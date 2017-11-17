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Урок „Споделен шоколад“ в гимназията по туризъм

Публикувана на: 17.11.2017г. 1 прегледа

ОТКРИТ УРОК, НАРЕЧЕН „СПОДЕЛЕН ШОКОЛАД“ И ПОСВЕТЕН НА СПРАВЕДЛИВАТА ТЪРГОВИЯ, СЕ ПРОВЕДЕ ВЧЕРА В Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново. Нестандартният учебен час беше по повод Световната седмица по предприемачество и целта му беше да запознае тийнейджърите със същността и принципите на справедливата търговия.

Учениците от учебната компания BOYAR DREAMS показаха своите дигитални умения чрез решаване на онлайн „Шоколадова викторина“. Чрез нея те научиха за проблемите в световното производство и търговия на какао и въпросите за глобалната справедливост в бизнеса с шоколад.

В края на седмицата в Русе учебната компания BOYAR DREAMS ще участва в иновационен лагер, организиран от „Джуниър Ачийвмънт“ България и с домакинството на Техническия университет „Ангел Кънчев“ и ПМГ „Баба Тонка“.

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