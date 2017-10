EDIT ON THE ROAD В ГАБРОВО

Публикувана на: 06.10.2017г. 6 прегледа

Възможностите за развитие на местната икономика ще обсъдят представители на дигиталния и традиционния бизнес по време на EDIT On The Road Габрово. Срещата, организирана от мрежата за дигитално развитие EDIT съвместно с Google, ще се проведе на 7 октомври в Априловската гимназия. Събитието е част от тримесечната инициатива EDIT On The ROAD, която обхваща 7 града в България. Основна цел на организаторите е да подкрепят развитието на технологичния и дигитализирането на традиционния бизнес в страната.

На петото поред събитие Саша Безуханова – основател на MOVE.BG и инициатор на отворената мрежа EDIT – ще представи резултатите от националната анкета InnovationShip, проведена през 2016 г. от EDIT, за състоянието на дигиталната екосистема в България. Като дигитален пионер – от позицията си на дългогодишен Главен мениджър на HP за България, съосновател на първия ИКТ клъстър в София, както и носител на приза Дигитална жена на Европа за 2013 – тя ще разкаже и как се създава и фасилитира ИТ индустрия в България и за нуждата да се поддържа връзката между традиционния и дигиталния бизнес.

Представителят на Google Биляна Пантева ще покаже първи стъпки за изграждане на ефективно онлайн присъствие с фокус върху създаване и подобряване на фирмения уебсайт и промотирането му като темите включват основни понятия за SEO, SEM, Социални медии, Email marketing и др. Нейната презентация е полезна и подходяща както за предприемачи и собственици на традиционен бизнес, така и за хора, възнамеряващи да развиват такъв.

Местният предприемачески дух ще представи Николинка Хинкова. Тя е управител на Управител на „СТС Пак Холдинг” ООД, председател на Съвета на директорите на българо-израелска фирма „ЛС Тюбс” АД, член на Съвета на директорите на „Мехатроника” АД. В нейното представяне ще даде съвети и ще разкрие личен опит как се менажират три компании едновременно, на база опита ѝ като „Мениджър човешки ресурси” и „Мениджър на глобално предприятие” в сферата на управлението на бизнес процеси.

Събитието се организира със съдействието на Фондация „Градище“ в лицето на Мартин Павлов. Той заедно с колегите си работи с цел да подобри предприемаческата екосистема в региона.

Следобедната сесия от целодневната програма на събитието предвижда работилница за местните дигитални и конвенционални бизнеси, водена от Ирина и Петър Горялови – коучове по организационно лидерство за изпълнителни директори от DreamersDo. Темите, разглеждани по време на работилницата са свързани с предизвикателствата пред дигитализацията на бизнеса в Габрово, но и възможностите, които тя може да отвори пред него. Заедно, участниците ще създават работещи стратегии за развитието на града. Коя би била идеалната екосистема, подкрепяща дигитализацията на бизнеса в Габрово и как заедно да се направим по-конкурентна местната икономика – са въпросите, чиито отговори бъдат търсени.

EDIT On The ROAD началото

Мащабната обиколка на страната EDIT On The ROAD стартира през август с нетипична плажна конференция във Варна. EDITogether Varna: Digital Meets Art се проведе в рамките на инициативата “Варна – Европейска младежка столица 2017” под патронажа на кмета на Варна Иван Портних. Конференцията на брега на морето срещна технологични пионери, артисти и предприемачи. Тя даде началото на турнето EDIT On The ROAD, което предстои да мине още през градовете Велико Търново, Враца и Русе. Датите на турнето може да следите на уебсайта http://eotr.edit.bg/

В рамките на всяко събитие в страната е предвидена лекция от утвърден на международно ниво предприемач, презентация на инструментите за онлайн присъствие на Google, както и работилници за идентифициране на предизвикателствата и възможностите за развитие на регионалния бизнес чрез въвеждане на дигитални решения. Турнето е първият подобен проект на мрежата за дигитално развитие EDIT (Economic Development via Innovation and Technology), която беше създадена през 2016 г. в рамките на платформата за социални иновации MOVE.BG. През лятото към инициативата се присъедини и технологичната компания Google.

EDIT On The ROAD финалът

Дигиталното турне на EDIT и Google ще завърши с конференция в София на 23 ноември. Неин гост ще бъде комисарят по дигиталните въпроси Мария Габриел, както и високопоставени представители на световни технологични компании. Целта на събитието, освен да представи резултатите от тримесечната обикока EDIT on the ROAD, е и да даде заявка за потенциала на България на бъде регионален дигитален хъб на Балканите.