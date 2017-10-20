Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна „В“ група, 22.10.2017 г.

Публикувана на: 20.10.2017г. 8 прегледа

ФК „Мизия 2005“ – „Кариана“ Росен Гановски, Бенчовски, Добрев

ОФК „Левски 2007“ – „Първа атомна“ Ст. Ставров, Атанасов, Димитрова

„Янтра 19“ – ОФК „Трявна“ М. Павлов, Дойнов, Николов

„Партизан“ – „Вихър“ В. Кознички, Конов, Морчев

„Спартак“ – ОФК „Павликени“ Ив. Лазаров, Кинов, Папазов

„Янтра“ (П. Тр.) – „Янтра“ (Гб.) Г. Давидов, Матанов, Георгиев

„Ботев“ (Лук.) – „Бдин“ Р. Христов, Филипов, Христов

„Академик“ – ФК „Севлиево“ П. Милков, Найденов, Вълов

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