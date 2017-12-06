ОБЯВИ – 6 ДЕКЕМВРИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 06.12.2017г. 41 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ:

062 62 04 58, 0879 408 142,

e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място в регулация, в с. Ялово, с площ от 1800 кв. м, 0888 146 321. 21-18

АПАРТАМЕНТ с гараж срещу Интерхотела, 0889 565 256. 24-12

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, център, ново строителство, южен, 68 кв. м, 2 етаж, 45 000 евро. Само за частни лица. 0888 862 446. 21-10

БОКСОНИЕРА, 31 000 лв., 0887 377 911. 11-8

ПРОДАВАМ стара къща с двор, в кв. „Асенов”, 0879 372 186. 5-3

ПРОДАВАМ дворно място, 2400 кв. м, в село Къпиново, 0879 372 186. 5-3

КЪЩА, Лесичери, 0889 379 494. 6-3

ГАРСОНИЕРА, монолит, център, 0887 555 844. 4-2

ДВУСТАЕН, монолит, кв. „Колю Фичето”, 0899 919 458. 4-2

ХОЛ, спалня, кухня, до Нова болница, изгоден, 0899 113 037. 5-2

ИЗГОДЕН, двустаен, в идеален център, обзаведен, 0899 113 037. 5-2

ДВУСТАЕН, ново строителство, в кв. „Акация”, 34 000 евро, 0899 113 037. 5-2

ТРИСТАЕН, монолит, 35 000 евро, 0888 494 122.

ПАРЦЕЛ, 580 кв. м, с. Шемшево, 0892 798 385. 3-1

ТРИСТАЕН, юг, панел, спешно, 0895 789 660. 3-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

SUBARU Legacy, H6, 3.0RS, 254 к.с., 139 000 км, нов внос, регистрация, комби, 4х4, AVD симетрикал Sport, кожа, навигация, пълен ел.пакет, теглич, перфектно състояние, договаряне, 16 650 лв., зимни, летни гуми, напълно обслужена, фактура, 0888 517 139.

БУС, товарен, Мерцедес, 210 D, перфектен, 0888 949 838. 10-1

ФОЛКСВАГЕН Поло, 99 г., 0885 220 102. 3-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА за огрев, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0897 090 590. 100-40

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 100-29

ДЪРВА в чували, 0877 780 601. 11-7

СМЯДОВСКИ радиатори и ТАП, 0899 810 389. 5-5

КЛИМАТИК, колона – 48, 0878 926 175. 7-5

ДЯЛАН камък, дребни тухли, цигли, черва за суджук, 0885 491 810. 6-4

ДЪРВА в чували, въглища, 0878 144 770. 21-4

ЕЛХИ в саксии, доставка до клиента, зелен смърч, над 1 м – 25 лв., сребърен смърч, над 1 м – 35 лв., кедър – 40 лв., 0878 398 633, 0879 609 007. 3-2

БОСТ Меркел, 12 кал., успоредка, дълги цеви, 780 мм, шок и полушок, бяла глава, отлична. Remington – 770, 30-06, оптика, лазер за нощно, твърд калъф, договаряне, 0888 517 139.

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

АГНЕТА, овце, кочове, за разплод и клане, с. Беляковец, 0883 507 430. 11-9

ПРАСЕТА, 100-130 кг, 0887 302 971. 5-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-99

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-85

КУПУВАМ гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 100-40

КУПУВАМ гараж в района на: полицията, супермаркет „Царевец”, „Искра” и училище „Патриарх Евтимий”. Плащам изгодно! 0893 420 514. 4-2

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Ресен, купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-16

ИЗКУПУВА аварирали автомобили и микробуси, 0884 487 684. 11-5

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

ИЗКУПУВАМ книги, 0885 498 754.

ПЧЕЛЕН мед, 0888 949 838. 10-1

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВАМ стаи под наем, център, 0878 214 100. 11-8

БОКСОНИЕРА за жена, 0877 760 774. 16-6

ДАВАМ под наем боксониера до мола, 0887 376 388. 5-4

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа”, 0889 379 494. 6-3

ДВУСТАЕН, кв. „Колю Фичето”, 0899 919 458. 4-2

ДАВАМ апартамент под наем, кв. „Чолаковци”, 0884 124 513. 4-2

САМОСТОЯТЕЛНА квартира, 0877 410 782. 5-2

ТРИСТАЕН, климатизиран, в к-с „Слънчев дом”, 0899 113 037. 5-2

ДАВА двустаен, без посредник, 0877 416 998. 6-2

СТАЯ от двустаен апартамент под наем, за момичета. В другата – две момичета. Ново строителство, сп. „Качица”, 0886 379 440. 5-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, център, 0888 494 122.

САМОСТОЯТЕЛНА стая в тристаен апартамент в центъра, напълно обзаведен, без хазяи, 0886 538 387. 18-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

„ИО” АД отдава помещения под наем за офиси, ул. „Никола Габровски” 61, 062/621 486. 21-6

„МАСИВ” ООД – гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски” 71, дава складове под наем, с рампи: 1 бр. – 540 кв. м и 1 бр. – 250 кв. м, 0882 617 430. 7-5

ДАВА се под наем търговски обект с площ 40 кв. м, със санитарен възел, 0884 285 685. 20-4

ДАВАМ под наем помещение срещу МОЛ – В. Търново, бивши „Немили-недраги”, 0878 866 000. 4-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ДАВАМ гараж под наем, гр. В. Търново, ул. „Ниш” 2, 0888 398 287. 8-5

АВТОМОБИЛИ и микробуси под наем, 0884 487 684. 90-5

ТРАНСПОРТ

БУС, обемен, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-18

БУС, 1.5 т, 0888 712 947. 42-7

ТРАНСПОРТ и хамалски услуги, 0877 477 282. 42-6

САМОСВАЛ до 2.5 т, 0988 711 170. 42-6

ЗА ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-235

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-235

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-83

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 70-48

ВОДОПРОВОДЧИК, 0878 846 490. 327-23

ИЗНАСЯМ жилища, мази, с транспорт, 0888 146 321. 130-18

БЕТОН, кофраж, арматура, зидария, собствен кофраж, метални платна, 0877 099 796. 16-13

ВЪТРЕШНИ ремонти, шпакловка, боя, гипскартон, ВиК, ел., 0877 099 796. 16-13

ЦЯЛОСТНО външно строителство и всякакъв вид вътрешни ремонти: ВиК, ел.инсталации, ремонт на покриви, отпушване и ремонт на канализации, 0894 414 114. 21-12

МЕБЕЛИ: изработване по индивидуални размери, 0887 874 796. 11-9

ВИК ремонтни дейности, къртене и изхвърляне, 0884 417 769. 7-7

РЯЗАНЕ дърва, 0889 136 875. 16-7

РЕМОНТНИ услуги, 0899 327 401, 0885 429 047. 21-7

МЕТАЛНИ конструкции, врати, решетки, парапети, огради, 0876 116 216. 21-6

ВЪТРЕШНИ ремонти, гипсокартон, шпакловка, боя и др., 0899 650 013. 11-5

КЪРТИ, извозва, ремонтни услуги, 0876 077 666, 0879 575 844. 21-5

ЗДРАВЕ

БИЛКАР лечител лее олово, 0886 272 018.

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги на фирми, 0878 841 011. 60-33

EКСКУРЗИИ

„USIT COLORS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски” 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 250-48

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Промоцени за следните програми с тръгване от В. Търново: Белград, Риека, Дубровник, Сплит, о-в Лефкада (Гърция), Румъния, Анталия и Албания. 100-29

ТРУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в област Велико Търново. Добро възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате, и вашите възможности. Задължителен опит по специалността обезкоствач. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Възрастова граница: до 50 години. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, е-mail: valio_rusev@hotmail.com. Месторабота: област Велико Търново. 67-33

САЛОН за красота търси фризьор, 0889 909 764. 21-15

„РОДОПА–Г. Оряховица-96” ЕООД търси да назначи работник пълнене колбаси и продавач-консултант, 0895 421 188. 21-11

ТЪРСЯ работник кухня, бар, 0888 397 852. 10-9

ЗАВЕДЕНИЕ във В. Търново търси готвач и миячка за кухня. Справки: 0886 505 292. 10-10

ТЪРСИМ работник скара за топла точка и готвач или помощник-готвач за топла точка, 0878 606 144. 10-8

АВТОКЪЩА търси момче до 35 г. за работа на автомивка, 0878 214 100. 11-8

БЪРЗА закуска „На завоя” набира персонал, 0888 239 094. 11-5

ФИРМА набира охранители, мъже, за работа във В. Търново, 0878 595 303. 6-4

ФИРМА набира бригада зидаро-мазачи, телефон за справка: 0893 331 235. 10-4

ШОФЬОР С+Е, България – Турция – България, 0877 701 392. 21-3

ГЛЕДАМ възрастни и болни, 0887 525 862. 21-2

„ИНТЕРХОТЕЛ Велико Търново” търси готвачи и сервитьори за постоянна работа, както и почасово за декемврийските празници, 0888 255 255.

ТЪРСИМ жени за сглобяване на ел.материали и оператор на бормашина (редовна смяна). 062/600 084.

КАФЕ „Елена” търси чистачка, за събота и неделя, 0888 863 988.

ТЪРСЯ жена за гледане на 3-годишно дете в Лондон (Англия). Осигурена храна и квартира. Заплата около 1000 лв., заминаване през януари, 0988 903 588. 13-1

РАЗНИ

БЕЗЛИХВЕН заем до два месеца, 0899 008 553. 11-8

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-8

С БЪРЗ кредит за празниците финансово се подготви и подарък от нас получи! 0882 657 654, 0876 282 484. 11-7

ЛЕСЕН кредит, 0897 219 103. 16-3