Доброволци залесиха 1750 фиданки чер бор в Еленския балкан

Публикувана на: 27.10.2017г. 87 прегледа

1750 ФИДАНКИ ОТ ЧЕР БОР ОСИГУРИ ДЪРЖАВНОТО ГОРСКО СТОПАНСТВОТО В ЕЛЕНА ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКАТА АКЦИЯ ПО ТРАДИЦИОННОТО ЕСЕННО ЗАЛЕСЯВАНЕ в общината. Избраният за тазгодишните залесителни дейности обект е на площ от 40 дка, разположен в района на село Берковци. Дървесната растителност на мястото преди три години била напълно унищожена от снеголом. В акцията се включиха основно млади хора от цялата страна с различни професии и интереси, които работиха няколко последователни дни.