Публикувана на: 23.10.2017г. 0 прегледа

Песента „Shape of You“ на Ед Шийран стана пет пъти платинена – продажбите й достигнаха три милиона заедно със стриймингите и свалянията от интернет, съобщи Би Би Си.

Само от „Do They Know It’s Christmas“ на Банд ейд и „Candle in the Wind ’97“ на Елтън Джон са продадени повече копия във Великобритания.

Данните са на професионалната асоциация на музикантите Британска фонографска индустрия, която направи съобщението в Туитър.

„Shape of You“ засега е най-продаваният сингъл на 2017 г. Песента оглавяваше британската класация за сингли 14 седмици. Тя е стриймвана 224 милиона пъти и сваляна от интернет почти 765 000 пъти, откакто беше издадена на 6 януари 2017 г. „Shape of You“ е от третия албум на Ед Шийран „Divide“, който неотдавна стана седем пъти платинен.

„Shape of You“ стана химн на цяло поколение и мигновена класика, която несъмнено ще остане сред хитовете на стрийминг плейлистата и на компилациите с най-добрите песни през следващите години“ – каза Дженаро Касталдо от Британската фонографска индустрия.

ИЗТОЧНИК: БТА