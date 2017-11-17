Съдийски назначения Северозападна Трета лига, 15 кръг, 19.11., 14, 30 часа
Публикувана на: 17.11.2017г. 21 прегледа
„Янтра“ (П. Тр.) – „Мизия 2005“ Ив. Лазаров, Конов, Петров
„Спартак“ – „Янтра“ (Габр.) В. Кознички, Кендерян, Георгиев
„Академик“ – „Ботев“ (Лук.) М. Михайлов, Ралиновски, Христов
ОФК „Павликени“ – ФК „Севлиево“ Г. Ечева, Корчева, Маринова
ОФК „Трявна“ – „Първа атомна“ Ал. Марков, Николов, Йорданов
„Левски 2007“ – „Кариана“ 18.11. Г. Гинчев, Велков, Денчев
„Партизан“ – „Бдин“ Н. Петров, Хинков, Банчев
„Янтра 19“ – „Вихър“ Ст. Колев, Маринов, Иванов