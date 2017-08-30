30 АВГУСТ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 30.08.2017г. 266 прегледа

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-100

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, „Скален венец 3”, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-100

ПРОДАВАМ в с. Първомайци малка къща с двор 1300 кв. м и масивна стопанска постройка, 0898 470 957, 0877 460 926. 21-11

БОКСОНИЕРА, 28 000 лв., 0887 377 911. 11-10

АПАРТАМЕНТ, 113 кв. м, ново строителство, полуобзаведен, кв. „Колю Фичето”, до „Лидл”, среден, 0884 338 986. 10-9

ПАНЕЛНА гарсониера, кв. „Бузлуджа”, 42 000 лв., 0883 457 770. 7-5

ПРОДАВА парцел в регулация, 900 кв. м, с. Самоводене, 0882 591 520. 5-5

ДВУСТАЕН, южен, център, ново строителство, 0885 838 000. 5-3

ТРИСТАЕН, в центъра, 44 000 Е, 0883 445 705. 5-3

ТРИСТАЕН, луксозен панел, в „Бузлуджа”, 69 000лв., 0887 648 269. 5-3

ПАНЕЛНА гарсониера, междинен етаж, в „Бузлуджа”, 42 000лв., 0887 648 269. 5-3

ТРИСТАЕН, ново строителство, с акт 16, в центъра, 0895 269 196. 5-3

ТРИСТАЕН, 100 кв. м, 37 000 Е, 0895 269 196. 5-3

ТРИСТАЕН, луксозно обзаведен, широк център, 40 000 Е, 0888 399 533. 5-3

ОБЗАВЕДЕН двустаен, ново строителство, широк център, 0888 399 533. 5-3

ПАНОРАМЕН парцел в с. Беляковец, 1972 кв. м, 0888 796 263. 5-3

КЪЩА с голям двор в с. Беляковец, 0888 796 263. 5-3

ДВУСТАЕН, до Нова болница, 63 000лв., 0886 656 062. 5-3

САМОСТОЯТЕЛНО жилище на две нива, 125кв. м, 55 000 Е, 0886 656 062. 5-3

УШИРЕН, двустаен, в „Колю Фичето”, 42 000 Е, 0883 474 205. 5-3

ЕТАЖ, суперцентър, 0878 853 408.

ПРОДАВА 2 съседни поливни парцела (3210 + 980 кв. м) в м. Чешмата, с. Ветринци, граничещи с р. Янтра, асфалтов път и ток, 5 лв. кв. м, 0877 202 406.

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-101

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-98

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-30

РАЗПРОДАЖБА, „Либеро” ЕООД, магазин „Анатомик”, гр. В. Търново, ул. „Ст. Стамболов” 51, 0879 062 747. 19-18

ПЕРАЛНИ, хладилници, печки, велосипеди, на едро и дребно, изгодни цени, 0877 132 329. 16-14

ДЪРВОДЕЛСКИ машини, 0888 596 414.

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 15 000 лв., 0895 026 769. 100-75

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-29

„АГРОИНВЕНТ ПРО” ЕООД купува земеделска земя на най-добри цени без посредник в община Павликени. Наема земеделска земя в землищата на селата Дъскот, Паскалевец, Лесичери, Михалци, Патреш, Стамболово, гр. В. Търново, ул. „Цанко Церковски” 38, agroinventpro@gmail. com, 0888 787 029. 21-15

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-15

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-43

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-34

ТЪРСЯ Трабант в движение, 0897 347 381. 21-10

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

АКОРДЕОНИ се купуват на 0882 285 539. 21-16

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

АПАРТАМЕНТ, център, три спални, 0889 006 525. 21-19

БОКСОНИЕРА, център, 0878 433 141. 10-9

УЮТЕН тристаен в „Бузлуджа”, 330 лв., 0879 644 595. 5-3

ДВУСТАЕН, до Нова болница, 300 лв., 0879 644 595. 5-3

ПРОСТОРЕН, до уч. „П. Евтимий”, полуобзаведен, 0887 487 272. 5-3

САМОСТОЯТЕЛНА стая в центъра, 130 лв., 0879 644 595. 5-3

ГАРСОНИЕРА в центъра, 250 лв., 0887 487 272. 5-3

ТРИСТАЕН в кв. „Акация”, 500 лв., 0887 487 272. 5-3

НОЩУВКИ, 7 лв., 0988 312 628. 5-3

ДАВАМ самостоятелна квартира на центъра, 0899 374 988.

ЕДНОСТАЕН, обзаведен, център, без посредник, 0885 055 403.

БОКСОНИЕРА, двустаен, 0897 431 676.

СТАЯ под наем, 0897 040 037. 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

РАБОТЕЩ хранителен магазин – оборудване и стока, 0886 759 933.

ОФИС „България“ 2 ,0878 869 077. 7-1

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-165

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-165

СТРУГАРО-ФРЕЗОВИ услуги, 0899 065 845. 42-18

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-13

РЕМОНТ и направа на покриви, хидроизолации, улуци, тенекеджийски услуги, дренаж, саниране, 0888 020 187. 16-12

ФИРМА извършва всички видове строителни дейности, покривни изолации, тенекеджийски услуги, улуци, гипсокартон, вътрешни и външни изолации, 0876 461 277.

ПОЧИСТВАНЕ и изхвърляне на стари мебели, вещи и буклуци от апартаменти, къщи, тавани, мазета, 0878 309 220. 21-2

ЗДРАВЕ

АПТЕКА „Асклепий”, център, ул. „Васил Левски” N 14 Б, тел.: 0885 940 123. Работно време: от понеделник до петък – от 7.30 до 21.00 ч., събота и неделя – от 8.30 до 20.00 ч. 21-18

ОБУЧЕНИЕ

УРОЦИ. Бизнес английски. Бизнес проекти на английски 100%, 0889 466 336. 63-20

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-23

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-100

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-64

ТРУДОВА БОРСА

Флайинг Карго България ООД-представител на световноизвестната компания за експресни куриерски услуги FedЕx търси Агенти за развитие на търговската дейност в Велико Търново. E-mail за контакт: konkurs@flyingcargo-bg.com, 21-19

ТЪРСИМ семейство овчари, 0892 905 577. 21-20

ТЪРСИ работници за автомивка, 0886 648 985. 20-17

ОХРАНИТЕЛНА фирма „Импайър Секюрити” набира охранители, 0885 910 523. 21-15

ТЪРСИ да назначи шофьори категория С и общи работници – мъже и жени, 0885 420 817. 21-12

ПИЦАРИЯ „Уно” търси готвач топла кухня и сервитьор/ки, 0886 923 392. 12-11

ФИРМА набира шофьори на гондоли с категория С + Е, 2000 лв., 0887 818 462, 0889 717 497. 21-9

„АЛАДИН ФУУДС” търси помощник-кухня за заведение за бързо хранене, 0888 471110, 0885 888 297. 10-8

МАСЛОБОЙНА, с. Беляковец, търси работници, 0884 734 973. 7-7

ТЪРСЯ момчета за довършителни работи в сферата на строителството, 0886 061 242. 8-6

НАБИРАМЕ работници за Германия, до 45 години, предимство е шофьорска книжка, не е задължителен немски език, тел. + 4915175468675 (позвъни и затвори). 7-5

НАЕМА шофьор на бус за разносна търговия, 0887 761 706. 11-5

СКЛАД за плодове и зеленчуци търси да назначи общи работници, 600 лв. заплата, и шофьори за разнос, категория В, 700 лв., фирма „Зарзаватчийница” ЕООД, 0885 877 176. 21-5

ТЪРСЯ кравари (доячи) срещу добро възнаграждение, 0878 453 535.

РАЗНИ

РЕФИНАНСИРАНЕ на кредити, 0899 419 834. 21-19