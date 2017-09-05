5 СЕПТЕМВРИ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 05.09.2017г. 265 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ: 062 62 04 58, 0879 408 142, e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-104

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, „Скален венец 3”, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-104

ПРОДАВАМ в с. Първомайци малка къща с двор 1300 кв. м и масивна стопанска постройка, 0898 470 957, 0877 460 926. 21-14

КЪЩА, център, с. Ресен, първи етаж магазин, втори живущ, 0888 142 111. 21-2

ХОЛ, спалня, кухня, „Бузлуджа”, 50 000 лв., 0888 501 471. 4-2

ХОЛ, спалня, кухня, „Чолаковци”, 43 000 лв., 0888 501 471. 4-2

ГАРАЖ, „Чолаковци”, 0888 501 471. 4-2

ПРОДАВАМ апартамент 83 кв., 2 спални, хол с дневна, баня с 2 тоалетни, 2 тераси, маза, 4 етаж, изток – запад, до спирка „Качица”. Моля, без агенции, 0988 989 733. 5-2

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

РЕНО Клио, газ–бензин, климатик, изгодно, 0889 019 353. 7-1

ПРОДАВАМ Голф 3, 1850 лв., 0888 433 881. 11-1

ОПЕЛ Астра, 1,7 D, комби, 0885 220 102. 3-1

ФОЛКСВАГЕН Поло, 1999 г., 0885 220 102. 3-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-105

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-102

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-34

3000 БР. стари турски керемиди, 0888 750 787. 4-1

РЕМАРКЕТА, 0898 644 879. 4-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 15 000 лв., 0895 026 769. 100-79

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-33

„АГРОИНВЕНТ ПРО” ЕООД купува земеделска земя на най-добри цени без посредник в община Павликени. Наема земеделска земя в землищата на селата Дъскот, Паскалевец, Лесичери, Михалци, Патреш, Стамболово, гр. В. Търново, ул. „Цанко Церковски” 38, agroinventpro@gmail. com, 0888 787 029. 21-19

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-19

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-47

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 42-38

ТЪРСЯ Трабант в движение, 0897 347 381. 21-14

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

АКОРДЕОНИ се купуват на 0882 285 539. 21-20

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540. 3-2

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа”, 280 лв. 3-2

ПАРТЕРНА боксониера, до ПМГ, 0882 008 362. 3-2

ДАВА боксониера, самостоятелна, под спортната зала, за две момичета, 0888 435 598, 062/655 254. 2-1

ОБЗАВЕДЕНА квартира за студентки, център, изгодно, 0889 019 353. 7-1

ЗАДОЧНИЦИ, момчета, 0899 099 113. 12-1

САМОСТОЯТЕЛНА стая за две студентки, „Теодосий Търновски”, 27 Б, 0888 769 829.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС „България” 2, 0878 869 077. 7-5

ДАВА помещение 250 кв. м, втори етаж, с товарен асансьор, аспирация, климатик, център, с. Ресен, 0888 142 111. 21-2

МАГАЗИН, 62 кв. м, В. Търново, „Оборище” 12 Г, до момента хранителен, 0896 950 344. 2-2

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ, 0889 433 078. 6-2

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-169

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-169

СТРУГАРО-ФРЕЗОВИ услуги, 0899 065 845. 42-22

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-17

РЕМОНТ и направа на покриви, хидроизолации, улуци, тенекеджийски услуги, дренаж, саниране, 0888 020 187. 16-16

ПОЧИСТВАНЕ и изхвърляне на стари мебели, вещи и буклуци от апартаменти, къщи, тавани, мазета, 0878 309 220. 21-6

ИЗВЪРШВАМЕ качествено всякакъв вид ремонтни дейности, ел., ВиК, шпакловка, теракота и др., 0877 436 371, 0878 383 131. 21-2

ЗДРАВЕ

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, Мед. център, ул. „Н. Габровски”, N 37, 0886 464 908. 12-3

ОБУЧЕНИЕ

УРОЦИ. Бизнес английски. Бизнес проекти на английски 100%, 0889 466 336. 63-24

УРОЦИ по английски и френски за начинаещи, 0884 556 031.

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-27

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-104

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-68

ТРУДОВА БОРСА

ОХРАНИТЕЛНА фирма „Импайър Секюрити” набира охранители, 0885 910 523. 21-19

ТЪРСИ да назначи шофьори категория С и общи работници – мъже и жени, 0885 420 817. 21-16

ФИРМА набира шофьори на гондоли с категория С + Е, 2000 лв., 0887 818 462, 0889 717 497. 21-13

НАЕМА шофьор на бус за разносна търговия, 0887 761 706. 11-8

СКЛАД за плодове и зеленчуци търси да назначи общи работници, 600 лв. заплата, и шофьори за разнос, категория В, 700 лв., фирма „Зарзаватчийница” ЕООД, 0885 877 176. 21-9

МАСЛОБОЙНА, с. Беляковец, търси работници, 0884 734 973. 10-4

СТУДЕНТСКИ общежития и столове търси да назначи електротехник и работник поддръжка на сгради, 0884234034, понеделник – петък (8.00 – 16.30). 3-2

ТЪРСЯ сладкари с опит в производството на дребни сладки, 0882 377 488. 5-2

СВА „Картала” търси да назначи помощник-готвач, 062/600 115, 0879 427 600. 5-1

ЖЕНА за работа в павилион за закуски, 0879 036 366. 5-1

„МАКС СТРОЙ СС” ЕООД набира опитни кофражисти, зидари и общи работници до 45 години, 0878 232 982. 4-1

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори категория Д-Е за пътнически транспорт, 0888 650 156, 0895 124 422, 062/604 076. 8-1

ПАВИЛИОН „Бърза закуска” търси момиче, ТД + %, 0888 390 329. 8-1

„ПАРК ХОТЕЛ ДРЯНОВО” търси опитни сервитьори, добро възнаграждение, настаняване, хранене. 0888 929 104. 3-1