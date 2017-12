Налагането на електронните спортове в Efbet

Публикувана на: 13.12.2017г. 59 прегледа

Една от най-големите индустрии в световен мащаб е букмейкърската. Тя дори може да се нарече огромна. Цифрите за растежа ѝ всяка година говорят достатъчно. Този бизнес е представляван от редица известни компании. Въпреки че има и някои, които не са толкова популярни, те също печелят аудиторията, когато знаят как точно и с какви предложения да привлекат вниманието им. Пример за такава компания е българският бранд Efbet. Той обаче е далеч от времето, в което не беше популярен. В момента това е най-разпознаваемата компания за онлайн залози в България. Тя започна от доста ниски нива, но с времето се разви до такава степен, при която разшири доста своята дейност. Едно от основните направления, в които Ефбет вложи много труд и енергия, са електронните спортове. Има защо да го прави, понеже това е един от най-бързо развиващите се сектори в света на онлайн залаганията.

Електронни спортове – какво представляват?

Без да навлизаме в големи подробности, ще разкажем накратко какво всъщност са електронните спортове. По света те са известни като e-sports. Както във всеки спорт, и при тях съществуват отбори. Тези отбори се включват в разнообразни първенства и турнири, за да се борят за различни награди, най-вече парични. Електронните спортове биват различни видове. Наричат се електронни, понеже отборите представляват някаква компютърна игра. Има доста такива, но само на определени игри се провеждат турнири. Голяма част от тях се проследяват от Efbet. Точно на тези битки се предоставят опции за залози, на които всеки един потребител може да залага онлайн. Популярността на е-спортовете се появи главно заради желанието на букмейкърските компании да ги внедрят сред опциите за залози. Интересното е, че все повече хора желаят да се занимават професионално с електронни спортове и да се развиват в тази насока, понеже сумите, които се печелят там, са наистина добри.

Развитието на игрите и налагането им в Efbet

Първоначално само няколко компютърни игри бяха популярни в света на електронните спортове. В последствие броят им нарасна. В последните няколко години този спорт се превърна в доста известен. Голяма заслуга затова имаха и популярни букмейкъри, сред които Bet365. В момента обаче компанията не предоставя подобен вид опции за залог на ро дните потребители. Подробна информация за всички сайтове, при които такива възможности са налични, може да намерите в сайта на Nostrabet. Efbet е един от тях. Българската компания разбива всякаква конкуренция у нас, предоставяйки най-голямо разнообразие от опции за залози и налични видове електронни спортове.

Ефбет с право инвестира средства и труд за развитието на предложенията си в e-sports. Преди няколко години, още в зората на този вид спорт, наградите от най-големите турнири бяха по няколко хиляди за победителите. В момента наградните фондове за цели турнири достигнат стотици хиляди, които се разпределят между участниците. Всичко това се получи, след като различните събития започнаха да се предлагат в букмейкърските сайтове за залози. Така те получиха голяма популярност, започнаха да се предават и на живо по различни телевизии, с което приходите се увеличиха значително. С това и желанието на повече играчи да сформират отбор и да се включат в битките.

Българският букмейкър Efbet се отличава от всички останали конкуренти в своята сфера с предложенията си за различни видове електронни спортове. Докато компании като Betfair имат опции само за големите турнири на CS:GO, Dota 2 и League of Legends, родният бранд включва и други опции. Такива са Star Craft 2, WarCraft 3, Heroes of the Storm и Overwatch. Определено броят на игрите, които Ефбет предоставя, е доста по-голям от много други сайтове за залози. Така компанията печели силни позиции в тази сфера и това ще му се отплати в бъдеще.

Бъдещето на електронните спортове

Тази ниша от света на онлайн залаганията все още може да се каже нова. Определено има накъде да бъде развивана. Най-малкото могат да се включат турнири и на други игри. Така популярността на електронните спортове ще нарасне още повече. Засега обаче компаниите сякаш не бързат с подобни инвестиции. Няма и защо, понеже аудиторията на е-спортовете продължава да нараства и при това им състояние. Дори се появяват нови компании, които интегрират опциите за залози. Последният пример от родния бизнес е Winbet, който също включи опциите за електронните спортове в своя сайт. Няма как обаче те да се мерят с предложенията на Ефбет, които засега са водещи в страната.

Електронните спортове се развиха до такава степен, че в момента водещите турнири се провеждат в големи зали със сцена, на която са различните отбори, участващи в битката. Тези съревнования се наблюдават на живо от много хора, които са в залата или пред телевизора. Голяма част от събитията се предават пряко и в Интернет, което добавя още една солидна порция зрители. Другата важна характеристика е нарастващия брой на желаещите да се занимават с е-спортове. Точно затова https://nostrabet.com/efbet/ отделя внимание и на турнирите, които не са чак толкова популярни. Вече се провеждат много битки на европейско и световно ниво, но се създаде и Балканска лига по електронни спортове. За нея говориха и букмейкърските експерти от Nostrabet. Въпрос на време е да се сформират достатъчно тимове за създаването на републикански шампионати. Нищо чудно електронните спортове да се превърнат в подобие на футбола – първенства във всяка държава и участие на международно ниво. Това определено ще повиши още нивото на електронните спортове, а букмейкърът Efbet зорко следи за налагащите се тенденции и ги следва.

Esports нишата разполага с много посоки на развитие. За няколко години съществуване тя претърпя бурни промени, които покачиха нивото на предложенията. Много е важно участието и на букмейкъри като Efbet в развиването на електронните спортове не само в световен мащаб, но и у нас. Не е тайна, че разполагаме с някои доста добри тимове в няколко различни игри. С подкрепата на мощни спонсори като Efbet, които имат участие в развитието и предлагането на електронните спортове, те могат да се популяризират доста в страната. Несъмнено ще има желаещи, които да покажат уменията си в дадена игра. Може би трябва само още малко време, за да се случи прехвърлянето на е-спортовете на регионално ниво.