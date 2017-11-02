Новини 

Куклен театър ВЕСЕЛ в читалище „Искра“ представя на 4 ноември от 17.00 часа „НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ!“

Публикувана на: 02.11.2017г. 43 прегледа

Постановка и музикално оформление: Веселин Василев

Звуково пространство: Петър Атанасчев

Участва: Веселин Василев

С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО!

________________________________________________________________

ТЕАТЪР ВЕСЕЛ (В.Търново)//0887 790 549 / 062 603141

VESSEL THEATRE (Bulgaria)//00359 887 790 549 / 00359 62 603141

FACEBOOK https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%95%D0%90%D0%A2%D0%AA%D0%A0-%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%9B-VESSEL-THEATRE-107703952640216/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>