Бар Рока Рола посвещава вечерта на 16.12.2017 на музиката на Ronnie James Dio

Публикувана на: 15.12.2017г. 123 прегледа

Феновете на твърдата музика помнят Дио с невероятните му изпълнения в Рейнбоу, Блек Сабат и неговата собствена група Дио. Това е само част от множеството проекти, в които великият музикант е участвал.

Преди седем години Дио изгуби битката с тежко онкологично заболяване.

Метълът никога няма да умре – това е една от последните песни, записани от Рони Джеймс Дио. В интервю за един от големите рокаджийски сайтове ultimate-guitar.com създателят й David „Rock“ Feinstein казва, че след записа и трагичната смърт на Дио, тази песен се превръща в най-важната за кариерата му

Рони Джеймс Дио израства в Ню Йорк, където още като малък се изявява в различни групи – не само като вокалист, а и като пианист, бас китарист и дори понякога като тромпетист. Първата сериозна работа Дио има с група Елф, която е забелязана от Роджър Глоувър и Иън Пейс от Дийп Пърпъл. Не след дълго Дио започва работа и с големия китарист на Пърпъл Ричи Блекмор, като Рони поема вокалите и на великите Рейнбоу. Всъщност, Блекмор записва едно парче с Елф, а след това кани част от състава й за създаването на Рейнбоу.

Макар и първият албум на новата група да е считан за лоша имитация на Пърпъл, той е ключов за кариерата на младите музиканти. В края на 70-те години Дио поема вокалите на друга култова група – Блек Сабат, след като титулиарният вокалист Ози Озбърн е изхвърлен. Следват класиките „Heaven And Hell“ и „The Sign Of The Southern Cross“. Може би най-емблематичен за Дио обаче остава Holy Driver – първият албум, записан с неговата собствена група.

Дио си отиде от света на 67 години след около едногодишно тежко боледуване. В Каварна бе издигнат паметник на легендарния рок музикант, с което бе учредена и т.нар. „Рок алея“ в морския град.През цялото си творчество като музикант и текстописец Рони Джеймс Дио търсеше истината – между рая и ада.

