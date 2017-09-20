Публикувана на: 20.09.2017г. 32 прегледа

Театър ВЕСЕЛ (В.Търново) представя в „Нощ на Самоводската чаршия 2017″ на 23 септември от 17,00 часа интерактивния шоу-спектакъл „НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ!“. Събитието е организирано от ТИЦ „Царевград Търнов“ и Община Велико Търново!

ТЕАТЪР ВЕСЕЛ (В.Търново)//0887 790 549 / 062 603141

VESSEL THEATRE (Bulgaria)//00359 887 790 549 / 00359 62 603141

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