Куклен театър ВЕСЕЛ на 28 октомври от 11,00 ч. в читалище „Искра“ представя: „МЕЧО ПУХ“ по Алън Милн (спектакъл на ДКТ – Русе)
Публикувана на: 20.10.2017г. 3 прегледа
Постановка и режисура – Валентин Владимиров
Музика – Станимир Иванов
Участват – Кремена Станева и Хубен Нурев.
ТЕАТЪР ВЕСЕЛ (В.Търново)//0887 790 549 / 062 603141
VESSEL THEATRE (Bulgaria)//00359 887 790 549 / 00359 62 603141
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