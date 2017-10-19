Режисьорът Искрен Красимиров представя във В. Търново филм за Васил Левски

Публикувана на: 19.10.2017г. 4 прегледа

АКТЬОРЪТ И РЕЖИСЬОР ИСКРЕН КРАСИМИРОВ ЩЕ ГОСТУВА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА ДА ПРЕДСТАВИ НОВИЯ СИ ФИЛМ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ „ЛЪВСКИЙ – ЕВРОПЕЕЦ В БЪЛГАРСКО“. По покана на председателя на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов талантливият творец ще се срещне с ученици в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“.

Откритият урок „Незабравимата България“ е на 19 октомври от 10,00 ч. в училището.

Днес великотърновци също ще могат да се срещнат с Искрен Красимиров. В 17,30 ч. режисьорът ще гостува в централната сграда на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“. В читалнята на културната институция ще бъде излъчен новият филм за Дякона.