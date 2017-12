Група „Ролинг стоунс“ издаде албум с радио записи

Публикувана на: 11.12.2017г. 0 прегледа

Група „Ролинг стоунс“ издаде албум с 32

песни, излъчени в радио предавания от 1963 г.

до 1965 г., съобщи Асошиейтед прес.

Кийт Ричардс каза през смях, че вече почти не си спомня някои от тях.

Осем от песните в албума „The Rolling Stones – On Air“ не са пускани в продажба. Той съдържа както техни хитове, като „(I Can’t Get No) Satisfaction“, така и дебютната им песен „Come On“ от 1963 г. Има и кавъри на Чък Бери, като „Roll Over Beethoven,“ “Memphis, Tennessee“ and „Beautiful Delilah“.

В началото на 60-те години на миналия век в състава на „Ролинг стоунс“ са Мик Джагър, Чарли Уотс, Брайън Джоунс и Бил Уайман. Кийт Ричардс каза, че те са били „клубна група, която някак си успя да стигне до голямата сцена“.

Групата „Ролинг стоунс“ се завърна към блуса миналата година с албума „Blue & Lonesome“. Сега музикантите работят върху албум с нови песни.

ИЗТОЧНИК: БТА