2, 0878 869 077.

РАБОТЕЩ хранителен магазин – оборудване и стока, 0886 759 933. 2-1

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-162

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-162

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 25-25

СТРУГАРО-ФРЕЗОВИ услуги, 0899 065 845. 42-15

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-10

РЕМОНТ и направа на покриви, хидроизолации, улуци, тенекеджийски услуги, дренаж, саниране, 0888 020 187. 16-9

ЗДРАВЕ

АПТЕКА „Асклепий”, център, ул. „Васил Левски” N 14 Б, тел.: 0885 940 123. Работно време: от понеделник до петък – от 7.30 до 21.00 ч., събота и неделя – от 8.30 до 20.00 ч. 21-15

ПРАВЯ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 7-7

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж месечно, събота, в ДКЦ, гр. В. Търново, записване 0879 002 239.

ОБУЧЕНИЕ

УРОЦИ. Бизнес английски. Бизнес проекти на английски 100%, 0889 466 336. 63-16

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-20

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-97

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-61

ТРУДОВА БОРСА

Флайинг Карго България ООД-представител на световноизвестната компания за експресни куриерски услуги FedЕx търси Агенти за развитие на търговската дейност в Велико Търново. E-mail за контакт: konkurs@flyingcargo-bg.com, 21-16

ТЪРСИМ семейство овчари, 0892 905 577. 21-17

ТЪРСИ работници за автомивка, 0886 648 985. 20-14

ОХРАНИТЕЛНА фирма „Импайър Секюрити” набира охранители, 0885 910 523. 21-12

ТЪРСИ да назначи шофьори категория С и общи работници – мъже и жени, 0885 420 817. 21-9

ТЪРСЯ майстори на топлоизолация, дългосрочно, 0882 664 473. 9-9

ПИЦАРИЯ „Уно” търси готвач топла кухня и сервитьор/ки, 0886 923 392. 12-8

ФИРМА набира шофьори на гондоли с категория С + Е, 2000 лв., 0887 818 462, 0889 717 497. 21-6

„АЛАДИН ФУУДС” търси помощник-кухня за заведение за бързо хранене, 0888 471110, 0885 888 297. 10-5

МАСЛОБОЙНА, с. Беляковец, търси работници, 0884 734 973. 7-4

ТЪРСЯ момчета за довършителни работи в сферата на строителството, 0886 061 242. 8-3

НАБИРАМЕ работници за Германия, до 45 години, предимство е шофьорска книжка, не е задължителен немски език, тел. + 4915175468675 (позвъни и затвори). 7-2

ЖЕНА за работа в павилион за закуски, 0879 036 366. 3-2

НАЕМА шофьор на бус за разносна търговия, 0887 761 706. 11-2

СКЛАД за плодове и зеленчуци търси да назначи общи работници, 600 лв. заплата, и шофьори за разнос, категория В, 700 лв., фирма „Зарзаватчийница” ЕООД, 0885 877 176. 21-2

ТЪРСЯ кравари (доячи) срещу добро възнаграждение, 0878 453 535. 2-1

РАЗНИ

РЕФИНАНСИРАНЕ на кредити, 0899 419 834. 21-16