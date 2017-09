„Металика“ ще преиздадат култовия си албум „Master of Puppets“

Публикувана на: 04.09.2017г. 43 прегледа

Група „Металика“ ще преиздаде култовия си албум от 1986 година „Master of Puppets“ през ноември, съобщава Контактмюзик.

Музикантите ще включат в новото издание демо записи, видеа и изпълнения на живо,

В повторната реализация на третия им студиен албум, предвидена за 10 ноември, ще бъдат добавени новата версия на хита „Disposable Heroes“ и записът на живо на „The Thing That Should Not Be“.

„Master of Puppets“ стана шест пъти платинен албум в САЩ.

„Металика“ ще гастролират в Лондон на 22 и 24 октомври, в Глазгоу, Манчестър и Бирмингам съответно на 26,28 и 30 октомври.

ИЗТОЧНИК: БТА