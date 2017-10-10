Силна игра на гимнастиците от „Етър-стил” на турнир във Варна

Публикувана на: 10.10.2017г. 49 прегледа

Над 80 състезатели от 10 клуба по спортна гимнастика взеха участие в третия турнир „Черноморски игри” във Варна. Турнирът се организира от гимнастическия клуб „Интерком груп – Черноморски юнак” със съдействието на Община Варна. Спортен клуб „Етър-стил” (Велико Търново) взе участие с пет гимнастици в две възрастови групи. Във възрастова група момчета младша възраст представители бяха: Андрей Памуков и Александър Александров. Във възрастова група момчета старша възраст – Марин Кисьов, Иван-Александър Станев и Кристиан Дуков. Отлично представяне и много силна игра направиха гимнастиците от клуба, водени от треньора Петър Николов.