Театър ВЕСЕЛ на 7 октомври от 11,00 ч. в читалище „Искра“ представя: „ПО ЗАПОВЕД НА ЩУКАТА“
Публикувана на: 05.10.2017г. 44 прегледа
Театър ВЕСЕЛ на 7 октомври от 11,00 ч. в читалище „Искра“ представя:
„ПО ЗАПОВЕД НА ЩУКАТА“
(спектакъл на ДКТ – Ямбол)
Драматизация и постановка: Теодора Попова-Лазарова
Сценография и кукли: Диана Узунова-Тодорова
Ролите изпълняват: Жулиета Николаева, Никол Султанова, Димитър Димитров и Златко Василев
С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО!
ТЕАТЪР ВЕСЕЛ (В.Търново)//0887 790 549 / 062 603141
VESSEL THEATRE (Bulgaria)//00359 887 790 549 / 00359 62 603141
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