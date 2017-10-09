ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН «ГЕОРГИ БЕЙКОВ» – СВИЩОВ 2017

Публикувана на: 09.10.2017г. 56 прегледа

ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН – 7 ОКТОМВРИ

НАЧАЛО – 15.00 ЧАСА

1. Вокална група „Ставерчанка” при НЧ „Васил Левски–1898”, с. Ставерци, обл. Плевен

2. Вокална група „Млади сърца” при ККП „Здравец”, гр. Кнежа, обл. Плевен

3. Павлина Горняшка при ККП „Здравец”, гр. Кнежа, обл. Плевен

4. Група за любими песни и шлагери „Дунавски полъх” при ККП „Нове”- Свищов

5. Мъжка вокална група „Шипково 2002”, с. Шипково, общ. Троян

6. ВГ „Живеем с песен” при Клуб „Учител завинаги” към НЧ „Филип Станиславов-1903” с. Ореш, общ. Свищов

7. Дует: Мария и Йосиф Талеви при НЧ „Филип Станиславов-1903” с. Ореш, общ. Свищов

8. Дует: Любка Милинова и Игната Гешева при Спортен клуб „Нове” Свищов

9. Игната Гешева от гр. Свищов

10. Вокална група „Нежен спомен” от гр. Велико Търново

11. Клуб на пенсионера и инвалида „Раздумка” от с. Беляковец, общ. В. Търново

12. Певческа група „Детелина” при НЧ „Пробуда – 1903” с. Тотлебен, обл. Плевен

КОНЦЕРТ НА МАРИЯ ПЕТРОВА

НАЧАЛО – 18.00 ЧАСА

ВТОРИ ДЕН – 8 ОКТОМВРИ

НАЧАЛО – 12.00 ЧАСА

1. Вокална група „Росна китка” при НЧ „Наука и възпитание-1924”, с. Александрово, общ. Свищов

2. ГСГП „Нежни спомени” при ПК „Дълголетие”, гр. Кнежа, обл. Плевен

3. Красимира Джанабетска при ПК „Дълголетие”, гр. Кнежа, обл. Плевен

4. ГСГП „Настроение” при НЧ „Слънце-1925”, с. Алеково, общ. Свищов

5. Певческа група „Сладкопойна чучулига” при ККП „Алеко”, с. Алеково, общ. Свищов

6. Женска певческа група при НЧ „Съзнателност-1899”, с. Овча могила, общ. Свищов

7. ГСГП при ККП „Минерал”, с. Овча могила, общ. Свищов

8. Божидар Атанасов Сапунджиев при ККП „Минерал”, с. Овча могила, общ.Свищов

9. Женска вокална група „Българене” при НЧ „Гео Милев-1895”, с. Българене, обл. Плевен,

10. Веско Мусаков при НЧ „Гео Милев-1895”, с. Българене, обл. Плевен

11. Женска певческа формация „Нежни чувства” при НЧ „Пробуда-1910”, с. Алеково, обл. Силистра

12. Дует: Мариянка Радева и Живка Колева при НЧ „Пробуда-1910”, с. Алеково, обл. Силистра

13. Людмил Любенов от с. Алеково, обл. Силистра

14. ГСГПШ „Есенна въздишка” при НЧ „Велко Ангелов-1940”, с. Дропла, обл. Добрич

15. Мъжка вокална група „Стил” при НЧ „Христо Ботев-1892”, гр. Белене, обл. Плевен

16. ГСГП „Беленка” при НЧ „Хр. Ботев-1892”, гр. Белене, обл. Плевен

17. ГСГП при НЧ „Развитие-1891”, с. Козловец, общ. Свищов

18. ГСГП „Ехо от младостта”при ККП „Дунавски вълни”, с. Вардим, общ. Свищов

19. ГСГШП „Нежни звуци” при НЧ „Трудолюбие-1884”, гр. Бяла, обл. Русе

20. Корнелия Алексанрова при НЧ „Трудолюбие-1884”, гр. Бяла, обл. Русе

21. ГСГП „Ехо от младостта” при ККП „Щастливеца”, гр. Свищов

22. ГСГП при НЧ Възраждане-1908” от Българско Сливово, общ. Свищов

23. ГСГП при ККП”Надежда” от с. Българско Сливово, общ. Свищов

24. Формация „Романтика” при НЧ „Светлина-Царевец 1927”, с. Царевец, общ. Свищов

ГАЛА КОНЦЕРТ И НАГРАЖДАВАНЕ

НАЧАЛО – 15.00 ЧАСА

Фестивалът ще се проведе в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856“ гр. Свищов.

ВХОД СВОБОДЕН.