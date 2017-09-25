25 СЕПТЕМВРИ – ОБЯВИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 25.09.2017г. 284 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ: 062 62 04 58, 0879 408 142, e-mail: borbavt@vali.bg

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ЖИЛИЩЕН комплекс „Картала“ – удобства и качествено строителство, цени от 30 500 евро, разсрочено плащане и съдействие за банково кредитиране, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0885 910 510. 120-118

„РЕЙ-БИ-АС СТРОЙЕКСПОРТ“ продава апартаменти в новостроящата се сграда до парк „Дружба“, „Скален венец 3”, 0896 636 368, офис – ул. „Поп Харитон“ 1. 120-118

КЪЩА, център, с. Ресен, първи етаж магазин, втори живущ, 0888 142 111. 21-16

ПРОДАВАМ/заменям апартамент за къща в с. Самоводене, 0878 453 859. 10-9

ПРОДАВАМ апартамент в квартал „Чолаковци”, 0878 453 859. 10-9

ОВОЩНА градина, 1150 кв. м в село Самоводене, в регулация, с кладенец и вода, цена 30 000 лв., 0884 337 644. 10-7

КЪЩА с двор в с. Радковци, общо 2355 кв. м, цена 15 000 Е, 0884 337 644. 10-7

КЪЩА, ново строителство, с. Беляковец, с акт 16, 196 кв. м, двор 1 дка, 87 000 Е, договаряне, 0888 507 510. 32-7

ПАРЦЕЛ, „Козлуджа”, 4080 кв. м, 8000 лв., 06124 24 47. 4-4

ГРАДИНА в „Зеленка”, 890 кв. м, за контакти: 062/63 49 51. 11-4

ПРОДАВА СЕ апартамент, 48 кв. м, на ул. „Бачо Киро” 5А, В. Търново, 0894 564 162. 4-4

ПАНЕЛНА гарсониера, жк „Бузлуджа”, обзаведена, от собственик, 0888 765 172. 7-4

СТОПАНСКА постройка (свинарник), оборудван, 200 кв. м, Дебелец, 11 000 лв., 0885 125 116. 5-2

ПРОИЗВОДСТВЕНО помещение, 670 кв. м, в с. Соколово, с ел.захранване 400 кв., 0889 438 806.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ОПЕЛ Астра, 1.6 бензин, 2000 г., 0888 513 581. 4-4

ПРОДАВАМ Форд Фиеста, 94 година, на части, 0882 601 132.

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

„РОСИНА ОЙЛ 1“ ЕООД, висококалорични брикети и пелети от слънчогледова люспа, 0888 787 730. 120-119

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 120-116

„ДОНЧЕВ АВТО“ – магазин и сервиз за резервни части и рециклиране на мотокари и електрокари, отдаваме под наем, 0675 338 36, 0878 548 271. 200-48

ГРОЗДЕ за вино и ракия, 0882 520 657. 21-10

ГРОЗДЕ за вино и ракия – мерло, каберне, памид, димят и др. 0887 740 143. 21-10

ГРОЗДЕ за вино и ракия – каберне, мерло, червен мискет и др., мелене и отделяне на чепките, 0898 551 416. 21-10

КИТАЙСКИ трактор с инвентар, 0882 888 131. 21-8

ГРОЗДЕ – сторгозия, за вино и ракия, 0898 551 416. 5-5

ФРИЗЕР ракла, 300 л – 280 лв., работещ хладилник – 30 лв., 06124 24 47. 4-4

КЛИМАТИК колона – 48, малко употребяван, 0878 926 175. 7-2

ФУРАЖОМЕЛКА, 0878 926 175. 7-2

ФРИЗЕР Океан, 0887 815 713.

НАФТОВА печка, хладилник „Мраз”, радиатор „Смядово”, 0876 201 871.

УЧЕБНИЦИ, нови, производствени цени, 0886 272 018.

ДЪРВОДЕЛСКИ машини, 0888 596 414.

ИГЛОЛИСТНИ греди, дъски, летви, талпи, предлага и транспорт, 0888 273 534. 11-1

ПРОДАВА ОБЗАВЕЖДАНЕ

РАЗПРОДАВАМ оборудване за хранителен магазин, 0886 759 933. 11-6

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

БРОЙЛЕРИ за клане, 3 – 3.500 кг х 3.20 лв., 0887 807 589. 4-3

ЯРКИ, 0898 658 175. 4-4

ПЧЕЛИ с кошери, 0876 420 434.

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място с къща или без къща в с. Момин сбор, до 15 000 лв., 0895 026 769. 100-93

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-47

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-33

КУПУВА коли за скрап, от място, 0888 627 586. 42-3

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Шемшево купува и бракува автомобили, 0887 812 045. 105-61

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

КУПУВАМ пчелен мед, 0887 621 540.

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

СТАИ без хазяи в района на пожарната, 0886 999 003. 18-14

ТЪРСИМ съквартирантка, без хазяи, идеален център, 0883 326 220. 21-12

АПАРТАМЕНТ до „Лидъл”, 0887 405 810. 11-11

ДВУСТАЕН, обзаведен, 0988 316 354. 10-10

БОКСОНИЕРА за жена, обзаведена, 0877 760 774. 11-9

ГАРСОНИЕРА, 250 лв., 0897 263 541. 8-8

ДАВА самостоятелна стая, до Ректората, 0894 815 770. 11-8

ОТДАВАМ боксониери, нови, идеален център, за студенти, 0899 707 072. 11-8

САМОСТОЯТЕЛНА квартира, център, за студентка или ученичка, 0887 738 107. 16-7

САМОСТОЯТЕЛНА квартира, център, 0885 027 371. 16-5

ДАВАМ квартира в центъра, на две студентки първи курс, 0885 468 956. 6-5

ДАВАМ апартамент, В. Търново, 0889 440 111. 4-4

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Чолаковци”, 260 лв., 0895 567 155. 11-4

ДАВАМ самостоятелна квартира на центъра, за момичета, 0899 374 899.

ДАВАМ апартамент под наем на центъра, 0899 374 899.

САМОСТОЯТЕЛНА стая с баня, ул. „Яворов”, 0885 781 812.

СТАЯ и хол, изгодно, 0887 116 377.

ОБЗАВЕДЕНА гарсониера, срещу ВиК, парно, 250 лева, 0896 748 726.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ДАВА помещение 250 кв. м, втори етаж, с товарен асансьор, аспирация, климатик, център, с. Ресен, 0888 142 111. 21-16

МАГАЗИН, 70 кв. м, срещу ГУМ, 0899 625 635. 13-9

ОТДАВА магазин, 37 кв. м, под наем, в широк център, 0888 206 201. 10-7

ЦЕХ за тестени изделия с. Соколово, 670 кв., ел.захранване 400 кв., вода, канализация, 0889 438 806.

МАГАЗИН, 62 кв. м, В. Търново, „Оборище” 12 Г, до момента хранителен, 0896 950 344.

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ДАВАМ под наем гараж, над ОУ „Бачо Киро”, 60 лв., 0888 863 083. 10-9

ТРАНСПОРТ

ОБЕМЕН бус и хамали, 0877 477 282. 40-14

САМОСВАЛ до 2,5 т, 0988 711 170. 40-14

БУС, 1.5 т, 0888 712 947. 55-12

1.5 Т, градско – 15 лв., извънградско – 0.40 лв. на километър, 0886 694 979. 21-10

ОБЕМЕН бус и работници, 0878 428 125. 25-7

ТРАНСПОРТ, до 4 т, самосвал Брезент, 0876 258 222. 30-4

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-183

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-183

СТРУГАРО-ФРЕЗОВИ услуги, 0899 065 845. 42-36

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-31

ПОЧИСТВАНЕ и изхвърляне на стари мебели, вещи и буклуци от апартаменти, къщи, тавани, мазета, 0878 309 220. 21-20

ИЗВЪРШВАМЕ качествено всякакъв вид ремонтни дейности, ел., ВиК, шпакловка, теракота и др., 0877 436 371, 0878 383 131. 21-16

ИЗРАБОТВА мебели ЛПДЧ, метални конструкции, гипскартон, ел. инсталации, 0886 909 365. 21-14

ХЛАДИЛЕН техник, ремонт и по домовете, 0899 184 879. 21-14

МЕЛЯ грозде с професионална машина (отделя чепките), 0885 859 700. 10-10

БЕЗПРАХОВО къртене, пробива, извозва, 0878 428 125. 25-7

ВСЯКАКВИ строителни, ремонтни дейности, 0876 860 174. 21-7

ХЛАДИЛЕН техник, ремонт на място, бързо и качествено, с гаранция, 0899 877 572. 10-6

ПОЧИСТВАНЕ на апартаменти, къщи и дворове, както и имоти след ремонт, 0882 708 293. 7-6

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, 0878 478 137. 30-5

РЕМОНТИРА дрехи в Самоводене, 0889 721 124. 5-5

ВЪТРЕШНИ ремонти, гипсокартон, шпакловки, боядисване, замазки, теракот, ВиК, 0898 438 375. 10-5

ФИРМА извършва всички видове строителни дейности, покривни изолации, тенекеджийски услуги, улуци, гипсокартон, вътрешни и външни изолации, 0876 461 277.

ПОЧИСТВАНЕ и изхвърляне на стари мебели и боклуци + транспорт, 0885 810 635. 50-1

ЗДРАВЕ

ПРАВЯ всякакъв вид масажи, 0894 372 220. 5-5

МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА, психолог, гр. Велико Търново, Мед. център, ул. „Н. Габровски”, N 37, 0886 464 908. 12-4

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж месечно, събота, в ДКЦ, гр. В. Търново, записване 0879 002 239.

БИЛКАР лечител лее олово, 0886 272 018.

ОБУЧЕНИЕ

УРОЦИ. Бизнес английски. Бизнес проекти на английски 100%, 0889 466 336. 63-38

УРОЦИ по български език и литература, V–XII клас, 0878 336 237. 5-4

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги, 0878 841 011. 60-41

EКСКУРЗИИ

USIT COLORS – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски“ 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 120-117

„ИНТЕРТУРС” ООД, Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/60 40 56. 062/ 62 16 24, 0877 688 116. 100-82

ТРУДОВА БОРСА

СЛАДКАРСКИ цех на фирма „Жанета”, находящ се в гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” N 28, търси да назначи общи работници сладкарско производство. Двусменен режим на работа с осигурен транспорт от с. Първомайци, гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица или редовна дневна смяна. Добро възнаграждение с възможност за дългосрочни трудови взаимоотношения. Кандидатстване на място в сладкарския цех. Наличието на опит в сладкарството не е задължителен. 16-12

СЛАДКАРСКА къща „Аниел”, с. Козаревец, търси сладкари и общи работници. Транспорт, добро заплащане, постоянна заетост, за контакт: 0889 682 369, aniel_sladkarstvo@yahoo.com. 21-12

ТЪРСИМ сервитьор/ка за механа, в центъра на Арбанаси, осигурен безплатен транспорт. 0898 661 164. 10-10

„ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА” ООД търси да назначи настройчици и оператори/ки на конфекциониращи машини, за контакт: 0887 824 640 (от 8.30 до 17.00 часа). 11-9

НАЕМА готвач, сервитьор и барман, 0888 266 970. 21-8

ФИРМА търси багерист, брутно възнаграждение 1200 лв., 0886 608 938. 11-7

ТЪРСИМ момиче за работа, павилион „Бърза закуска”, гр. В. Търново, трудов договор + процент, 0894 591 596. 8-7

ТЪРСИМ строителни работници за гипсокартон, шпакловка, мазилки и боядисване, 0878 642 069. 10-7

ДОМ за възрастни хора „Стара планина”, с. Драгижево, търси да назначи на работа медицински сестри, болногледачи, санитари, за информация: 0879 321 455, 0899 925 455. 15-7

ФИРМА „Мехатроникс ИС” ЕАД търси да назначи квалифициран персонал по следните работни позиции: ел.техници; ел.монтажници. Документи и автобиографии ще се събират на адрес: гр. Велико Търново, ул.”Магистрална” 5. Телефон за контакт: 062/650 147. 9-6

ПИЦАРИЯ „Уно” търси готвач/ка топла кухня, помощник-готвач/ка и сервитьор/ка, 0886 923 392. 9-6

ФИРМА „В8 Ауто” (автомивка) набира персонал за автоцентър (може и без опит). Кандидатите да са на възраст до 35 години, 0888 276 707. 9-6

ПРОДАВАМ действащ разработен бизнес, павилион 20 кв. м, в гр. В. Търново, 0888 390 329. 8-5

ЗАВЕДЕНИЕ във Велико Търново набира готвач, барман, сервитьори, 0878 282 520. 10-5

ТЪРСЯ майстор за ремонт на семечистачни машини, 0884 385 037. 14-4

ФИРМА „Спартак Груп” набира персонал на длъжности: складови работници, кат. В; шофьор-пласьор ексван (продавач разносна търговия, кат. В). Добри условия и заплащане. 0884 295 696. 8-4

СТРОИТЕЛНА фирма търси кофражисти и общи работници, 0893 551 319. 7-4

ФИРМА набира шофьори на гондоли с кат. С+E, заплата 2000 лв., 0887 818 462, 0889 717 497. 21-3

АВТОМИВКА търси работници, 0887 715 541. 6-3

ТЪРСИ общ работник с категория В или С, 0887 715 541. 6-3

ФИРМА търси да назначи мебелист с опит, 0888 206 183. 10-2

СТРОИТЕЛНА фирма търси работници, 0878 308 600. 10-2

ФИРМА „Политрейд Кънстръкшън” ЕООД търси да назначи специалисти за следната позиция: техник-монтажник на климатична техника. Необходими документи: актуална автобиография, снимка. Документи ще се събират на адрес: гр. В. Търново, ул. „Магистрална” 5 или на e-mail адрес: pmiliev@gmail.com. Телефон за контакт: 0885 555 459. 5-2

ФИРМА „Мехатроникс ИС” ЕАД търси да назначи квалифициран персонал по следните работни позиции: ел.техници, ел.монтажници. Документи и автобиографии ще се събират на адрес: гр. В. Търново, ул. „Магистрална” 5, телефон за контакт: 062/650 147. 10-2

„ЕКОПЛОД Органик” ЕООД търси работници за производство – мъже и жени, 062/622 580.

„ЕЛЕКТРОЛЪЧ” ЕООД набира персонал за крайпътно заведение – бърза закуска в с. Вонеща вода, на път В. Търново – Гурково, осигурени битови условия, 0898 646 357. 10-1

МАГАЗИН за фермерски продукти в с. Шереметя търси продавачка с опит, 0889 965 705. 5-1

ЗАПОЗНАНСТВА

АЛЕКС на 26 год. от Велико Търново търся сериозна връзка с мъж, 0884 237 662. 16-8

РАЗНИ

ПРИ нужда от пари, ти позвъни, 0885 426 705. 21-14

ИЗГОДНИ кредити, обединяване на вноски, 0896 956 113. 16-3