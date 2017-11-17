Областна група „Север“ Класиране, есен 2017
Публикувана на: 17.11.2017г. 33 прегледа
|1
|ФК „Удар“ – гр. Бяла черква
|9
|8
|1
|0
|41 – 8
|33
|25
|2
|ФК „Атлетик“ – гр. Свищов
|9
|6
|2
|1
|29 – 9
|20
|20
|3
|ФК „Недан“ – с. Недан
|9
|6
|1
|2
|25 – 9
|16
|19
|4
|ФК „Светкавица“ – с. Михалци
|9
|4
|1
|4
|20 – 14
|6
|13
|5
|ФК „Морава“ с. Морава
|9
|3
|2
|4
|22 – 22
|0
|11
|6
|ФК „Спортист“ с. Върбовка
|9
|3
|2
|4
|12 – 25
|-13
|11
|7
|ФК „Стрела“ с. Ореш
|8
|3
|1
|4
|16 – 19
|-3
|10
|8
|ФК „Бъдеще“ с. Бутово
|9
|3
|0
|6
|11 – 26
|-15
|9
|9
|ФК „Бенковски“ – с. Българско Сливово
|9
|2
|1
|6
|8 – 26
|-18
|7
|10
|ФК „Устрем“ – с. Масларево
|8
|0
|1
|7
|7 – 33
|-26
|1