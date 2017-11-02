Публикувана на: 02.11.2017г. 0 прегледа

СЕДЕМ ПОЖАРНИКАРИ С ДВА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛА СА УЧАСТВАЛИ В ГАСЕНЕТО НА ПОЖАР в апартамент във Велико Търново. Сигнал за инцидента е подаден в 12.03 часа в Оперативния център на 31 октомври. Пристигналите на място на ул. „Ален мак” пожарникари установили, че гори кухнята на жилището, а пламъците тръгнали от неправилно ползване на нагревателен уред от собствениците. Пожарникарите спасили апартамента и съседните жилища от пламъците.