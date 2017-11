Еминем се завърна в дует с Бионсе

Публикувана на: 20.11.2017г. 0 прегледа

Американският рапър Еминем пусна първата песен от новия си албум, която е дует с Бионсе, съобщи АФП.

В серия от послания в социалните мрежи 45-годишният рапър обяви, че песента „Walk on Water“ предшества новия му албум „Revival“. Той обаче не разкри кога ще го издаде. В неделя Еминем ще изпълни „Walk on Water“ на церемонията за Eвропейските музикални награди на MTV в Лондон.

Стилът на „Walk on Water“ е различен от досегашните хитове на Еминем. Акомпаниментът е почти изцяло на пиано, непрекъснато звучи приятният глас на Бионсе, а самообявилият се „Бог на рапа“ анализира живота си и характера си, споделя съмненията си.

Тази песен е и една от първите прояви на Бионсе от раждането на близнаците й през юни.

Еминем не е издавал албум от четири години, когато излезе „The Marshall Mathers LP 2″. Легендарният бял рапър, чието истинско име е Маршъл Матърс, записа дебютния си албум „Infinite“ през 1996 г., но се прочу най-вече с албума си „The Slim Shady LP“, който излезе през 1999 г.

ИЗТОЧНИК: БТА