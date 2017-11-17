Спорт 

Областна група „Север“ Класиране, есен 2017

Публикувана на: 17.11.2017г. 33 прегледа
1 ФК „Удар“ – гр. Бяла черква 9 8 1 0 41 – 8 33 25
2 ФК „Атлетик“ – гр. Свищов 9 6 2 1 29 – 9 20 20
3 ФК „Недан“ – с. Недан 9 6 1 2 25 – 9 16 19
4 ФК „Светкавица“ – с. Михалци 9 4 1 4 20 – 14 6 13
5 ФК „Морава“ с. Морава 9 3 2 4 22 – 22 0 11
6 ФК „Спортист“ с. Върбовка 9 3 2 4 12 – 25 -13 11
7 ФК „Стрела“ с. Ореш 8 3 1 4 16 – 19 -3 10
8 ФК „Бъдеще“ с. Бутово 9 3 0 6 11 – 26 -15 9
9 ФК „Бенковски“ – с. Българско Сливово 9 2 1 6 8 – 26 -18 7
10 ФК „Устрем“ – с. Масларево 8 0 1 7 7 – 33 -26 1

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