СУ „Георги Измирлиев“ представи училището и Горна Оряховица на работна среща в Швеция

Ученици от СУ „Георги Измирлиев“ участваха от 16 до 20 в работна среща по проект по Еразъм + „The innovative European fusion of „ Information, Communication and Technology“ and „Green Energy“ , домакин на която беше училището „Mikael Elias teoretiska Gymnasium ” в град Карлскрона, Швеция .

Траяна Стоянова от XI „б“ клас, Александра Атанасова от XI „а“ клас и Мартина Милева от XII „а“ клас, с ръководител Виолета Кожухарова, учител по испански и английски език в училището, взеха активно участие във всички дейности по време на наситената и интересна петдневна визита.Това беше четвъртата поредна среща по този проект на партньорите от България, Белгия,Франция, Испания, Германия и Швеция.

Първите два дни момичета на прекрасен английски език представиха България, региона, родния град и любимото училище с предварително подготвени от тях презентации; обучиха присъстващите ученици и учители как да използват Twitter и Snapchat чрез изработени от тях самите видеоуроци и упражнения.

Учителите обсъждаха образователните системи на всяка страна – член на проекта. Въпреки различията по някои основни критерии – финансиране, учебна програма, организация на учебното време, различни начини за справяне с провинилите се ученици, учителите достигнаха до общия извод, че всяка образователна система е насочена към създаване на най-добрите условия за образование и обгрижване на всеки ученик, независимо от възрастта им.

Посетените обекти, свързани с рециклирането, производството на зелена енергия, екологични ферми за животни и растителни култури, както и лекциите в Института по технологии, обогатиха знанията им в областта на „зелената“ енергия и мотивираха участниците да търсят начини да прилагат на практика получените знания в бъдеще и да ги реализират в реалния живот.

На следващата среща през април 2018 година във Франция, на учениците им предстои да представят своите виждания, как да стане училището „по-зелено” и екологично.

Участието в дискусиите и семинарите на английски език, като работен и общуването с връстниците и на испански език, усъвършенства комуникативните умения на момичета и за пореден път доказа необходимостта от изучаването на чужди езици, което е едно от предимствата на СУ „Георги Измирлиев“.

Информация и снимки: СУ „Георги Измирлиев“