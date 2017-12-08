ОБЯВИ – 8 ДЕКЕМВРИ – ПРОДАВА, КУПУВА, КВАРТИРИ, ПОД НАЕМ, УСЛУГИ ЗА ДОМА, ТРАНСПОРТ, ТРУДОВА БОРСА И ДР.

Публикувана на: 08.12.2017г. 24 прегледа

ТЕЛЕФОНИ ЗА ОБЯВИ И РЕКЛАМИ:

062 62 04 58, 0879 408 142,

e-mail: borbavt@vali.bg

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВОРНО място в регулация, в с. Ялово, с площ от 1800 кв. м, 0888 146 321. 21-20

АПАРТАМЕНТ с гараж срещу Интерхотела, 0889 565 256. 24-15

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, център, ново строителство, южен, 68 кв. м, 2 етаж, 45 000 евро. Само за частни лица. 0888 862 446. 21-12

БОКСОНИЕРА, 31 000 лв., 0887 377 911. 11-10

ПРОДАВАМ стара къща с двор, в кв. „Асенов”, 0879 372 186. 5-5

ПРОДАВАМ дворно място, 2400 кв. м, в село Къпиново, 0879 372 186. 5-5

КЪЩА, Лесичери, 0889 379 494. 6-5

ГАРСОНИЕРА, монолит, център, 0887 555 844. 4-4

ДВУСТАЕН, монолит, кв. „Колю Фичето”, 0899 919 458. 4-4

ХОЛ, спалня, кухня, до Нова болница, изгоден, 0899 113 037. 5-4

ИЗГОДЕН, двустаен, в идеален център, обзаведен, 0899 113 037. 5-4

ДВУСТАЕН, ново строителство, в кв. „Акация”, 34 000 евро, 0899 113 037. 5-4

ПАРЦЕЛ, 580 кв. м, с. Шемшево, 0892 798 385. 4-3

ТРИСТАЕН, юг, панел, спешно, 0895 789 660. 3-3

ПРОДАВАМ етаж от къща, суперцентър, 0887 853 407. 2-1

ТРИСТАЕН, монолит, 35 000 евро, 0888 494 122. 2-1

ТРИСТАЕН, „Бузлуджа”, 91 кв. м, 0882 591 520. 5-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

БУС, товарен, Мерцедес, 210 D, перфектен, 0888 949 838. 10-3

ФОЛКСВАГЕН Поло, 99 г., 0885 220 102. 3-3

П РОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА за огрев, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0897 090 590. 100-42

„СТРОЙМАРКЕТ“ – всичко за строителството, лепила, мазилки, топлоизолации, гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ 90, 0877 511 123, 0877 511 162. 100-31

ДЪРВА в чували, 0877 780 601. 11-9

КЛИМАТИК, колона – 48, 0878 926 175. 7-7

ДЯЛАН камък, дребни тухли, цигли, черва за суджук, 0885 491 810. 6-6

ДЪРВА в чували, въглища, 0878 144 770. 21-6

ПЧЕЛЕН мед от Еленския балкан, 0889 739 606. 10-2

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 21-2

ЕСТЕСТВЕНА коса – опашка, 062/650 386, 0889 273 040.

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

АГНЕТА, овце, кочове, за разплод и клане, с. Беляковец, 0883 507 430. 11-11

ПРАСЕТА, 100-130 кг, 0887 302 971. 5-3

ПУЯЦИ, 2 бр. х 10-12 кг, 8 лв. живо и патици х 3-4 кг, 20 лв. брой, 0887 807 589, с. Беляковец. 4-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може със земята, 0897 090 590. 200-101

„ЕРАТО АГРО” ООД Иван Събев купува земеделска земя без посредник в общините Свищов, Полски Тръмбеш. Най-добри цени, изготвяне на документи. Наема земеделска земя (възможност за предварително плащане на наема при сключване на договор) в землищата на селата: Масларево, Алеково, Павел, Вързулица, Александрово, Горна Студена, Обединение. Гр. В. Търново, ул. „Х. Димитър” 25, erato_agro@abv.bg, 062/60 38 99; 0892 236 133. 1000-87

КУПУВАМ гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 100-42

КУПУВАМ гараж в района на: полицията, супермаркет „Царевец”, „Искра” и училище „Патриарх Евтимий”. Плащам изгодно! 0893 420 514. 4-4

К УПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА, с. Ресен, купува коли за скрап, 0899 869 068. 50-18

ИЗКУПУВА аварирали автомобили и микробуси, 0884 487 684. 11-7

КУПУВА СТОКИ, МАШИНИ

ПЧЕЛЕН мед, 0888 949 838. 10-3

ИЗКУПУВАМ пчелен восък, прополис, 0899 839 199. 10-2

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДАВАМ стаи под наем, център, 0878 214 100. 11-10

БОКСОНИЕРА за жена, 0877 760 774. 16-8

ДВУСТАЕН, кв. „Бузлуджа”, 0889 379 494. 6-5

ДВУСТАЕН, кв. „Колю Фичето”, 0899 919 458. 4-4

ДАВАМ апартамент под наем, кв. „Чолаковци”, 0884 124 513. 4-4

САМОСТОЯТЕЛНА квартира, 0877 410 782. 5-4

ТРИСТАЕН, климатизиран, в к-с „Слънчев дом”, 0899 113 037. 5-4

ДАВА двустаен, без посредник, 0877 416 998. 6-4

СТАЯ от двустаен апартамент под наем, за момичета. В другата – две момичета. Ново строителство, сп. „Качица”, 0886 379 440. 5-3

САМОСТОЯТЕЛНА стая в тристаен апартамент в центъра, напълно обзаведен, без хазяи, 0886 538 387. 18-3

ДВУСТАЕН, обзаведен, център, 0888 494 122. 2-1

ДАВАМ обзаведен апартамент под наем, 0895 844 650.

ДВУСТАЕН, пазара, 210 лв., 0882 591 520. 5-1

ДВУСТАЕН, „Зона Б”, 250 лв., 0882 591 520. 5-1

АПАРТАМЕНТ под наем, топцентър, лукс обзавеждане, 400 лв., 0878 610 656. 11-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

„ИО” АД отдава помещения под наем за офиси, ул. „Никола Габровски” 61, 062/621 486. 21-8

„МАСИВ” ООД – гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски” 71, дава складове под наем, с рампи: 1 бр. – 540 кв. м и 1 бр. – 250 кв. м, 0882 617 430. 7-7

ДАВА се под наем търговски обект с площ 40 кв. м, със санитарен възел, 0884 285 685. 20-6

ДАВАМ под наем помещение срещу МОЛ – В. Търново, бивши „Немили-недраги”, 0878 866 000. 4-3

ПОМЕЩЕНИЕ, „Ален мак”, 250 лв., 0882 591 520. 5-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ДАВАМ гараж под наем, гр. В. Търново, ул. „Ниш” 2, 0888 398 287. 8-7

АВТОМОБИЛИ и микробуси под наем, 0884 487 684. 90-7

ТРАНСПОРТ

БУС, обемен, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-20

БУС, 1.5 т, 0888 712 947. 42-9

ТРАНСПОРТ и хамалски услуги, 0877 477 282. 42-8

САМОСВАЛ до 2.5 т, 0988 711 170. 42-8

З А ДОМА

ВиК, елинсталации и отопление, 0885 556 205, 0889 021 209. 250-237

ПОЧИСТВАЩИ услуги, стъкла, дограми, щори, мека мебел, твърди и меки подове. Абонаментно почистване на жилищни входове, 062/67 83 98, 0888 415 647. 250-237

ОТПУШВА канали, 0895 713 333. 300-85

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 70-50

ВОДОПРОВОДЧИК, 0878 846 490. 327-25

ИЗНАСЯМ жилища, мази, с транспорт, 0888 146 321. 130-20

БЕТОН, кофраж, арматура, зидария, собствен кофраж, метални платна, 0877 099 796. 16-15

ВЪТРЕШНИ ремонти, шпакловка, боя, гипскартон, ВиК, ел., 0877 099 796. 16-15

ЦЯЛОСТНО външно строителство и всякакъв вид вътрешни ремонти: ВиК, ел.инсталации, ремонт на покриви, отпушване и ремонт на канализации, 0894 414 114. 21-14

МЕБЕЛИ: изработване по индивидуални размери, 0887 874 796. 11-11

РЯЗАНЕ дърва, 0889 136 875. 16-9

РЕМОНТНИ услуги, 0899 327 401, 0885 429 047. 21-9

МЕТАЛНИ конструкции, врати, решетки, парапети, огради, 0876 116 216. 21-8

ВЪТРЕШНИ ремонти, гипсокартон, шпакловка, боя и др., 0899 650 013. 11-7

КЪРТИ, извозва, ремонтни услуги, 0876 077 666, 0879 575 844. 21-7

ЗДРАВЕ

БИЛКАР лечител лее олово, 0886 272 018. 2-1

ПРОФ. ПЛАМЕН КИНОВ – ортопед травматолог, основен прием – веднъж месечно, събота, в ДКЦ, гр. В. Търново, записване 0879 002 239.

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ услуги на фирми, 0878 841 011. 60-35

EКСКУРЗИИ

„USIT COLORS” – агенция за изгодни пътувания, изгодни почивки и самолетни билети, В. Търново, ул. „Васил Левски” 15 (партер, до кафе Touch me), 062/601 751, www.usit.bg. 250-50

„ИНТЕРТУРС” ООД – Велико Търново, ул. „Христо Ботев” 18, тел. 062/604 056, 062/621 624, 0877 688 116. Промоцени за следните програми с тръгване от В. Търново: Белград, Риека, Дубровник, Сплит, о-в Лефкада (Гърция), Румъния, Анталия и Албания. 100-31

Т РУДОВА БОРСА

ТРАНЖОРНА набира обезкоствачи на свинско трупно месо в област Велико Търново. Добро възнаграждение всяка седмица на база операциите, които осъществявате, и вашите възможности. Задължителен опит по специалността обезкоствач. Изисквания: опит в обезкостяването, средно образование. Възрастова граница: до 50 години. Изпращайте CV с телефон за връзка. Телефон: 0879 257 373, е-mail: valio_rusev@hotmail.com. Месторабота: област Велико Търново. 67-35

САЛОН за красота търси фризьор, 0889 909 764. 21-17

„РОДОПА–Г. Оряховица-96” ЕООД търси да назначи работник пълнене колбаси и продавач-консултант, 0895 421 188. 21-13

ТЪРСИМ работник скара за топла точка и готвач или помощник-готвач за топла точка, 0878 606 144. 10-10

АВТОКЪЩА търси момче до 35 г. за работа на автомивка, 0878 214 100. 11-10

БЪРЗА закуска „На завоя” набира персонал, 0888 239 094. 11-7

ФИРМА набира охранители, мъже, за работа във В. Търново, 0878 595 303. 6-6

ФИРМА набира бригада зидаро-мазачи, телефон за справка: 0893 331 235. 10-6

ШОФЬОР С+Е, България – Турция – България, 0877 701 392. 21-5

ГЛЕДАМ възрастни и болни, 0887 525 862. 21-4

ТЪРСЯ жена за гледане на 3-годишно дете в Лондон (Англия). Осигурена храна и квартира. Заплата около 1000 лв., заминаване през януари, 0988 903 588. 13-3

ФИРМА Frimberger – personalleasing de от гр. Регенсбург, област Бавария, набира персонал. Работата е в сферата на производството, логистика и складова дейност. Месечно възнаграждение 1000 евро. Изискване – говорим немски език. Интервю ще се проведе на 4 януари 2018 година от 10 часа в конферентната зала на хотел „Премиер“ – гр. Велико Търново. За справки: тел. 0878 595 521, е-mail: niko.angelov.70@gmail.com 10-2

„ИНТЕРХОТЕЛ Велико Търново” търси готвачи и сервитьори за постоянна работа, както и почасово за декемврийските празници, 0888 255 255.

ТЪРСИМ жени за сглобяване на елматериали и оператор на бормашина (редовна смяна), 062/600 084. 2-1

КАФЕ „Елена” търси чистачка, за събота и неделя, 0888 863 988. 2-1

АВТОМИВКА търси работници, общ работник, „В” или „С”, 0887 715 541. 5-1

РАЗНИ

БЕЗЛИХВЕН заем до два месеца, 0899 008 553. 11-10

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-10

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