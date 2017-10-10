Театър ВЕСЕЛ на 14 октомври от 11,00 ч. в читалище „Искра“ представя: „ВЪЛКЪТ И СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА“
Публикувана на: 10.10.2017г. 21 прегледа
(спектакъл на ДКТ – Търговище)
по Братя Грим
Драматизация: Мая Димитрова
Постановка: Димитър Димитров
Сценография: Стефка Кювлиева
Музика: Петко Манчев
Участват: Цветина Иванова, Русан Стаменов
С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО!
ТЕАТЪР ВЕСЕЛ (В.Търново)//0887 790 549 / 062 603141
VESSEL THEATRE (Bulgaria)//00359 887 790 549 / 00359 62 603141
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