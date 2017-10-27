Новини 

Доброволци залесиха 1750 фиданки чер бор в Еленския балкан

Публикувана на: 27.10.2017г. 87 прегледа

1750 ФИДАНКИ ОТ ЧЕР БОР ОСИГУРИ ДЪРЖАВНОТО ГОРСКО СТОПАНСТВОТО В ЕЛЕНА ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКАТА АКЦИЯ ПО ТРАДИЦИОННОТО ЕСЕННО ЗАЛЕСЯВАНЕ в общината. Избраният за тазгодишните залесителни дейности обект е на площ от 40 дка, разположен в района на село Берковци. Дървесната растителност на мястото преди три години била напълно унищожена от снеголом. В акцията се включиха основно млади хора от цялата страна с различни професии и интереси, които работиха няколко последователни дни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>