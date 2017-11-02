Куклен театър ВЕСЕЛ в читалище „Искра“ представя на 4 ноември от 17.00 часа „НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ!“
Публикувана на: 02.11.2017г. 43 прегледа
Постановка и музикално оформление: Веселин Василев
Звуково пространство: Петър Атанасчев
Участва: Веселин Василев
С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО!
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ТЕАТЪР ВЕСЕЛ (В.Търново)//0887 790 549 / 062 603141
VESSEL THEATRE (Bulgaria)//00359 887 790 549 / 00359 62 603141
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