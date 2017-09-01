Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна „В“ група, Четвърти кръг, 3.09.2017 г., 17:00 часа

Публикувана на: 01.09.2017г. 58 прегледа

„Бдин 1923“-  „Академик“ М. Блажев, Мачев, Христов

ОФК „Павликени“ – „Ботев“ (Лук.) Ст. Ставров, Корчева, Николов

„Левски 2007“ – „Янтра“ (П. Тр.) Г. Давидов, Морчев, Димитрова

ОФК „Трявна“ – „Кариана“ Г. Гинчев, Арабаджиев, Николов

„Янтра 19“ (Гб) – „Партизан“ П. Иванов, Михайлов, Иванов

„Първа атомна“ – „Вихър“ П. Кузев, Йорданов, Апостолов

„Спартак-Плевен“ – „Мизия 2005“ Ст. Колев, Стефанов, Денчев

ФК „Севлиево“ – „Янтра“ (Гб.) Н. Петров, Хинков, Петров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>