Съдийски назначения: Северозападна „В“ група, Четвърти кръг, 3.09.2017 г., 17:00 часа
Публикувана на: 01.09.2017г. 58 прегледа
„Бдин 1923“- „Академик“ М. Блажев, Мачев, Христов
ОФК „Павликени“ – „Ботев“ (Лук.) Ст. Ставров, Корчева, Николов
„Левски 2007“ – „Янтра“ (П. Тр.) Г. Давидов, Морчев, Димитрова
ОФК „Трявна“ – „Кариана“ Г. Гинчев, Арабаджиев, Николов
„Янтра 19“ (Гб) – „Партизан“ П. Иванов, Михайлов, Иванов
„Първа атомна“ – „Вихър“ П. Кузев, Йорданов, Апостолов
„Спартак-Плевен“ – „Мизия 2005“ Ст. Колев, Стефанов, Денчев
ФК „Севлиево“ – „Янтра“ (Гб.) Н. Петров, Хинков, Петров