Спорт 

Съдийски назначения Северозападна Трета лига, 15 кръг, 19.11., 14, 30 часа

Публикувана на: 17.11.2017г. 21 прегледа

„Янтра“ (П. Тр.) – „Мизия 2005“ Ив. Лазаров, Конов, Петров

„Спартак“ – „Янтра“ (Габр.) В. Кознички, Кендерян, Георгиев

„Академик“ – „Ботев“ (Лук.) М. Михайлов, Ралиновски, Христов

ОФК „Павликени“ – ФК „Севлиево“ Г. Ечева, Корчева, Маринова

ОФК „Трявна“ – „Първа атомна“ Ал. Марков, Николов, Йорданов

„Левски 2007“ – „Кариана“ 18.11. Г. Гинчев, Велков, Денчев

„Партизан“ – „Бдин“ Н. Петров, Хинков, Банчев

„Янтра 19“ – „Вихър“ Ст. Колев, Маринов, Иванов

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