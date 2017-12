Рапърът Ди Ем Екс се призна за виновен за укриване на данъци

Публикувана на: 04.12.2017г. 0 прегледа

Известният американски рапър и актьор Ди Ем Екс се призна за виновен в съда в Манхатън за данъчни измами в размер на 1,7 милиона щатски долара, извършвани от 2000 г. до 2005 г., когато е прехвърлял пари в сметки на мениджъри и съдружници, предадоха световните информационни агенции.

Прокурорите обвиниха Ерл Симънс, както е истинското име на Ди Ем Екс, в укриването на милиони долари, които той е спечелил от хитовете си, сред които „X Gon’ Give it to Ya“ и „Where the Hood At“.

„Виновен съм, дори и след като упълномощих други хора да се разпореждат с това“, каза рапърът пред съда.

Срещу Ди Ем Екс бяха повдигнати 14 обвинения. През юли адвокатът му каза, че той няма да се признае за виновен, защото се е занимавал с музиката си, а е обвинен за „пропуски на хора, които не са направили това, за което той ги е наел“.

Ерл Симънс, който е на 46 г., е изправен пред 5 години затвор и 100 хиляди долара глоба. Не е ясно кога той трябва да изплати сумата от 1,7 милиона долара, която дължи от данъците.

Присъдата на изпълнителя ще бъде обявена на 29 март.

Въпреки че е спечелил 2,3 милиона долара от 2010 до 2015 г., Ди Ем Екс не е декларирал никакви приходи и не е използвал банкова сметка на свое име. Давал е също лъжливи декларации за доходите си в съда, когато е започнал процедура за несъстоятелност. Съдът обаче три пъти е отказал да обяви фалита му, за последен път през 2016 г. Тези процедури са свързани по-скоро с нежеланието му да плаща издръжки. Той има 15 деца от девет жени.

Рапърът е имал многократно проблеми със закона. Той е задържан няколко пъти за нарушения като носене на оръжие без разрешително, притежание на наркотици, превишена скорост, агресивно поведение и жестокост над животни. През 2015 г. Ди Ем Екс прекара повече от два месеца в ареста за неплатени детски издръжки.

ИЗТОЧНИК: БТА