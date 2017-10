Най-хубавите песни за добро настроение бяха подредени в класация

Публикувана на: 13.10.2017г. 25 прегледа

Песента „Why Don’t You Smile Now?“ на групата от 60-те години на XIX век „Ол найт уъркърс“ зае първото място в класация на парчетата за повдигане на настроението, съставена от музикалното списание „Ню мюзикъл експрес“, съобщи Лента.

Списъкът беше публикуван по случай Световния ден на усмивката.

Втората позиция беше отредена на „Sunny Sunday Smile“ на бандата „Май блъди валънтайн“, а третата – за „A Certain Smile“ на шотландския певец Джони Матис.

В класацията влязоха и песни, като „The Shadow Of My Smile“ на Марвин Гей, „Smile Away“ на Пол Макартни, „Switchblade Smiles“ на „Касейбиън“ и хитът „Smile“ на Лили Алън.

През септември лидер в топ 100 за най-подходящи за секс песни стана „Sexual Eruption“ на рапъра Снуп Дог.

ИЗТОЧНИК: БТА