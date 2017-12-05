252 студенти получиха дипломи в Националния военен университет

Публикувана на: 05.12.2017г. 59 прегледа

252 СТУДЕНТИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 191 от тях са вече бакалаври, останалите са с образователно-квалификационна степен „магистър“. Всички са от специалностите на факултет „Общовойскови” на Националния военен университет „Васил Левски”.

Началникът на вуза бриг. ген. Пламен Богданов приветства абсолвентите и награди първите 40, които се дипломират с отличен успех.

МАГИСТРИТЕ ИВОНА СТОИЛОВА, МАРИНЕЛА БОРИСОВА И СЛАВИ ИВАНОВ БЯХА ОТЛИЧЕНИ С ГРАМОТА MAGNA CUM LAUDE ЗА ПОСТИГНАТ УСПЕХ 6.00. Първенец на випуска е Слави Иванов, който поздрави колегите си и благодари на преподавателите за труда им.