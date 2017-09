Италиански урок по елегантност на Лондонската седмица на модата

Публикувана на: 21.09.2017г. 0 прегледа

Италиански урок по елегантност изнесоха модните къщи „Армани“ и „Върсъс Версаче“ на Лондонската седмица на модата, като предложиха освободен бодър стил и клубен шик, предадоха световните агенции.

Джорджо Армани отсъстваше от лондонските дефилета цели 11 години. А това е цяла вечност за света на модата. Сега неговите модели за сезона пролет-лято 2018 г. дефилираха в бивш тютюнев склад. Манекенките му гастролираха под звуците на хита на Синди Лопър „Girls just want to have fun“ с колекция, навяваща свобода и лекота. С кръгли шапки, жените според Армани се носят безгрижно, с прави рокли с пайети от лудите години на миналия век. Обути са с къси чорапи и високи токчета. И на работното място те идват с доброто си настроение с пъстри комплекти, често нашарени с многоцветни вертикални райета. Вечерно време те залагат на средно дълги палта с цип с морски мотиви тип анимация на риби, вълнички, раци, китове и миди.

В противовес на Армани, „Върсъс Версаче“ предложи безкомпромисна секси клубна колекция и нажежи атмосферата. Ревюто му премина в известното модно учебно заведение Сентръл Сейт Мартинс. Манекенките дефилираха пред стена от мощни уредби, пресъздаващи дискотечна атмосфера. Моделите на Версаче определено флиртуваха с нощния живот. По думите на Донатела Версаче колекцията на марката е ориентирана към любителите на партитата и е синоним на „смелостта и удоволствията“. Къси поли на мрежи, носени върху бикини, черни горнища, шорти с ниска талия – при „Върсъс“ всичко беше мини, прозрачно, с огромни деколтета, граничещи с провокацията. В малко по-умерена гама модната къща предложи панталони, сака, якета и рокли, отличаващи се с ефирност комфорт, подчертани от манекенките.

ИЗТОЧНИК: БТА