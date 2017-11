СУ „Георги Измирлиев“ участва в проект за влияние на консуматорството над околната среда

Публикувана на: 16.11.2017г. 36 прегледа

Учители от СУ „Георги Измирлиев“ участваха в началото на ноември в първа работна среща по проект „The Impact of Consumerism on the Environment” – „Влиянието на консуматорството над околната среда“, финансиран от програма Еразъм Плюс. Това е един от петте проекта, одобрени от Евпейската комисия, по които работи училището през настоящата година.

В него ще вземат участие 12 ученици и 8 учители. Заедно със своите връстници от Италия, Чехия и Румъния, децата ще се научат да обръщат внимание на средата, в която живеят, да се грижат за чистотата на природата, на улицата и в училище. Ще се привлече вниманието на обществеността, че всички ние сме отговорни за проблемите с опазването на околната среда и на чистотата в града ни. Учениците ще направят анкетно проучване сред гражданите и ще изработят брошури по темата; ще събират рециклирани материали и ще направят декорации от тях-изложби с изделия от гуми, палети, колажи от естествени и изкуствени отпадъчни материали; ще създадат еко-кът в училището и ще се грижат за засадените от тях дървета.

Проектът ще развие и артистичните умения на учениците чрез театрален спектакъл,подготвен съвместно с връстниците от партньорските училища. Спектакълът е посветен на „Денят на Земята“ – 22 април и ще зарадва и гражданите на Горна Оряховица.

В рамките на проекта ученици и учители ще изработят карта на света от природни и рециклирани материали. Предвидено е модно ревю с дрехи и аксесоари, изработени от отпадъчни материали.

Следващата среща е в Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare, град Торино, Италия, в която учениците от всички училища-партньори ще подготвят лого и официална страница на проекта, театрална постановка и ще участват в състезания, свързани с екологията.

Информация и снимки: СУ „Георги Измирлиев“