Портокаловият сок намалява риска от счупване на костите

Публикувана на: 21.11.2017г. 5 прегледа

Ако човек пие всеки ден по две чаши портокалов сок, може да намали почти двойно риска от счупване на костите, съобщи Нюзру.

Учените от университета в Чжънчжоу, Централен Китай, проведоха изследване с над 10 хиляди души. Оказа се, че сокът укрепва костите и предпазва от травми. Тайната е във витамин C. Съдържанието му е голямо и в доматите, ягодите, кивито и броколите.

С изследването експертите установиха, че хората, които приемат повече витамин C, по-рядко страдат от фрактури на костите. Откритието е особено важно за възрастните хора, страдащи от остеопороза.

Всеки 50 милиграма витамин C на ден (съдържащите се в четвърт от чаша портокалов сок) намалява риска от фрактури с 5 %. Така, две чаши от напитката понижават вероятността костите ни да пострадат с 40 %.

Портокалите, както и лимоните и грейпфрутите, намаляват също риска от деменция с почти 25 %, поради съдържанието си на лимонена киселина.

ИЗТОЧНИК: БТА